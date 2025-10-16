Bnb Tiger Inu實時價格 (BNBTIGER)
Bnb Tiger Inu（BNBTIGER）目前實時價格為 $ 0.000000000005594。過去 24 小時內，BNBTIGER 的交易價格在 $ 0.000000000005362 至 $ 0.0000000000057 之間波動，市場活躍度顯著。BNBTIGER 的歷史最高價為 $ 0.000000000011449246，歷史最低價為 $ 0.000000000001738887。
從短期表現來看，BNBTIGER 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.51%，過去 24 小時內變動為 +1.63%，過去 7 天內累計變動為 +5.32%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。
No.3870
58.86%
BSC
Bnb Tiger Inu 的目前市值為 $ 3.29M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 30.69K。BNBTIGER 的流通量為 588,659.61T，總供應量是 588659610002000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.59M。
跟蹤 Bnb Tiger Inu 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00000000000008972
|+1.63%
|30天
|$ +0.000000000000594
|+11.88%
|60天
|$ +0.000000000000594
|+11.88%
|90天
|$ +0.000000000000594
|+11.88%
今天，BNBTIGER 記錄了 $ +0.00000000000008972 (+1.63%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.000000000000594 (+11.88%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，BNBTIGER 的變化為 $ +0.000000000000594 (+11.88%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.000000000000594 (+11.88%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 Bnb Tiger Inu（BNBTIGER）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 Bnb Tiger Inu 價格歷史頁面
BNBTiger！兇猛而堅定的勝利。 BNBTiger是百獸之王，象徵勝利和力量。強大而堅韌，我們的$BNBTIGER社群也是如此。
Bnb Tiger Inu在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Bnb Tiger Inu 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。
此外，您還可以：
- 檢查 BNBTIGER 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Bnb Tiger Inu 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。
我們全面的資源旨在讓您的 Bnb Tiger Inu 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。
Bnb Tiger Inu（BNBTIGER）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Bnb Tiger Inu（BNBTIGER）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Bnb Tiger Inu 的長期和短期價格預測。
現在就查看 Bnb Tiger Inu 價格預測！
了解 Bnb Tiger Inu（BNBTIGER）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 BNBTIGER 代幣的完整經濟學！
正在尋找如何購買 Bnb Tiger Inu？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Bnb Tiger Inu。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。
要更深入地瞭解 Bnb Tiger Inu，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|10-26 23:17:37
|行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
|10-26 19:10:22
|行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
|10-25 15:47:08
|行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
|10-25 13:34:16
|行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
|10-25 06:10:28
|行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
|10-24 21:49:00
|行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降,也可能上升,而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息,請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意,這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您,僅用於提供信息,不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
