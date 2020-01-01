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CZ S DOG (BROCCOLI) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.01574 -- +1.67% +26.42% +8.03%

CZ S DOG 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 CZ S DOG 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 中立 賣出 12 中立 2 買入 12 移動平均線 : 買入 賣出 4 中立 1 買入 9 技術指標 : 賣出 賣出 8 中立 1 買入 3 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.01576 0.01575 R2 0.01575 0.01574 R1 0.01574 0.01574 PP 0.01573 0.01573 S1 0.01572 0.01572 S2 0.01571 0.01572 S3 0.0157 0.01571

CZ S DOG 市場信號 目前淨掛單量 -0.17M $4.48 M $4.65 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.02M 3 日主動買入 $0.06 M 3 日主動賣出 $0.07 M 7 日主動買賣差額 -0.02M 7 日主動買入 $0.43 M 7 日主動賣出 $0.45 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 CZ S DOG資金流向 淨流入 BROCCOLIUSDT價格 時間 淨流入 價格 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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