BlockBuddies 目前實時價格為 0.0003015 USD。跟蹤 BLBD 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 BLBD 價格趨勢。

BlockBuddies實時價格 (BLBD)

1 BLBD 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0003015
+8.25%1D
USD
BlockBuddies (BLBD) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:29:24 (UTC+8)

BlockBuddies（BLBD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0002717
24H最低價
$ 0.0003832
24H最高價

$ 0.0002717
$ 0.0003832
--
--
0.00%

+8.25%

-4.95%

-4.95%

BlockBuddies（BLBD）目前實時價格為 $ 0.0003015。過去 24 小時內，BLBD 的交易價格在 $ 0.0002717$ 0.0003832 之間波動，市場活躍度顯著。BLBD 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，BLBD 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 +8.25%，過去 7 天內累計變動為 -4.95%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BlockBuddies（BLBD）市場資訊

--
$ 9.78K
$ 301.50K
--
1,000,000,000
BSC

BlockBuddies 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 9.78K。BLBD 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 301.50K

BlockBuddies（BLBD）價格歷史 USD

跟蹤 BlockBuddies 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.000022978+8.25%
30天$ -0.0004985-62.32%
60天$ -0.1246985-99.76%
90天$ -0.1246985-99.76%
BlockBuddies 今日價格變化

今天，BLBD 記錄了 $ +0.000022978 (+8.25%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

BlockBuddies 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0004985 (-62.32%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

BlockBuddies 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BLBD 的變化為 $ -0.1246985 (-99.76%)，從而更廣泛地了解其表現。

BlockBuddies 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.1246985 (-99.76%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 BlockBuddies（BLBD）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 BlockBuddies 價格歷史頁面

什麼是BlockBuddies (BLBD)

BlockBuddies 是一款基於 Web3 的掉落益智遊戲，玩家可以在數百個色彩繽紛的關卡中配對並清除可愛的怪物方塊。結合角色驅動的故事敘述和可持續的代幣經濟，它是一種全新的加密遊戲體驗。

BlockBuddies在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 BlockBuddies 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 BLBD 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 BlockBuddies 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 BlockBuddies 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

BlockBuddies 價格預測 (USD)

BlockBuddies（BLBD）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 BlockBuddies（BLBD）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 BlockBuddies 的長期和短期價格預測。

現在就查看 BlockBuddies 價格預測

BlockBuddies（BLBD）代幣經濟

了解 BlockBuddies（BLBD）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 BLBD 代幣的完整經濟學

如何購買BlockBuddies (BLBD)

正在尋找如何購買 BlockBuddies？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買BlockBuddies。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

BLBD 兌換為當地貨幣

1 BlockBuddies（BLBD）至 VND
7.9339725
1 BlockBuddies（BLBD）至 AUD
A$0.00045828
1 BlockBuddies（BLBD）至 GBP
0.00022311
1 BlockBuddies（BLBD）至 EUR
0.000256275
1 BlockBuddies（BLBD）至 USD
$0.0003015
1 BlockBuddies（BLBD）至 MYR
RM0.0012663
1 BlockBuddies（BLBD）至 TRY
0.012635865
1 BlockBuddies（BLBD）至 JPY
¥0.045828
1 BlockBuddies（BLBD）至 ARS
ARS$0.449997795
1 BlockBuddies（BLBD）至 RUB
0.023893875
1 BlockBuddies（BLBD）至 INR
0.02659833
1 BlockBuddies（BLBD）至 IDR
Rp5.02499799
1 BlockBuddies（BLBD）至 PHP
0.017737245
1 BlockBuddies（BLBD）至 EGP
￡E.0.01430316
1 BlockBuddies（BLBD）至 BRL
R$0.00161604
1 BlockBuddies（BLBD）至 CAD
C$0.000419085
1 BlockBuddies（BLBD）至 BDT
0.036888525
1 BlockBuddies（BLBD）至 NGN
0.43950258
1 BlockBuddies（BLBD）至 COP
$1.16860194
1 BlockBuddies（BLBD）至 ZAR
R.0.0051858
1 BlockBuddies（BLBD）至 UAH
0.012659985
1 BlockBuddies（BLBD）至 TZS
T.Sh.0.744442695
1 BlockBuddies（BLBD）至 VES
Bs0.063918
1 BlockBuddies（BLBD）至 CLP
$0.2831085
1 BlockBuddies（BLBD）至 PKR
Rs0.08528832
1 BlockBuddies（BLBD）至 KZT
0.162095445
1 BlockBuddies（BLBD）至 THB
฿0.009850005
1 BlockBuddies（BLBD）至 TWD
NT$0.00925002
1 BlockBuddies（BLBD）至 AED
د.إ0.001106505
1 BlockBuddies（BLBD）至 CHF
Fr0.000238185
1 BlockBuddies（BLBD）至 HKD
HK$0.00233964
1 BlockBuddies（BLBD）至 AMD
֏0.115163955
1 BlockBuddies（BLBD）至 MAD
.د.م0.002776815
1 BlockBuddies（BLBD）至 MXN
$0.005544585
1 BlockBuddies（BLBD）至 SAR
ريال0.001130625
1 BlockBuddies（BLBD）至 ETB
Br0.046084275
1 BlockBuddies（BLBD）至 KES
KSh0.038950785
1 BlockBuddies（BLBD）至 JOD
د.أ0.0002137635
1 BlockBuddies（BLBD）至 PLN
0.001094445
1 BlockBuddies（BLBD）至 RON
лв0.00131454
1 BlockBuddies（BLBD）至 SEK
kr0.00282204
1 BlockBuddies（BLBD）至 BGN
лв0.00050652
1 BlockBuddies（BLBD）至 HUF
Ft0.10076733
1 BlockBuddies（BLBD）至 CZK
0.006292305
1 BlockBuddies（BLBD）至 KWD
د.ك0.000092259
1 BlockBuddies（BLBD）至 ILS
0.00098289
1 BlockBuddies（BLBD）至 BOB
Bs0.002077335
1 BlockBuddies（BLBD）至 AZN
0.00051255
1 BlockBuddies（BLBD）至 TJS
SM0.002806965
1 BlockBuddies（BLBD）至 GEL
0.000817065
1 BlockBuddies（BLBD）至 AOA
Kz0.274838355
1 BlockBuddies（BLBD）至 BHD
.د.ب0.0001136655
1 BlockBuddies（BLBD）至 BMD
$0.0003015
1 BlockBuddies（BLBD）至 DKK
kr0.001932615
1 BlockBuddies（BLBD）至 HNL
L0.007908345
1 BlockBuddies（BLBD）至 MUR
0.01371222
1 BlockBuddies（BLBD）至 NAD
$0.00522198
1 BlockBuddies（BLBD）至 NOK
kr0.003011985
1 BlockBuddies（BLBD）至 NZD
$0.000521595
1 BlockBuddies（BLBD）至 PAB
B/.0.0003015
1 BlockBuddies（BLBD）至 PGK
K0.00128439
1 BlockBuddies（BLBD）至 QAR
ر.ق0.00109746
1 BlockBuddies（BLBD）至 RSD
дин.0.030339945
1 BlockBuddies（BLBD）至 UZS
soʻm3.632529285
1 BlockBuddies（BLBD）至 ALL
L0.025051635
1 BlockBuddies（BLBD）至 ANG
ƒ0.000539685
1 BlockBuddies（BLBD）至 AWG
ƒ0.000539685
1 BlockBuddies（BLBD）至 BBD
$0.000603
1 BlockBuddies（BLBD）至 BAM
KM0.00050652
1 BlockBuddies（BLBD）至 BIF
Fr0.8867115
1 BlockBuddies（BLBD）至 BND
$0.000388935
1 BlockBuddies（BLBD）至 BSD
$0.0003015
1 BlockBuddies（BLBD）至 JMD
$0.04827618
1 BlockBuddies（BLBD）至 KHR
1.21084209
1 BlockBuddies（BLBD）至 KMF
Fr0.127836
1 BlockBuddies（BLBD）至 LAK
6.554347695
1 BlockBuddies（BLBD）至 LKR
රු0.091417815
1 BlockBuddies（BLBD）至 MDL
L0.00513756
1 BlockBuddies（BLBD）至 MGA
Ar1.35810675
1 BlockBuddies（BLBD）至 MOP
P0.002408985
1 BlockBuddies（BLBD）至 MVR
0.00461295
1 BlockBuddies（BLBD）至 MWK
MK0.52162515
1 BlockBuddies（BLBD）至 MZN
MT0.01926585
1 BlockBuddies（BLBD）至 NPR
रु0.042267285
1 BlockBuddies（BLBD）至 PYG
2.123163
1 BlockBuddies（BLBD）至 RWF
Fr0.4368735
1 BlockBuddies（BLBD）至 SBD
$0.00248436
1 BlockBuddies（BLBD）至 SCR
0.00417879
1 BlockBuddies（BLBD）至 SRD
$0.011978595
1 BlockBuddies（BLBD）至 SVC
$0.002632095
1 BlockBuddies（BLBD）至 SZL
L0.00522198
1 BlockBuddies（BLBD）至 TMT
m0.001058265
1 BlockBuddies（BLBD）至 TND
د.ت0.000884601
1 BlockBuddies（BLBD）至 TTD
$0.002041155
1 BlockBuddies（BLBD）至 UGX
Sh1.046808
1 BlockBuddies（BLBD）至 XAF
Fr0.1697445
1 BlockBuddies（BLBD）至 XCD
$0.00081405
1 BlockBuddies（BLBD）至 XOF
Fr0.1697445
1 BlockBuddies（BLBD）至 XPF
Fr0.030753
1 BlockBuddies（BLBD）至 BWP
P0.004296375
1 BlockBuddies（BLBD）至 BZD
$0.000603
1 BlockBuddies（BLBD）至 CVE
$0.028585215
1 BlockBuddies（BLBD）至 DJF
Fr0.0533655
1 BlockBuddies（BLBD）至 DOP
$0.019286955
1 BlockBuddies（BLBD）至 DZD
د.ج0.03918897
1 BlockBuddies（BLBD）至 FJD
$0.000690435
1 BlockBuddies（BLBD）至 GNF
Fr2.6215425
1 BlockBuddies（BLBD）至 GTQ
Q0.00230346
1 BlockBuddies（BLBD）至 GYD
$0.062980335
1 BlockBuddies（BLBD）至 ISK
kr0.036783

BlockBuddies資源

要更深入地瞭解 BlockBuddies，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方BlockBuddies網站
區塊查詢

人們還問：關於BlockBuddies的其他問題

BlockBuddies（BLBD）今日價格是多少？
BLBD 實時價格為 0.0003015 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 BLBD 兌 USD 的價格是多少？
目前 BLBD 兌 USD 的價格為 $ 0.0003015。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
BlockBuddies 的市值是多少？
BLBD 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
BLBD 的流通供應量是多少？
BLBD 的流通供應量為 -- USD
BLBD 的歷史最高價（ATH）是多少？
BLBD 的歷史最高價是 -- USD
BLBD 的歷史最低價（ATL）是多少？
BLBD 的歷史最低價是 -- USD
BLBD 的交易量是多少？
BLBD 的 24 小時實時交易量為 $ 9.78K USD
BLBD 今年會漲嗎？
BLBD 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 BLBD 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:29:24 (UTC+8)

BlockBuddies（BLBD）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

