Bridgent 是一個跨鏈協調和執行引擎，能夠使資產、智慧合約和數據在多個區塊鏈之間無縫流動。其主要功能包括：提供安全且高效的跨鏈通訊；透過執行過濾層強制合規；提供統一的 API 以降低開發複雜性；支援跨鏈即時狀態同步。