BluWhale 是 Web3 的智慧層，透過資源編排，利用模型上下文協定實現鏈上擴展，為智慧型應用程式、AI 代理程式和模型提供支援。在過去的幾年中，Bluwhale 已將其 AI 網路（雙邊市場）擴展到 4,780 個企業帳戶和 350 多萬個獨立錢包，並將 8 億多錢包資料處理成一個覆蓋 37 條鏈的通用圖結構。雖然 Graph、OriginTrail 和 MindNetwork 都設計了類似的基礎設施，但它們在 AI 方面的可擴展性嚴重受限於子圖能夠創建和運行的節點數量和速度。