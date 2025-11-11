歡迎來到 BabySnek，一個將現實世界資產整合進區塊鏈世界的創新迷因幣項目。我們的目標是透過將實體物品與加密貨幣連結，讓加密世界對每個人都更加易於接觸。探索我們獨特的「持有證明（Proof of Possession）」機制如何連接數位與實體世界，創造投資與成長的新機會。