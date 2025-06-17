什麼是 Spark 加密貨幣？SPK 代幣和 DeFi 基礎設施的完整指南
這本全面的指南探討了 SPK 在解決 DeFi 核心基礎設施問題方面的革命性方法，其獨特的代幣經濟學、實際應用，以及為什麼它代表了鏈上金融的未來。無論你是 DeFi 愛好者、機構投資者，還是僅僅對下一代金融基礎設施感到好奇，這篇文章提供了你理解 Spark 加密貨幣轉變去中心化經濟潛力所需的所有資訊。
Broak on Base實時價格 (BROAK)
今天 Broak on Base (BROAK) 的目前價格為 0.00624 USD，目前市值為 -- USD。 BROAK 兌換USD的價格實時更新。
Broak on Base的主要市場表現：
- 24小時交易量為 $ 42.31K USD
- Broak on Base在一天內的漲跌幅是 -2.95%
- 它的流通供應量是-- USD。
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跟蹤 Broak on Base 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0001897
|-2.94%
|30天
|$ +0.00124
|+24.80%
|60天
|$ +0.00124
|+24.80%
|90天
|$ +0.00124
|+24.80%
今天，BROAK 記錄了 $ -0.0001897 (-2.94%) 的變化，反映了其最新的市場活動。Broak on Base 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.00124 (+24.80%)，顯示了該代幣在短期內的表現。Broak on Base 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，BROAK 的變化爲 $ +0.00124 (+24.80%)，從而更廣泛地了解其表現。Broak on Base 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.00124 (+24.80%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
探索 Broak on Base 的最新價格詳情：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
0.00%
-2.94%
+24.80%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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加密貨幣價格預測涉及預測或推測加密貨幣的未來價值。這些預測旨在預測特定加密貨幣的潛在未來價值，例如Broak on Base、比特幣或以太坊。 BROAK未來的價格是多少？ 2026、2027、2028到2050年價值多少？如需詳細預測信息，請查看我們的Broak on Base價格預測頁面。
追蹤BROAK的價格軌跡可以為其過去的表現提供有價值的見解，並幫助投資者了解隨著時間的推移影響其價值的因素。了解這些歷史模式可以為評估BROAK的潛在未來軌跡提供有價值的背景。有關詳細的價格歴史信息，請查看我們的Broak on Base價格歷史頁面。
了解 Broak on Base（BROAK）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 BROAK 代幣的完整經濟學！
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|1 BROAK 兌換 VND
₫164.2056
|1 BROAK 兌換 AUD
A$0.0095472
|1 BROAK 兌換 GBP
￡0.0045552
|1 BROAK 兌換 EUR
€0.0053664
|1 BROAK 兌換 USD
$0.00624
|1 BROAK 兌換 MYR
RM0.0264576
|1 BROAK 兌換 TRY
₺0.2457312
|1 BROAK 兌換 JPY
¥0.903552
|1 BROAK 兌換 RUB
₽0.4905264
|1 BROAK 兌換 INR
₹0.5383248
|1 BROAK 兌換 IDR
Rp102.2950656
|1 BROAK 兌換 KRW
₩8.5361952
|1 BROAK 兌換 PHP
₱0.3543696
|1 BROAK 兌換 EGP
￡E.0.312624
|1 BROAK 兌換 BRL
R$0.0341328
|1 BROAK 兌換 CAD
C$0.008424
|1 BROAK 兌換 BDT
৳0.7627776
|1 BROAK 兌換 NGN
₦9.6444816
|1 BROAK 兌換 UAH
₴0.2591472
|1 BROAK 兌換 VES
Bs0.63648
|1 BROAK 兌換 PKR
Rs1.767168
|1 BROAK 兌換 KZT
₸3.198312
|1 BROAK 兌換 THB
฿0.2030496
|1 BROAK 兌換 TWD
NT$0.1841424
|1 BROAK 兌換 AED
د.إ0.0229008
|1 BROAK 兌換 CHF
Fr0.0050544
|1 BROAK 兌換 HKD
HK$0.0489216
|1 BROAK 兌換 MAD
.د.م0.056784
|1 BROAK 兌換 MXN
$0.118248
要更深入地瞭解 Broak on Base，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
數量
1 BROAK = 0.00624 USD
現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--