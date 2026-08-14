Bless (BLESS) 今日技術分析 Bless 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 BLESS 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Bless 分析的信息。 註 冊

Bless (BLESS) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.010461 -- -19.42% +31.18% +82.78%

Bless 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Bless 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 賣出 賣出 19 中立 2 買入 5 移動平均線 : 賣出 賣出 11 中立 0 買入 3 技術指標 : 賣出 賣出 8 中立 2 買入 2 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.010511 0.010497 R2 0.010497 0.010488 R1 0.010489 0.010483 PP 0.010475 0.010475 S1 0.010467 0.010466 S2 0.010453 0.010461 S3 0.010445 0.010453

Bless 市場信號 目前淨掛單量 -0.22M $1.63 M $1.85 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.07M 3 日主動買入 $8.94 M 3 日主動賣出 $9.01 M 7 日主動買賣差額 -0.28M 7 日主動買入 $46.17 M 7 日主動賣出 $46.46 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Bless資金流向 淨流入 BLESSUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 $0.02 M 0.01 2026-08-13 -$0.03 M 0.01 2026-08-12 -$0.05 M 0.01 2026-08-11 $0.02 M 0.01 2026-08-10 $0.02 M 0.01 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 Bless (BLESS) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 Bless 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 BLESS / USDT $0.010466 $0.010466 $0.010466 -1.26% 25.58M (USDT) 去交易