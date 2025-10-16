什麼是BLACKHOLE (BLACK)

Blackhole 是基於 Avalanche C-Chain 的下一代去中心化交易所（DEX）。 Blackhole 是基於 Avalanche C-Chain 的下一代去中心化交易所（DEX）。

BLACKHOLE在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 BLACKHOLE 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。



此外，您還可以：

- 檢查 BLACK 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。

- 在我們的部落格上閱讀有關 BLACKHOLE 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 BLACKHOLE 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

BLACKHOLE 價格預測 (USD)

BLACKHOLE（BLACK）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 BLACKHOLE（BLACK）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 BLACKHOLE 的長期和短期價格預測。

BLACKHOLE（BLACK）代幣經濟

了解 BLACKHOLE（BLACK）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 BLACK 代幣的完整經濟學！

如何購買BLACKHOLE (BLACK)

正在尋找如何購買 BLACKHOLE？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買BLACKHOLE。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

BLACK 兌換為當地貨幣

BLACKHOLE資源

要更深入地瞭解 BLACKHOLE，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

人們還問：關於BLACKHOLE的其他問題 BLACKHOLE（BLACK）今日價格是多少？ BLACK 實時價格為 0.1447 USD （以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。 目前 BLACK 兌 USD 的價格是多少？ $ 0.1447 。查看 目前 BLACK 兌 USD 的價格為。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。 BLACKHOLE 的市值是多少？ BLACK 的市值為 $ 0.00 USD 。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。 BLACK 的流通供應量是多少？ BLACK 的流通供應量為 0.00 USD 。 BLACK 的歷史最高價（ATH）是多少？ BLACK 的歷史最高價是 1.542695123942573 USD 。 BLACK 的歷史最低價（ATL）是多少？ BLACK 的歷史最低價是 0.13900268936037719 USD 。 BLACK 的交易量是多少？ BLACK 的 24 小時實時交易量為 $ 57.56K USD 。 BLACK 今年會漲嗎？ BLACK 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 BLACK 價格預測 獲取更深入的分析。

BLACKHOLE（BLACK）重要行業更新

時間 (UTC+8) 類型 資訊 10-18 16:36:53 行業動態 加密貨幣恐懼與貪婪指數目前為 23，仍處於極度恐懼區間 10-18 09:33:00 行業動態 24小時全球清算額增加到10.2億美元，Bitcoin 價格降低到自7月初以來最低點 10-17 19:52:08 行業動態 由於兩家美國銀行不良貸款問題，全球避險需求激增 10-17 14:38:57 行業動態 美國加密貨幣股票普遍下跌，MSTR 降低了 4.35%，SOL 國庫股票 HSDT 降低了 36.49% 10-17 08:10:00 行業動態 Bitcoin 今年 10 月的回報率暫時報告為 -4.74%，而先前的歷史平均回報率為 21.89% 10-17 04:42:12 行業動態 在過去 24 小時內，全球清算超過了 $500 million，主要是多頭倉位

