Boyz N The Hood 今日價格

Boyz N The Hood (BOYZ) 今日實時價格為 NT$ 0.0002，過去 24 小時內變化了 23.93%。目前 BOYZ 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0002 每 BOYZ。

Boyz N The Hood 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- BOYZ。過去 24 小時內，BOYZ 的交易價格在 NT$ 0.0001864（低點）和 NT$ 0.0002897（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，BOYZ 在過去一小時內波動了 -6.24%，過去7 天內波動了 -80.00%。過去一天，總交易量達到 NT$ 62.93K。

Boyz N The Hood（BOYZ）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 62.93KNT$ 62.93K NT$ 62.93K 完全稀釋市值 NT$ 200.00KNT$ 200.00K NT$ 200.00K 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 ROBINHOOD

Boyz N The Hood 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 62.93K。BOYZ 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 200.00K。