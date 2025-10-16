Bridgent 目前實時價格為 0.00003871 USD。跟蹤 BRIDGENT 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 BRIDGENT 價格趨勢。Bridgent 目前實時價格為 0.00003871 USD。跟蹤 BRIDGENT 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 BRIDGENT 價格趨勢。

Bridgent 圖標

Bridgent實時價格 (BRIDGENT)

1 BRIDGENT 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00003879
-9.74%1D
USD
Bridgent (BRIDGENT) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:30:29 (UTC+8)

Bridgent（BRIDGENT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.00003871
24H最低價
$ 0.00004574
24H最高價

$ 0.00003871
$ 0.00004574
--
--
-2.18%

-9.74%

-50.38%

-50.38%

Bridgent（BRIDGENT）目前實時價格為 $ 0.00003871。過去 24 小時內，BRIDGENT 的交易價格在 $ 0.00003871$ 0.00004574 之間波動，市場活躍度顯著。BRIDGENT 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，BRIDGENT 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.18%，過去 24 小時內變動為 -9.74%，過去 7 天內累計變動為 -50.38%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Bridgent（BRIDGENT）市場資訊

--
$ 384.73K
$ 387.10K
--
9,999,999,999
MATIC

Bridgent 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 384.73K。BRIDGENT 的流通量為 --，總供應量是 9999999999，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 387.10K

Bridgent（BRIDGENT）價格歷史 USD

跟蹤 Bridgent 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0000041858-9.74%
30天$ -0.00419929-99.09%
60天$ -0.02496129-99.85%
90天$ -0.02496129-99.85%
Bridgent 今日價格變化

今天，BRIDGENT 記錄了 $ -0.0000041858 (-9.74%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Bridgent 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00419929 (-99.09%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Bridgent 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BRIDGENT 的變化為 $ -0.02496129 (-99.85%)，從而更廣泛地了解其表現。

Bridgent 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.02496129 (-99.85%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Bridgent（BRIDGENT）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Bridgent 價格歷史頁面

什麼是Bridgent (BRIDGENT)

Bridgent 是一個跨鏈協調和執行引擎，能夠使資產、智慧合約和數據在多個區塊鏈之間無縫流動。其主要功能包括：提供安全且高效的跨鏈通訊；透過執行過濾層強制合規；提供統一的 API 以降低開發複雜性；支援跨鏈即時狀態同步。

Bridgent在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Bridgent 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 BRIDGENT 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Bridgent 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Bridgent 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Bridgent 價格預測 (USD)

Bridgent（BRIDGENT）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Bridgent（BRIDGENT）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Bridgent 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Bridgent 價格預測

Bridgent（BRIDGENT）代幣經濟

了解 Bridgent（BRIDGENT）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 BRIDGENT 代幣的完整經濟學

如何購買Bridgent (BRIDGENT)

正在尋找如何購買 Bridgent？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Bridgent。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

BRIDGENT 兌換為當地貨幣

1 Bridgent（BRIDGENT）至 VND
1.01865365
1 Bridgent（BRIDGENT）至 AUD
A$0.0000588392
1 Bridgent（BRIDGENT）至 GBP
0.0000286454
1 Bridgent（BRIDGENT）至 EUR
0.0000329035
1 Bridgent（BRIDGENT）至 USD
$0.00003871
1 Bridgent（BRIDGENT）至 MYR
RM0.000162582
1 Bridgent（BRIDGENT）至 TRY
0.0016223361
1 Bridgent（BRIDGENT）至 JPY
¥0.00588392
1 Bridgent（BRIDGENT）至 ARS
ARS$0.0577758363
1 Bridgent（BRIDGENT）至 RUB
0.0030677675
1 Bridgent（BRIDGENT）至 INR
0.0034149962
1 Bridgent（BRIDGENT）至 IDR
Rp0.6451664086
1 Bridgent（BRIDGENT）至 PHP
0.0022773093
1 Bridgent（BRIDGENT）至 EGP
￡E.0.0018364024
1 Bridgent（BRIDGENT）至 BRL
R$0.0002074856
1 Bridgent（BRIDGENT）至 CAD
C$0.0000538069
1 Bridgent（BRIDGENT）至 BDT
0.0047361685
1 Bridgent（BRIDGENT）至 NGN
0.0564283412
1 Bridgent（BRIDGENT）至 COP
$0.1500384116
1 Bridgent（BRIDGENT）至 ZAR
R.0.000665812
1 Bridgent（BRIDGENT）至 UAH
0.0016254329
1 Bridgent（BRIDGENT）至 TZS
T.Sh.0.0955800223
1 Bridgent（BRIDGENT）至 VES
Bs0.00820652
1 Bridgent（BRIDGENT）至 CLP
$0.03634869
1 Bridgent（BRIDGENT）至 PKR
Rs0.0109502848
1 Bridgent（BRIDGENT）至 KZT
0.0208116573
1 Bridgent（BRIDGENT）至 THB
฿0.0012646557
1 Bridgent（BRIDGENT）至 TWD
NT$0.0011876228
1 Bridgent（BRIDGENT）至 AED
د.إ0.0001420657
1 Bridgent（BRIDGENT）至 CHF
Fr0.0000305809
1 Bridgent（BRIDGENT）至 HKD
HK$0.0003003896
1 Bridgent（BRIDGENT）至 AMD
֏0.0147860587
1 Bridgent（BRIDGENT）至 MAD
.د.م0.0003565191
1 Bridgent（BRIDGENT）至 MXN
$0.0007118769
1 Bridgent（BRIDGENT）至 SAR
ريال0.0001451625
1 Bridgent（BRIDGENT）至 ETB
Br0.0059168235
1 Bridgent（BRIDGENT）至 KES
KSh0.0050009449
1 Bridgent（BRIDGENT）至 JOD
د.أ0.00002744539
1 Bridgent（BRIDGENT）至 PLN
0.0001405173
1 Bridgent（BRIDGENT）至 RON
лв0.0001687756
1 Bridgent（BRIDGENT）至 SEK
kr0.0003623256
1 Bridgent（BRIDGENT）至 BGN
лв0.0000650328
1 Bridgent（BRIDGENT）至 HUF
Ft0.0129376562
1 Bridgent（BRIDGENT）至 CZK
0.0008078777
1 Bridgent（BRIDGENT）至 KWD
د.ك0.00001184526
1 Bridgent（BRIDGENT）至 ILS
0.0001261946
1 Bridgent（BRIDGENT）至 BOB
Bs0.0002667119
1 Bridgent（BRIDGENT）至 AZN
0.000065807
1 Bridgent（BRIDGENT）至 TJS
SM0.0003603901
1 Bridgent（BRIDGENT）至 GEL
0.0001049041
1 Bridgent（BRIDGENT）至 AOA
Kz0.0352868747
1 Bridgent（BRIDGENT）至 BHD
.د.ب0.00001459367
1 Bridgent（BRIDGENT）至 BMD
$0.00003871
1 Bridgent（BRIDGENT）至 DKK
kr0.0002481311
1 Bridgent（BRIDGENT）至 HNL
L0.0010153633
1 Bridgent（BRIDGENT）至 MUR
0.0017605308
1 Bridgent（BRIDGENT）至 NAD
$0.0006704572
1 Bridgent（BRIDGENT）至 NOK
kr0.0003867129
1 Bridgent（BRIDGENT）至 NZD
$0.0000669683
1 Bridgent（BRIDGENT）至 PAB
B/.0.00003871
1 Bridgent（BRIDGENT）至 PGK
K0.0001649046
1 Bridgent（BRIDGENT）至 QAR
ر.ق0.0001409044
1 Bridgent（BRIDGENT）至 RSD
дин.0.0038953873
1 Bridgent（BRIDGENT）至 UZS
soʻm0.4663854349
1 Bridgent（BRIDGENT）至 ALL
L0.0032164139
1 Bridgent（BRIDGENT）至 ANG
ƒ0.0000692909
1 Bridgent（BRIDGENT）至 AWG
ƒ0.0000692909
1 Bridgent（BRIDGENT）至 BBD
$0.00007742
1 Bridgent（BRIDGENT）至 BAM
KM0.0000650328
1 Bridgent（BRIDGENT）至 BIF
Fr0.11384611
1 Bridgent（BRIDGENT）至 BND
$0.0000499359
1 Bridgent（BRIDGENT）至 BSD
$0.00003871
1 Bridgent（BRIDGENT）至 JMD
$0.0061982452
1 Bridgent（BRIDGENT）至 KHR
0.1554616826
1 Bridgent（BRIDGENT）至 KMF
Fr0.01641304
1 Bridgent（BRIDGENT）至 LAK
0.8415217223
1 Bridgent（BRIDGENT）至 LKR
රු0.0117372591
1 Bridgent（BRIDGENT）至 MDL
L0.0006596184
1 Bridgent（BRIDGENT）至 MGA
Ar0.174369195
1 Bridgent（BRIDGENT）至 MOP
P0.0003092929
1 Bridgent（BRIDGENT）至 MVR
0.000592263
1 Bridgent（BRIDGENT）至 MWK
MK0.066972171
1 Bridgent（BRIDGENT）至 MZN
MT0.002473569
1 Bridgent（BRIDGENT）至 NPR
रु0.0054267549
1 Bridgent（BRIDGENT）至 PYG
0.27259582
1 Bridgent（BRIDGENT）至 RWF
Fr0.05609079
1 Bridgent（BRIDGENT）至 SBD
$0.0003189704
1 Bridgent（BRIDGENT）至 SCR
0.0005365206
1 Bridgent（BRIDGENT）至 SRD
$0.0015379483
1 Bridgent（BRIDGENT）至 SVC
$0.0003379383
1 Bridgent（BRIDGENT）至 SZL
L0.0006704572
1 Bridgent（BRIDGENT）至 TMT
m0.0001358721
1 Bridgent（BRIDGENT）至 TND
د.ت0.00011357514
1 Bridgent（BRIDGENT）至 TTD
$0.0002620667
1 Bridgent（BRIDGENT）至 UGX
Sh0.13440112
1 Bridgent（BRIDGENT）至 XAF
Fr0.02179373
1 Bridgent（BRIDGENT）至 XCD
$0.000104517
1 Bridgent（BRIDGENT）至 XOF
Fr0.02179373
1 Bridgent（BRIDGENT）至 XPF
Fr0.00394842
1 Bridgent（BRIDGENT）至 BWP
P0.0005516175
1 Bridgent（BRIDGENT）至 BZD
$0.00007742
1 Bridgent（BRIDGENT）至 CVE
$0.0036700951
1 Bridgent（BRIDGENT）至 DJF
Fr0.00685167
1 Bridgent（BRIDGENT）至 DOP
$0.0024762787
1 Bridgent（BRIDGENT）至 DZD
د.ج0.0050315258
1 Bridgent（BRIDGENT）至 FJD
$0.0000886459
1 Bridgent（BRIDGENT）至 GNF
Fr0.33658345
1 Bridgent（BRIDGENT）至 GTQ
Q0.0002957444
1 Bridgent（BRIDGENT）至 GYD
$0.0080861319
1 Bridgent（BRIDGENT）至 ISK
kr0.00472262

Bridgent資源

要更深入地瞭解 Bridgent，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Bridgent網站
區塊查詢

人們還問：關於Bridgent的其他問題

Bridgent（BRIDGENT）今日價格是多少？
BRIDGENT 實時價格為 0.00003871 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 BRIDGENT 兌 USD 的價格是多少？
目前 BRIDGENT 兌 USD 的價格為 $ 0.00003871。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Bridgent 的市值是多少？
BRIDGENT 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
BRIDGENT 的流通供應量是多少？
BRIDGENT 的流通供應量為 -- USD
BRIDGENT 的歷史最高價（ATH）是多少？
BRIDGENT 的歷史最高價是 -- USD
BRIDGENT 的歷史最低價（ATL）是多少？
BRIDGENT 的歷史最低價是 -- USD
BRIDGENT 的交易量是多少？
BRIDGENT 的 24 小時實時交易量為 $ 384.73K USD
BRIDGENT 今年會漲嗎？
BRIDGENT 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 BRIDGENT 價格預測 獲取更深入的分析。
Bridgent（BRIDGENT）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

BRIDGENT 兌 USD 計算器

數量

BRIDGENT
BRIDGENT
USD
USD

1 BRIDGENT = 0.00003871 USD

交易 BRIDGENT

BRIDGENT/USDT
$0.00003879
$0.00003879$0.00003879
-9.51%

