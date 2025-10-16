BETURA 目前實時價格為 0.00001667 USD。跟蹤 BETURA 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 BETURA 價格趨勢。BETURA 目前實時價格為 0.00001667 USD。跟蹤 BETURA 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 BETURA 價格趨勢。

更多關於 BETURA

BETURA 價格資訊

BETURA 白皮書

BETURA 幣種官網

BETURA 代幣經濟

BETURA 價格預測

BETURA 價格歷史

BETURA 購買指南

BETURA 兌換法幣計算

BETURA 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

BETURA 圖標

BETURA實時價格 (BETURA)

1 BETURA 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00001667
$0.00001667$0.00001667
-4.63%1D
USD
BETURA (BETURA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:29:17 (UTC+8)

BETURA（BETURA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.000015
$ 0.000015$ 0.000015
24H最低價
$ 0.00002057
$ 0.00002057$ 0.00002057
24H最高價

$ 0.000015
$ 0.000015$ 0.000015

$ 0.00002057
$ 0.00002057$ 0.00002057

--
----

--
----

-1.07%

-4.63%

-67.51%

-67.51%

BETURA（BETURA）目前實時價格為 $ 0.00001667。過去 24 小時內，BETURA 的交易價格在 $ 0.000015$ 0.00002057 之間波動，市場活躍度顯著。BETURA 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，BETURA 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.07%，過去 24 小時內變動為 -4.63%，過去 7 天內累計變動為 -67.51%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BETURA（BETURA）市場資訊

--
----

$ 84.19K
$ 84.19K$ 84.19K

$ 16.67K
$ 16.67K$ 16.67K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

BETURA 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 84.19K。BETURA 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.67K

BETURA（BETURA）價格歷史 USD

跟蹤 BETURA 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0000008093-4.63%
30天$ -0.00107733-98.48%
60天$ -0.00123333-98.67%
90天$ -0.00123333-98.67%
BETURA 今日價格變化

今天，BETURA 記錄了 $ -0.0000008093 (-4.63%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

BETURA 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00107733 (-98.48%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

BETURA 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BETURA 的變化為 $ -0.00123333 (-98.67%)，從而更廣泛地了解其表現。

BETURA 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.00123333 (-98.67%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 BETURA（BETURA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 BETURA 價格歷史頁面

什麼是BETURA (BETURA)

Betura 是一個新一代的每日幻想體育（DFS）平台，於 2023 年 12 月成立，結合區塊鏈的透明性與 AI 創新，為全球用戶提供無需 KYC、即時支付的體驗。該平台建立在 Solana 上，並支援 ETH、BNB 與 SOL，讓玩家能夠組建隊伍、參加競賽並獲得真實獎勵。

BETURA在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 BETURA 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 BETURA 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 BETURA 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 BETURA 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

BETURA 價格預測 (USD)

BETURA（BETURA）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 BETURA（BETURA）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 BETURA 的長期和短期價格預測。

現在就查看 BETURA 價格預測

BETURA（BETURA）代幣經濟

了解 BETURA（BETURA）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 BETURA 代幣的完整經濟學

如何購買BETURA (BETURA)

正在尋找如何購買 BETURA？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買BETURA。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

BETURA 兌換為當地貨幣

1 BETURA（BETURA）至 VND
0.43867105
1 BETURA（BETURA）至 AUD
A$0.0000253384
1 BETURA（BETURA）至 GBP
0.0000123358
1 BETURA（BETURA）至 EUR
0.0000141695
1 BETURA（BETURA）至 USD
$0.00001667
1 BETURA（BETURA）至 MYR
RM0.000070014
1 BETURA（BETURA）至 TRY
0.0006986397
1 BETURA（BETURA）至 JPY
¥0.00253384
1 BETURA（BETURA）至 ARS
ARS$0.0248804751
1 BETURA（BETURA）至 RUB
0.0013210975
1 BETURA（BETURA）至 INR
0.0014706274
1 BETURA（BETURA）至 IDR
Rp0.2778332222
1 BETURA（BETURA）至 PHP
0.0009806961
1 BETURA（BETURA）至 EGP
￡E.0.0007908248
1 BETURA（BETURA）至 BRL
R$0.0000893512
1 BETURA（BETURA）至 CAD
C$0.0000231713
1 BETURA（BETURA）至 BDT
0.0020395745
1 BETURA（BETURA）至 NGN
0.0243001924
1 BETURA（BETURA）至 COP
$0.0646122532
1 BETURA（BETURA）至 ZAR
R.0.000286724
1 BETURA（BETURA）至 UAH
0.0006999733
1 BETURA（BETURA）至 TZS
T.Sh.0.0411603971
1 BETURA（BETURA）至 VES
Bs0.00353404
1 BETURA（BETURA）至 CLP
$0.01565313
1 BETURA（BETURA）至 PKR
Rs0.0047156096
1 BETURA（BETURA）至 KZT
0.0089622921
1 BETURA（BETURA）至 THB
฿0.0005446089
1 BETURA（BETURA）至 TWD
NT$0.0005114356
1 BETURA（BETURA）至 AED
د.إ0.0000611789
1 BETURA（BETURA）至 CHF
Fr0.0000131693
1 BETURA（BETURA）至 HKD
HK$0.0001293592
1 BETURA（BETURA）至 AMD
֏0.0063674399
1 BETURA（BETURA）至 MAD
.د.م0.0001535307
1 BETURA（BETURA）至 MXN
$0.0003065613
1 BETURA（BETURA）至 SAR
ريال0.0000625125
1 BETURA（BETURA）至 ETB
Br0.0025480095
1 BETURA（BETURA）至 KES
KSh0.0021535973
1 BETURA（BETURA）至 JOD
د.أ0.00001181903
1 BETURA（BETURA）至 PLN
0.0000605121
1 BETURA（BETURA）至 RON
лв0.0000726812
1 BETURA（BETURA）至 SEK
kr0.0001560312
1 BETURA（BETURA）至 BGN
лв0.0000280056
1 BETURA（BETURA）至 HUF
Ft0.0055714474
1 BETURA（BETURA）至 CZK
0.0003479029
1 BETURA（BETURA）至 KWD
د.ك0.00000510102
1 BETURA（BETURA）至 ILS
0.0000543442
1 BETURA（BETURA）至 BOB
Bs0.0001148563
1 BETURA（BETURA）至 AZN
0.000028339
1 BETURA（BETURA）至 TJS
SM0.0001551977
1 BETURA（BETURA）至 GEL
0.0000451757
1 BETURA（BETURA）至 AOA
Kz0.0151958719
1 BETURA（BETURA）至 BHD
.د.ب0.00000628459
1 BETURA（BETURA）至 BMD
$0.00001667
1 BETURA（BETURA）至 DKK
kr0.0001068547
1 BETURA（BETURA）至 HNL
L0.0004372541
1 BETURA（BETURA）至 MUR
0.0007581516
1 BETURA（BETURA）至 NAD
$0.0002887244
1 BETURA（BETURA）至 NOK
kr0.0001665333
1 BETURA（BETURA）至 NZD
$0.0000288391
1 BETURA（BETURA）至 PAB
B/.0.00001667
1 BETURA（BETURA）至 PGK
K0.0000710142
1 BETURA（BETURA）至 QAR
ر.ق0.0000606788
1 BETURA（BETURA）至 RSD
дин.0.0016775021
1 BETURA（BETURA）至 UZS
soʻm0.2008433273
1 BETURA（BETURA）至 ALL
L0.0013851103
1 BETURA（BETURA）至 ANG
ƒ0.0000298393
1 BETURA（BETURA）至 AWG
ƒ0.0000298393
1 BETURA（BETURA）至 BBD
$0.00003334
1 BETURA（BETURA）至 BAM
KM0.0000280056
1 BETURA（BETURA）至 BIF
Fr0.04902647
1 BETURA（BETURA）至 BND
$0.0000215043
1 BETURA（BETURA）至 BSD
$0.00001667
1 BETURA（BETURA）至 JMD
$0.0026692004
1 BETURA（BETURA）至 KHR
0.0669477202
1 BETURA（BETURA）至 KMF
Fr0.00706808
1 BETURA（BETURA）至 LAK
0.3623912971
1 BETURA（BETURA）至 LKR
රු0.0050545107
1 BETURA（BETURA）至 MDL
L0.0002840568
1 BETURA（BETURA）至 MGA
Ar0.075090015
1 BETURA（BETURA）至 MOP
P0.0001331933
1 BETURA（BETURA）至 MVR
0.000255051
1 BETURA（BETURA）至 MWK
MK0.028840767
1 BETURA（BETURA）至 MZN
MT0.001065213
1 BETURA（BETURA）至 NPR
रु0.0023369673
1 BETURA（BETURA）至 PYG
0.11739014
1 BETURA（BETURA）至 RWF
Fr0.02415483
1 BETURA（BETURA）至 SBD
$0.0001373608
1 BETURA（BETURA）至 SCR
0.0002310462
1 BETURA（BETURA）至 SRD
$0.0006622991
1 BETURA（BETURA）至 SVC
$0.0001455291
1 BETURA（BETURA）至 SZL
L0.0002887244
1 BETURA（BETURA）至 TMT
m0.0000585117
1 BETURA（BETURA）至 TND
د.ت0.00004890978
1 BETURA（BETURA）至 TTD
$0.0001128559
1 BETURA（BETURA）至 UGX
Sh0.05787824
1 BETURA（BETURA）至 XAF
Fr0.00938521
1 BETURA（BETURA）至 XCD
$0.000045009
1 BETURA（BETURA）至 XOF
Fr0.00938521
1 BETURA（BETURA）至 XPF
Fr0.00170034
1 BETURA（BETURA）至 BWP
P0.0002375475
1 BETURA（BETURA）至 BZD
$0.00003334
1 BETURA（BETURA）至 CVE
$0.0015804827
1 BETURA（BETURA）至 DJF
Fr0.00295059
1 BETURA（BETURA）至 DOP
$0.0010663799
1 BETURA（BETURA）至 DZD
د.ج0.0021667666
1 BETURA（BETURA）至 FJD
$0.0000381743
1 BETURA（BETURA）至 GNF
Fr0.14494565
1 BETURA（BETURA）至 GTQ
Q0.0001273588
1 BETURA（BETURA）至 GYD
$0.0034821963
1 BETURA（BETURA）至 ISK
kr0.00203374

BETURA資源

要更深入地瞭解 BETURA，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方BETURA網站
區塊查詢

人們還問：關於BETURA的其他問題

BETURA（BETURA）今日價格是多少？
BETURA 實時價格為 0.00001667 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 BETURA 兌 USD 的價格是多少？
目前 BETURA 兌 USD 的價格為 $ 0.00001667。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
BETURA 的市值是多少？
BETURA 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
BETURA 的流通供應量是多少？
BETURA 的流通供應量為 -- USD
BETURA 的歷史最高價（ATH）是多少？
BETURA 的歷史最高價是 -- USD
BETURA 的歷史最低價（ATL）是多少？
BETURA 的歷史最低價是 -- USD
BETURA 的交易量是多少？
BETURA 的 24 小時實時交易量為 $ 84.19K USD
BETURA 今年會漲嗎？
BETURA 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 BETURA 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:29:17 (UTC+8)

BETURA（BETURA）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

BETURA 兌 USD 計算器

數量

BETURA
BETURA
USD
USD

1 BETURA = 0.00001667 USD

交易 BETURA

BETURA/USDT
$0.00001667
$0.00001667$0.00001667
-4.79%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,274.08
$115,274.08$115,274.08

+1.38%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,153.47
$4,153.47$4,153.47

+1.91%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04963
$0.04963$0.04963

+57.00%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.80
$199.80$199.80

+0.12%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5323
$5.5323$5.5323

-11.34%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,153.47
$4,153.47$4,153.47

+1.91%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,274.08
$115,274.08$115,274.08

+1.38%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.80
$199.80$199.80

+0.12%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6251
$2.6251$2.6251

-0.58%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20288
$0.20288$0.20288

-0.08%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2261
$0.2261$0.2261

+352.20%

CHONKY 圖標

CHONKY

CHONKY

$0.002050
$0.002050$0.002050

+105.00%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000005200
$0.000000000000000000005200$0.000000000000000000005200

+592.41%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2261
$0.2261$0.2261

+352.20%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000950
$0.0000000950$0.0000000950

+137.50%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04129
$0.04129$0.04129

+106.45%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003600
$0.0003600$0.0003600

+80.63%