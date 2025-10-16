BLACKHOLE實時價格 (BLACK)
BLACKHOLE（BLACK）目前實時價格為 $ 0.1447。過去 24 小時內，BLACK 的交易價格在 $ 0.1414 至 $ 0.1727 之間波動，市場活躍度顯著。BLACK 的歷史最高價為 $ 1.542695123942573，歷史最低價為 $ 0.13900268936037719。
從短期表現來看，BLACK 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.17%，過去 24 小時內變動為 -1.49%，過去 7 天內累計變動為 -22.83%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。
BLACKHOLE 的目前市值為 $ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 $ 57.56K。BLACK 的流通量為 0.00，總供應量是 114083333，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.51M。
跟蹤 BLACKHOLE 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.002189
|-1.49%
|30天
|$ -0.1951
|-57.42%
|60天
|$ -0.1702
|-54.05%
|90天
|$ -1.1473
|-88.81%
今天，BLACK 記錄了 $ -0.002189 (-1.49%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.1951 (-57.42%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，BLACK 的變化為 $ -0.1702 (-54.05%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -1.1473 (-88.81%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 BLACKHOLE（BLACK）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 BLACKHOLE 價格歷史頁面
Blackhole 是基於 Avalanche C-Chain 的下一代去中心化交易所（DEX）。
BLACKHOLE在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 BLACKHOLE 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。
此外，您還可以：
- 檢查 BLACK 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 BLACKHOLE 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。
我們全面的資源旨在讓您的 BLACKHOLE 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。
BLACKHOLE（BLACK）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 BLACKHOLE（BLACK）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 BLACKHOLE 的長期和短期價格預測。
現在就查看 BLACKHOLE 價格預測！
了解 BLACKHOLE（BLACK）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 BLACK 代幣的完整經濟學！
正在尋找如何購買 BLACKHOLE？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買BLACKHOLE。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。
要更深入地瞭解 BLACKHOLE，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
