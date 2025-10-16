Blubird 目前實時價格為 0.02208 USD。跟蹤 BLU 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 BLU 價格趨勢。Blubird 目前實時價格為 0.02208 USD。跟蹤 BLU 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 BLU 價格趨勢。

更多關於 BLU

BLU 價格資訊

BLU 白皮書

BLU 幣種官網

BLU 代幣經濟

BLU 價格預測

BLU 價格歷史

BLU 購買指南

BLU 兌換法幣計算

BLU 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Blubird 圖標

Blubird實時價格 (BLU)

1 BLU 兌換為 USD 的實時價格：

$0.02208
$0.02208$0.02208
-0.94%1D
USD
Blubird (BLU) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:29:39 (UTC+8)

Blubird（BLU）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.02096
$ 0.02096$ 0.02096
24H最低價
$ 0.02234
$ 0.02234$ 0.02234
24H最高價

$ 0.02096
$ 0.02096$ 0.02096

$ 0.02234
$ 0.02234$ 0.02234

--
----

--
----

0.00%

-0.94%

-5.65%

-5.65%

Blubird（BLU）目前實時價格為 $ 0.02208。過去 24 小時內，BLU 的交易價格在 $ 0.02096$ 0.02234 之間波動，市場活躍度顯著。BLU 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，BLU 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 -0.94%，過去 7 天內累計變動為 -5.65%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Blubird（BLU）市場資訊

--
----

$ 3.43K
$ 3.43K$ 3.43K

$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Blubird 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.43K。BLU 的流通量為 --，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.21M

Blubird（BLU）價格歷史 USD

跟蹤 Blubird 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0002095-0.94%
30天$ -0.00834-27.42%
60天$ -0.03023-57.80%
90天$ -0.02792-55.84%
Blubird 今日價格變化

今天，BLU 記錄了 $ -0.0002095 (-0.94%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Blubird 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00834 (-27.42%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Blubird 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BLU 的變化為 $ -0.03023 (-57.80%)，從而更廣泛地了解其表現。

Blubird 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.02792 (-55.84%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Blubird（BLU）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Blubird 價格歷史頁面

什麼是Blubird (BLU)

本文檔涵蓋 3 個主要解決方案以及核心平台模組的細分。

Blubird在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Blubird 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 BLU 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Blubird 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Blubird 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Blubird 價格預測 (USD)

Blubird（BLU）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Blubird（BLU）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Blubird 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Blubird 價格預測

Blubird（BLU）代幣經濟

了解 Blubird（BLU）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 BLU 代幣的完整經濟學

如何購買Blubird (BLU)

正在尋找如何購買 Blubird？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Blubird。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

BLU 兌換為當地貨幣

1 Blubird（BLU）至 VND
581.0352
1 Blubird（BLU）至 AUD
A$0.0335616
1 Blubird（BLU）至 GBP
0.0163392
1 Blubird（BLU）至 EUR
0.018768
1 Blubird（BLU）至 USD
$0.02208
1 Blubird（BLU）至 MYR
RM0.092736
1 Blubird（BLU）至 TRY
0.9253728
1 Blubird（BLU）至 JPY
¥3.35616
1 Blubird（BLU）至 ARS
ARS$32.9550624
1 Blubird（BLU）至 RUB
1.74984
1 Blubird（BLU）至 INR
1.9478976
1 Blubird（BLU）至 IDR
Rp367.9998528
1 Blubird（BLU）至 PHP
1.2989664
1 Blubird（BLU）至 EGP
￡E.1.0474752
1 Blubird（BLU）至 BRL
R$0.1183488
1 Blubird（BLU）至 CAD
C$0.0306912
1 Blubird（BLU）至 BDT
2.701488
1 Blubird（BLU）至 NGN
32.1864576
1 Blubird（BLU）至 COP
$85.5811968
1 Blubird（BLU）至 ZAR
R.0.379776
1 Blubird（BLU）至 UAH
0.9271392
1 Blubird（BLU）至 TZS
T.Sh.54.5183904
1 Blubird（BLU）至 VES
Bs4.68096
1 Blubird（BLU）至 CLP
$20.73312
1 Blubird（BLU）至 PKR
Rs6.2459904
1 Blubird（BLU）至 KZT
11.8708704
1 Blubird（BLU）至 THB
฿0.7213536
1 Blubird（BLU）至 TWD
NT$0.6774144
1 Blubird（BLU）至 AED
د.إ0.0810336
1 Blubird（BLU）至 CHF
Fr0.0174432
1 Blubird（BLU）至 HKD
HK$0.1713408
1 Blubird（BLU）至 AMD
֏8.4338976
1 Blubird（BLU）至 MAD
.د.م0.2033568
1 Blubird（BLU）至 MXN
$0.4060512
1 Blubird（BLU）至 SAR
ريال0.0828
1 Blubird（BLU）至 ETB
Br3.374928
1 Blubird（BLU）至 KES
KSh2.8525152
1 Blubird（BLU）至 JOD
د.أ0.01565472
1 Blubird（BLU）至 PLN
0.0801504
1 Blubird（BLU）至 RON
лв0.0962688
1 Blubird（BLU）至 SEK
kr0.2066688
1 Blubird（BLU）至 BGN
лв0.0370944
1 Blubird（BLU）至 HUF
Ft7.3795776
1 Blubird（BLU）至 CZK
0.4608096
1 Blubird（BLU）至 KWD
د.ك0.00675648
1 Blubird（BLU）至 ILS
0.0719808
1 Blubird（BLU）至 BOB
Bs0.1521312
1 Blubird（BLU）至 AZN
0.037536
1 Blubird（BLU）至 TJS
SM0.2055648
1 Blubird（BLU）至 GEL
0.0598368
1 Blubird（BLU）至 AOA
Kz20.1274656
1 Blubird（BLU）至 BHD
.د.ب0.00832416
1 Blubird（BLU）至 BMD
$0.02208
1 Blubird（BLU）至 DKK
kr0.1415328
1 Blubird（BLU）至 HNL
L0.5791584
1 Blubird（BLU）至 MUR
1.0041984
1 Blubird（BLU）至 NAD
$0.3824256
1 Blubird（BLU）至 NOK
kr0.2205792
1 Blubird（BLU）至 NZD
$0.0381984
1 Blubird（BLU）至 PAB
B/.0.02208
1 Blubird（BLU）至 PGK
K0.0940608
1 Blubird（BLU）至 QAR
ر.ق0.0803712
1 Blubird（BLU）至 RSD
дин.2.2219104
1 Blubird（BLU）至 UZS
soʻm266.0240352
1 Blubird（BLU）至 ALL
L1.8346272
1 Blubird（BLU）至 ANG
ƒ0.0395232
1 Blubird（BLU）至 AWG
ƒ0.0395232
1 Blubird（BLU）至 BBD
$0.04416
1 Blubird（BLU）至 BAM
KM0.0370944
1 Blubird（BLU）至 BIF
Fr64.93728
1 Blubird（BLU）至 BND
$0.0284832
1 Blubird（BLU）至 BSD
$0.02208
1 Blubird（BLU）至 JMD
$3.5354496
1 Blubird（BLU）至 KHR
88.6746048
1 Blubird（BLU）至 KMF
Fr9.36192
1 Blubird（BLU）至 LAK
479.9999904
1 Blubird（BLU）至 LKR
රු6.6948768
1 Blubird（BLU）至 MDL
L0.3762432
1 Blubird（BLU）至 MGA
Ar99.45936
1 Blubird（BLU）至 MOP
P0.1764192
1 Blubird（BLU）至 MVR
0.337824
1 Blubird（BLU）至 MWK
MK38.200608
1 Blubird（BLU）至 MZN
MT1.410912
1 Blubird（BLU）至 NPR
रु3.0953952
1 Blubird（BLU）至 PYG
155.48736
1 Blubird（BLU）至 RWF
Fr31.99392
1 Blubird（BLU）至 SBD
$0.1819392
1 Blubird（BLU）至 SCR
0.3060288
1 Blubird（BLU）至 SRD
$0.8772384
1 Blubird（BLU）至 SVC
$0.1927584
1 Blubird（BLU）至 SZL
L0.3824256
1 Blubird（BLU）至 TMT
m0.0775008
1 Blubird（BLU）至 TND
د.ت0.06478272
1 Blubird（BLU）至 TTD
$0.1494816
1 Blubird（BLU）至 UGX
Sh76.66176
1 Blubird（BLU）至 XAF
Fr12.43104
1 Blubird（BLU）至 XCD
$0.059616
1 Blubird（BLU）至 XOF
Fr12.43104
1 Blubird（BLU）至 XPF
Fr2.25216
1 Blubird（BLU）至 BWP
P0.31464
1 Blubird（BLU）至 BZD
$0.04416
1 Blubird（BLU）至 CVE
$2.0934048
1 Blubird（BLU）至 DJF
Fr3.90816
1 Blubird（BLU）至 DOP
$1.4124576
1 Blubird（BLU）至 DZD
د.ج2.8699584
1 Blubird（BLU）至 FJD
$0.0505632
1 Blubird（BLU）至 GNF
Fr191.9856
1 Blubird（BLU）至 GTQ
Q0.1686912
1 Blubird（BLU）至 GYD
$4.6122912
1 Blubird（BLU）至 ISK
kr2.69376

Blubird資源

要更深入地瞭解 Blubird，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Blubird網站
區塊查詢

人們還問：關於Blubird的其他問題

Blubird（BLU）今日價格是多少？
BLU 實時價格為 0.02208 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 BLU 兌 USD 的價格是多少？
目前 BLU 兌 USD 的價格為 $ 0.02208。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Blubird 的市值是多少？
BLU 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
BLU 的流通供應量是多少？
BLU 的流通供應量為 -- USD
BLU 的歷史最高價（ATH）是多少？
BLU 的歷史最高價是 -- USD
BLU 的歷史最低價（ATL）是多少？
BLU 的歷史最低價是 -- USD
BLU 的交易量是多少？
BLU 的 24 小時實時交易量為 $ 3.43K USD
BLU 今年會漲嗎？
BLU 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 BLU 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:29:39 (UTC+8)

Blubird（BLU）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

BLU 兌 USD 計算器

數量

BLU
BLU
USD
USD

1 BLU = 0.02208 USD

交易 BLU

BLU/USDT
$0.02208
$0.02208$0.02208
-0.94%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,319.46
$115,319.46$115,319.46

+1.42%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,154.93
$4,154.93$4,154.93

+1.95%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.05070
$0.05070$0.05070

+60.39%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.90
$199.90$199.90

+0.17%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5351
$5.5351$5.5351

-11.30%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,154.93
$4,154.93$4,154.93

+1.95%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,319.46
$115,319.46$115,319.46

+1.42%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.90
$199.90$199.90

+0.17%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6270
$2.6270$2.6270

-0.51%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20296
$0.20296$0.20296

-0.04%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2263
$0.2263$0.2263

+352.60%

CHONKY 圖標

CHONKY

CHONKY

$0.002050
$0.002050$0.002050

+105.00%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000005500
$0.000000000000000000005500$0.000000000000000000005500

+632.35%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2263
$0.2263$0.2263

+352.60%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000951
$0.0000000951$0.0000000951

+137.75%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04217
$0.04217$0.04217

+110.85%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003637
$0.0003637$0.0003637

+82.48%