Broccoli (BROCCOLIF3B) 今日技術分析
Broccoli 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 BROCCOLIF3B 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Broccoli 分析的信息。
Broccoli (BROCCOLIF3B) 價格變動
|目前價格
|24 小時
|7 天
|30 天
|90 天
|$0.007034
|--
|+0.19%
|+15.00%
|+67.35%
Broccoli 技術指標
技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Broccoli 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。
中立
賣出 13
中立 2
買入 11
|移動平均線:
|買入
|賣出 5
|中立 1
|買入 8
|技術指標:
|賣出
|賣出 8
|中立 1
|買入 3
樞紐點
移動平均線
技術指標
名稱
經典
斐波那契
R3
0.007102
0.0071
R2
0.0071
0.007097
R1
0.007096
0.007096
PP
0.007094
0.007094
S1
0.00709
0.007091
S2
0.007088
0.00709
S3
0.007084
0.007088
Broccoli 市場信號
目前淨掛單量
-0.46M
$6.05 M
$6.51 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
0.00M
3 日主動買入
$0.02 M
3 日主動賣出
$0.02 M
7 日主動買賣差額
0.01M
7 日主動買入
$0.25 M
7 日主動賣出
$0.24 M
以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。
Broccoli資金流向
淨流入BROCCOLIF3BUSDT價格
|時間
|淨流入
|價格
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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
$0.007036
$0.007036$0.007036
-0.54%
11.29M (USDT)
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