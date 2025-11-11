Boom 是先锋的人工智能数据激励层，旨在弥合链下活动与链上经济之间的差距。该平台由 GamerBoom 演变而来，现在不仅支持游戏，还通过智能、去中心化的数据基础设施，支持社交网络、现实世界资产 (RWA) 以及互联网规模的资本市场。