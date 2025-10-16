BBSNEK 目前實時價格為 0.00002624 USD。跟蹤 BBSNEK 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 BBSNEK 價格趨勢。BBSNEK 目前實時價格為 0.00002624 USD。跟蹤 BBSNEK 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 BBSNEK 價格趨勢。

BBSNEK實時價格 (BBSNEK)

1 BBSNEK 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00002624
+5.00%1D
USD
BBSNEK (BBSNEK) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:29:10 (UTC+8)

BBSNEK（BBSNEK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.00002499
24H最低價
$ 0.0000285
24H最高價

$ 0.00002499
$ 0.0000285
--
--
0.00%

+5.00%

-14.00%

-14.00%

BBSNEK（BBSNEK）目前實時價格為 $ 0.00002624。過去 24 小時內，BBSNEK 的交易價格在 $ 0.00002499$ 0.0000285 之間波動，市場活躍度顯著。BBSNEK 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，BBSNEK 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 +5.00%，過去 7 天內累計變動為 -14.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BBSNEK（BBSNEK）市場資訊

--
$ 25.57
$ 1.83M
--
69,700,000,000
ADA

BBSNEK 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 25.57。BBSNEK 的流通量為 --，總供應量是 69700000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.83M

BBSNEK（BBSNEK）價格歷史 USD

跟蹤 BBSNEK 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0000012495+5.00%
30天$ -0.00001297-33.08%
60天$ -0.00001918-42.23%
90天$ +0.00000124+4.96%
BBSNEK 今日價格變化

今天，BBSNEK 記錄了 $ +0.0000012495 (+5.00%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

BBSNEK 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.00001297 (-33.08%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

BBSNEK 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BBSNEK 的變化為 $ -0.00001918 (-42.23%)，從而更廣泛地了解其表現。

BBSNEK 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.00000124 (+4.96%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 BBSNEK（BBSNEK）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 BBSNEK 價格歷史頁面

什麼是BBSNEK (BBSNEK)

歡迎來到 BabySnek，一個將現實世界資產整合進區塊鏈世界的創新迷因幣項目。我們的目標是透過將實體物品與加密貨幣連結，讓加密世界對每個人都更加易於接觸。探索我們獨特的「持有證明（Proof of Possession）」機制如何連接數位與實體世界，創造投資與成長的新機會。

BBSNEK在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 BBSNEK 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 BBSNEK 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 BBSNEK 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 BBSNEK 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

BBSNEK 價格預測 (USD)

BBSNEK（BBSNEK）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 BBSNEK（BBSNEK）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 BBSNEK 的長期和短期價格預測。

現在就查看 BBSNEK 價格預測

BBSNEK（BBSNEK）代幣經濟

了解 BBSNEK（BBSNEK）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 BBSNEK 代幣的完整經濟學

如何購買BBSNEK (BBSNEK)

正在尋找如何購買 BBSNEK？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買BBSNEK。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

BBSNEK 兌換為當地貨幣

1 BBSNEK（BBSNEK）至 VND
0.6905056
1 BBSNEK（BBSNEK）至 AUD
A$0.0000398848
1 BBSNEK（BBSNEK）至 GBP
0.0000194176
1 BBSNEK（BBSNEK）至 EUR
0.000022304
1 BBSNEK（BBSNEK）至 USD
$0.00002624
1 BBSNEK（BBSNEK）至 MYR
RM0.000110208
1 BBSNEK（BBSNEK）至 TRY
0.0010997184
1 BBSNEK（BBSNEK）至 JPY
¥0.00398848
1 BBSNEK（BBSNEK）至 ARS
ARS$0.0391639872
1 BBSNEK（BBSNEK）至 RUB
0.00207952
1 BBSNEK（BBSNEK）至 INR
0.0023148928
1 BBSNEK（BBSNEK）至 IDR
Rp0.4373331584
1 BBSNEK（BBSNEK）至 PHP
0.0015436992
1 BBSNEK（BBSNEK）至 EGP
￡E.0.0012448256
1 BBSNEK（BBSNEK）至 BRL
R$0.0001406464
1 BBSNEK（BBSNEK）至 CAD
C$0.0000364736
1 BBSNEK（BBSNEK）至 BDT
0.003210464
1 BBSNEK（BBSNEK）至 NGN
0.0382505728
1 BBSNEK（BBSNEK）至 COP
$0.1017051904
1 BBSNEK（BBSNEK）至 ZAR
R.0.000451328
1 BBSNEK（BBSNEK）至 UAH
0.0011018176
1 BBSNEK（BBSNEK）至 TZS
T.Sh.0.0647899712
1 BBSNEK（BBSNEK）至 VES
Bs0.00556288
1 BBSNEK（BBSNEK）至 CLP
$0.02463936
1 BBSNEK（BBSNEK）至 PKR
Rs0.0074227712
1 BBSNEK（BBSNEK）至 KZT
0.0141074112
1 BBSNEK（BBSNEK）至 THB
฿0.0008572608
1 BBSNEK（BBSNEK）至 TWD
NT$0.0008050432
1 BBSNEK（BBSNEK）至 AED
د.إ0.0000963008
1 BBSNEK（BBSNEK）至 CHF
Fr0.0000207296
1 BBSNEK（BBSNEK）至 HKD
HK$0.0002036224
1 BBSNEK（BBSNEK）至 AMD
֏0.0100228928
1 BBSNEK（BBSNEK）至 MAD
.د.م0.0002416704
1 BBSNEK（BBSNEK）至 MXN
$0.0004825536
1 BBSNEK（BBSNEK）至 SAR
ريال0.0000984
1 BBSNEK（BBSNEK）至 ETB
Br0.004010784
1 BBSNEK（BBSNEK）至 KES
KSh0.0033899456
1 BBSNEK（BBSNEK）至 JOD
د.أ0.00001860416
1 BBSNEK（BBSNEK）至 PLN
0.0000952512
1 BBSNEK（BBSNEK）至 RON
лв0.0001144064
1 BBSNEK（BBSNEK）至 SEK
kr0.0002456064
1 BBSNEK（BBSNEK）至 BGN
лв0.0000440832
1 BBSNEK（BBSNEK）至 HUF
Ft0.0087699328
1 BBSNEK（BBSNEK）至 CZK
0.0005476288
1 BBSNEK（BBSNEK）至 KWD
د.ك0.00000802944
1 BBSNEK（BBSNEK）至 ILS
0.0000855424
1 BBSNEK（BBSNEK）至 BOB
Bs0.0001807936
1 BBSNEK（BBSNEK）至 AZN
0.000044608
1 BBSNEK（BBSNEK）至 TJS
SM0.0002442944
1 BBSNEK（BBSNEK）至 GEL
0.0000711104
1 BBSNEK（BBSNEK）至 AOA
Kz0.0239195968
1 BBSNEK（BBSNEK）至 BHD
.د.ب0.00000989248
1 BBSNEK（BBSNEK）至 BMD
$0.00002624
1 BBSNEK（BBSNEK）至 DKK
kr0.0001681984
1 BBSNEK（BBSNEK）至 HNL
L0.0006882752
1 BBSNEK（BBSNEK）至 MUR
0.0011933952
1 BBSNEK（BBSNEK）至 NAD
$0.0004544768
1 BBSNEK（BBSNEK）至 NOK
kr0.0002621376
1 BBSNEK（BBSNEK）至 NZD
$0.0000453952
1 BBSNEK（BBSNEK）至 PAB
B/.0.00002624
1 BBSNEK（BBSNEK）至 PGK
K0.0001117824
1 BBSNEK（BBSNEK）至 QAR
ر.ق0.0000955136
1 BBSNEK（BBSNEK）至 RSD
дин.0.0026405312
1 BBSNEK（BBSNEK）至 UZS
soʻm0.3161445056
1 BBSNEK（BBSNEK）至 ALL
L0.0021802816
1 BBSNEK（BBSNEK）至 ANG
ƒ0.0000469696
1 BBSNEK（BBSNEK）至 AWG
ƒ0.0000469696
1 BBSNEK（BBSNEK）至 BBD
$0.00005248
1 BBSNEK（BBSNEK）至 BAM
KM0.0000440832
1 BBSNEK（BBSNEK）至 BIF
Fr0.07717184
1 BBSNEK（BBSNEK）至 BND
$0.0000338496
1 BBSNEK（BBSNEK）至 BSD
$0.00002624
1 BBSNEK（BBSNEK）至 JMD
$0.0042015488
1 BBSNEK（BBSNEK）至 KHR
0.1053814144
1 BBSNEK（BBSNEK）至 KMF
Fr0.01112576
1 BBSNEK（BBSNEK）至 LAK
0.5704347712
1 BBSNEK（BBSNEK）至 LKR
රු0.0079562304
1 BBSNEK（BBSNEK）至 MDL
L0.0004471296
1 BBSNEK（BBSNEK）至 MGA
Ar0.11819808
1 BBSNEK（BBSNEK）至 MOP
P0.0002096576
1 BBSNEK（BBSNEK）至 MVR
0.000401472
1 BBSNEK（BBSNEK）至 MWK
MK0.045397824
1 BBSNEK（BBSNEK）至 MZN
MT0.001676736
1 BBSNEK（BBSNEK）至 NPR
रु0.0036785856
1 BBSNEK（BBSNEK）至 PYG
0.18478208
1 BBSNEK（BBSNEK）至 RWF
Fr0.03802176
1 BBSNEK（BBSNEK）至 SBD
$0.0002162176
1 BBSNEK（BBSNEK）至 SCR
0.0003636864
1 BBSNEK（BBSNEK）至 SRD
$0.0010425152
1 BBSNEK（BBSNEK）至 SVC
$0.0002290752
1 BBSNEK（BBSNEK）至 SZL
L0.0004544768
1 BBSNEK（BBSNEK）至 TMT
m0.0000921024
1 BBSNEK（BBSNEK）至 TND
د.ت0.00007698816
1 BBSNEK（BBSNEK）至 TTD
$0.0001776448
1 BBSNEK（BBSNEK）至 UGX
Sh0.09110528
1 BBSNEK（BBSNEK）至 XAF
Fr0.01477312
1 BBSNEK（BBSNEK）至 XCD
$0.000070848
1 BBSNEK（BBSNEK）至 XOF
Fr0.01477312
1 BBSNEK（BBSNEK）至 XPF
Fr0.00267648
1 BBSNEK（BBSNEK）至 BWP
P0.00037392
1 BBSNEK（BBSNEK）至 BZD
$0.00005248
1 BBSNEK（BBSNEK）至 CVE
$0.0024878144
1 BBSNEK（BBSNEK）至 DJF
Fr0.00464448
1 BBSNEK（BBSNEK）至 DOP
$0.0016785728
1 BBSNEK（BBSNEK）至 DZD
د.ج0.0034106752
1 BBSNEK（BBSNEK）至 FJD
$0.0000600896
1 BBSNEK（BBSNEK）至 GNF
Fr0.2281568
1 BBSNEK（BBSNEK）至 GTQ
Q0.0002004736
1 BBSNEK（BBSNEK）至 GYD
$0.0054812736
1 BBSNEK（BBSNEK）至 ISK
kr0.00320128

BBSNEK資源

要更深入地瞭解 BBSNEK，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方BBSNEK網站
區塊查詢

人們還問：關於BBSNEK的其他問題

BBSNEK（BBSNEK）今日價格是多少？
BBSNEK 實時價格為 0.00002624 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 BBSNEK 兌 USD 的價格是多少？
目前 BBSNEK 兌 USD 的價格為 $ 0.00002624。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
BBSNEK 的市值是多少？
BBSNEK 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
BBSNEK 的流通供應量是多少？
BBSNEK 的流通供應量為 -- USD
BBSNEK 的歷史最高價（ATH）是多少？
BBSNEK 的歷史最高價是 -- USD
BBSNEK 的歷史最低價（ATL）是多少？
BBSNEK 的歷史最低價是 -- USD
BBSNEK 的交易量是多少？
BBSNEK 的 24 小時實時交易量為 $ 25.57 USD
BBSNEK 今年會漲嗎？
BBSNEK 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 BBSNEK 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:29:10 (UTC+8)

BBSNEK（BBSNEK）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

BBSNEK 兌 USD 計算器

數量

BBSNEK
BBSNEK
USD
USD

1 BBSNEK = 0.00002624 USD

交易 BBSNEK

BBSNEK/USDT
$0.00002624
+5.00%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

