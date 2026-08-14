Biometric Financial 今日價格

Biometric Financial (BIOFI) 今日實時價格為 NT$ 0.00008184，過去 24 小時內變化了 4.52%。目前 BIOFI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00008184 每 BIOFI。

Biometric Financial 目前市值在 NT$ 320.35K 排名第 #2362，流通供應量為 3.91B BIOFI。過去 24 小時內，BIOFI 的交易價格在 NT$ 0.00007769（低點）和 NT$ 0.0000829（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.9699009015476164938，而歷史最低價為 NT$ 0.0021799322176422554。

短期表現方面，BIOFI 在過去一小時內波動了 -1.21%，過去7 天內波動了 +9.26%。過去一天，總交易量達到 NT$ 58.05K。

Biometric Financial（BIOFI）市場資訊

排名 No.2362 市值 NT$ 320.35KNT$ 320.35K NT$ 320.35K 成交量（24H） NT$ 58.05KNT$ 58.05K NT$ 58.05K 完全稀釋市值 NT$ 818.40KNT$ 818.40K NT$ 818.40K 流通量 3.91B 3.91B 3.91B 最大供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 總供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 流通率 39.14% 所屬公鏈 BSC

Biometric Financial 的目前市值為 NT$ 320.35K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 58.05K。BIOFI 的流通量為 3.91B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 818.40K。