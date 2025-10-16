BLACKHOLE 目前實時價格為 0.1447 USD。跟蹤 BLACK 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 BLACK 價格趨勢。BLACKHOLE 目前實時價格為 0.1447 USD。跟蹤 BLACK 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 BLACK 價格趨勢。

BLACKHOLE 圖標

BLACKHOLE實時價格 (BLACK)

1 BLACK 兌換為 USD 的實時價格：

$0.1447
$0.1447$0.1447
-1.49%1D
USD
BLACKHOLE (BLACK) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-19 23:20:27 (UTC+8)

BLACKHOLE（BLACK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.1414
$ 0.1414$ 0.1414
24H最低價
$ 0.1727
$ 0.1727$ 0.1727
24H最高價

$ 0.1414
$ 0.1414$ 0.1414

$ 0.1727
$ 0.1727$ 0.1727

$ 1.542695123942573
$ 1.542695123942573$ 1.542695123942573

$ 0.13900268936037719
$ 0.13900268936037719$ 0.13900268936037719

-1.17%

-1.49%

-22.83%

-22.83%

BLACKHOLE（BLACK）目前實時價格為 $ 0.1447。過去 24 小時內，BLACK 的交易價格在 $ 0.1414$ 0.1727 之間波動，市場活躍度顯著。BLACK 的歷史最高價為 $ 1.542695123942573，歷史最低價為 $ 0.13900268936037719

從短期表現來看，BLACK 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.17%，過去 24 小時內變動為 -1.49%，過去 7 天內累計變動為 -22.83%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BLACKHOLE（BLACK）市場資訊

No.3721

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.56K
$ 57.56K$ 57.56K

$ 16.51M
$ 16.51M$ 16.51M

0.00
0.00 0.00

114,083,333
114,083,333 114,083,333

AVAX_CCHAIN

BLACKHOLE 的目前市值為 $ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 $ 57.56K。BLACK 的流通量為 0.00，總供應量是 114083333，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.51M

BLACKHOLE（BLACK）價格歷史 USD

跟蹤 BLACKHOLE 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.002189-1.49%
30天$ -0.1951-57.42%
60天$ -0.1702-54.05%
90天$ -1.1473-88.81%
BLACKHOLE 今日價格變化

今天，BLACK 記錄了 $ -0.002189 (-1.49%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

BLACKHOLE 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.1951 (-57.42%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

BLACKHOLE 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BLACK 的變化為 $ -0.1702 (-54.05%)，從而更廣泛地了解其表現。

BLACKHOLE 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -1.1473 (-88.81%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 BLACKHOLE（BLACK）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 BLACKHOLE 價格歷史頁面

什麼是BLACKHOLE (BLACK)

Blackhole 是基於 Avalanche C-Chain 的下一代去中心化交易所（DEX）。

BLACKHOLE在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 BLACKHOLE 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 BLACK 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 BLACKHOLE 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 BLACKHOLE 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

BLACKHOLE 價格預測 (USD)

BLACKHOLE（BLACK）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 BLACKHOLE（BLACK）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 BLACKHOLE 的長期和短期價格預測。

現在就查看 BLACKHOLE 價格預測

BLACKHOLE（BLACK）代幣經濟

了解 BLACKHOLE（BLACK）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 BLACK 代幣的完整經濟學

如何購買BLACKHOLE (BLACK)

正在尋找如何購買 BLACKHOLE？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買BLACKHOLE。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

BLACK 兌換為當地貨幣

1 BLACKHOLE（BLACK）至 VND
3,807.7805
1 BLACKHOLE（BLACK）至 AUD
A$0.221391
1 BLACKHOLE（BLACK）至 GBP
0.107078
1 BLACKHOLE（BLACK）至 EUR
0.122995
1 BLACKHOLE（BLACK）至 USD
$0.1447
1 BLACKHOLE（BLACK）至 MYR
RM0.610634
1 BLACKHOLE（BLACK）至 TRY
6.058589
1 BLACKHOLE（BLACK）至 JPY
¥21.705
1 BLACKHOLE（BLACK）至 ARS
ARS$204.089221
1 BLACKHOLE（BLACK）至 RUB
11.781474
1 BLACKHOLE（BLACK）至 INR
12.736494
1 BLACKHOLE（BLACK）至 IDR
Rp2,411.665702
1 BLACKHOLE（BLACK）至 PHP
8.409964
1 BLACKHOLE（BLACK）至 EGP
￡E.6.874697
1 BLACKHOLE（BLACK）至 BRL
R$0.78138
1 BLACKHOLE（BLACK）至 CAD
C$0.20258
1 BLACKHOLE（BLACK）至 BDT
17.677999
1 BLACKHOLE（BLACK）至 NGN
212.792926
1 BLACKHOLE（BLACK）至 COP
$558.6867
1 BLACKHOLE（BLACK）至 ZAR
R.2.511992
1 BLACKHOLE（BLACK）至 UAH
6.057142
1 BLACKHOLE（BLACK）至 TZS
T.Sh.357.283111
1 BLACKHOLE（BLACK）至 VES
Bs29.0847
1 BLACKHOLE（BLACK）至 CLP
$139.0567
1 BLACKHOLE（BLACK）至 PKR
Rs41.083224
1 BLACKHOLE（BLACK）至 KZT
78.088802
1 BLACKHOLE（BLACK）至 THB
฿4.749054
1 BLACKHOLE（BLACK）至 TWD
NT$4.432161
1 BLACKHOLE（BLACK）至 AED
د.إ0.531049
1 BLACKHOLE（BLACK）至 CHF
Fr0.114313
1 BLACKHOLE（BLACK）至 HKD
HK$1.124319
1 BLACKHOLE（BLACK）至 AMD
֏55.73844
1 BLACKHOLE（BLACK）至 MAD
.د.م1.326899
1 BLACKHOLE（BLACK）至 MXN
$2.658139
1 BLACKHOLE（BLACK）至 SAR
ريال0.542625
1 BLACKHOLE（BLACK）至 ETB
Br21.570429
1 BLACKHOLE（BLACK）至 KES
KSh18.745885
1 BLACKHOLE（BLACK）至 JOD
د.أ0.1025923
1 BLACKHOLE（BLACK）至 PLN
0.526708
1 BLACKHOLE（BLACK）至 RON
лв0.630892
1 BLACKHOLE（BLACK）至 SEK
kr1.367415
1 BLACKHOLE（BLACK）至 BGN
лв0.241649
1 BLACKHOLE（BLACK）至 HUF
Ft48.539615
1 BLACKHOLE（BLACK）至 CZK
3.015548
1 BLACKHOLE（BLACK）至 KWD
د.ك0.0444229
1 BLACKHOLE（BLACK）至 ILS
0.47751
1 BLACKHOLE（BLACK）至 BOB
Bs1.002771
1 BLACKHOLE（BLACK）至 AZN
0.24599
1 BLACKHOLE（BLACK）至 TJS
SM1.338475
1 BLACKHOLE（BLACK）至 GEL
0.39069
1 BLACKHOLE（BLACK）至 AOA
Kz132.630573
1 BLACKHOLE（BLACK）至 BHD
.د.ب0.0546966
1 BLACKHOLE（BLACK）至 BMD
$0.1447
1 BLACKHOLE（BLACK）至 DKK
kr0.92608
1 BLACKHOLE（BLACK）至 HNL
L3.811398
1 BLACKHOLE（BLACK）至 MUR
6.515841
1 BLACKHOLE（BLACK）至 NAD
$2.530803
1 BLACKHOLE（BLACK）至 NOK
kr1.455682
1 BLACKHOLE（BLACK）至 NZD
$0.251778
1 BLACKHOLE（BLACK）至 PAB
B/.0.1447
1 BLACKHOLE（BLACK）至 PGK
K0.617869
1 BLACKHOLE（BLACK）至 QAR
ر.ق0.528155
1 BLACKHOLE（BLACK）至 RSD
дин.14.551032
1 BLACKHOLE（BLACK）至 UZS
soʻm1,764.633864
1 BLACKHOLE（BLACK）至 ALL
L11.997077
1 BLACKHOLE（BLACK）至 ANG
ƒ0.259013
1 BLACKHOLE（BLACK）至 AWG
ƒ0.26046
1 BLACKHOLE（BLACK）至 BBD
$0.2894
1 BLACKHOLE（BLACK）至 BAM
KM0.241649
1 BLACKHOLE（BLACK）至 BIF
Fr428.0226
1 BLACKHOLE（BLACK）至 BND
$0.186663
1 BLACKHOLE（BLACK）至 BSD
$0.1447
1 BLACKHOLE（BLACK）至 JMD
$23.327087
1 BLACKHOLE（BLACK）至 KHR
583.466575
1 BLACKHOLE（BLACK）至 KMF
Fr61.0634
1 BLACKHOLE（BLACK）至 LAK
3,145.652111
1 BLACKHOLE（BLACK）至 LKR
රු43.941049
1 BLACKHOLE（BLACK）至 MDL
L2.423725
1 BLACKHOLE（BLACK）至 MGA
Ar645.981316
1 BLACKHOLE（BLACK）至 MOP
P1.160494
1 BLACKHOLE（BLACK）至 MVR
2.21391
1 BLACKHOLE（BLACK）至 MWK
MK251.652111
1 BLACKHOLE（BLACK）至 MZN
MT9.247777
1 BLACKHOLE（BLACK）至 NPR
रु20.440322
1 BLACKHOLE（BLACK）至 PYG
1,033.4474
1 BLACKHOLE（BLACK）至 RWF
Fr210.5385
1 BLACKHOLE（BLACK）至 SBD
$1.190881
1 BLACKHOLE（BLACK）至 SCR
2.009883
1 BLACKHOLE（BLACK）至 SRD
$5.702627
1 BLACKHOLE（BLACK）至 SVC
$1.269019
1 BLACKHOLE（BLACK）至 SZL
L2.529356
1 BLACKHOLE（BLACK）至 TMT
m0.50645
1 BLACKHOLE（BLACK）至 TND
د.ت0.4236816
1 BLACKHOLE（BLACK）至 TTD
$0.98396
1 BLACKHOLE（BLACK）至 UGX
Sh507.6076
1 BLACKHOLE（BLACK）至 XAF
Fr81.3214
1 BLACKHOLE（BLACK）至 XCD
$0.39069
1 BLACKHOLE（BLACK）至 XOF
Fr81.3214
1 BLACKHOLE（BLACK）至 XPF
Fr14.7594
1 BLACKHOLE（BLACK）至 BWP
P1.944768
1 BLACKHOLE（BLACK）至 BZD
$0.290847
1 BLACKHOLE（BLACK）至 CVE
$13.68862
1 BLACKHOLE（BLACK）至 DJF
Fr25.7566
1 BLACKHOLE（BLACK）至 DOP
$9.178321
1 BLACKHOLE（BLACK）至 DZD
د.ج18.754567
1 BLACKHOLE（BLACK）至 FJD
$0.328469
1 BLACKHOLE（BLACK）至 GNF
Fr1,258.1665
1 BLACKHOLE（BLACK）至 GTQ
Q1.111296
1 BLACKHOLE（BLACK）至 GYD
$30.359507
1 BLACKHOLE（BLACK）至 ISK
kr17.5087

BLACKHOLE資源

要更深入地瞭解 BLACKHOLE，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方BLACKHOLE網站
區塊查詢

人們還問：關於BLACKHOLE的其他問題

BLACKHOLE（BLACK）今日價格是多少？
BLACK 實時價格為 0.1447 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 BLACK 兌 USD 的價格是多少？
目前 BLACK 兌 USD 的價格為 $ 0.1447。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
BLACKHOLE 的市值是多少？
BLACK 的市值為 $ 0.00 USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
BLACK 的流通供應量是多少？
BLACK 的流通供應量為 0.00 USD
BLACK 的歷史最高價（ATH）是多少？
BLACK 的歷史最高價是 1.542695123942573 USD
BLACK 的歷史最低價（ATL）是多少？
BLACK 的歷史最低價是 0.13900268936037719 USD
BLACK 的交易量是多少？
BLACK 的 24 小時實時交易量為 $ 57.56K USD
BLACK 今年會漲嗎？
BLACK 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 BLACK 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-19 23:20:27 (UTC+8)

免責聲明

BLACK 兌 USD 計算器

數量

BLACK
BLACK
USD
USD

1 BLACK = 0.1447 USD

交易 BLACK

BLACK/USDT
$0.1447
$0.1447$0.1447
-1.29%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--