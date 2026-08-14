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Based (BASED) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.07366 -- -6.37% -16.85% -1.86%

Based 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Based 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 賣出 賣出 13 中立 7 買入 6 移動平均線 : 賣出 賣出 9 中立 0 買入 5 技術指標 : 中立 賣出 4 中立 7 買入 1 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.07377 0.07375 R2 0.07375 0.07373 R1 0.07374 0.07373 PP 0.07372 0.07372 S1 0.07371 0.0737 S2 0.07369 0.0737 S3 0.07368 0.07369

Based 市場信號 目前淨掛單量 -1.03M $6.35 M $7.38 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.05M 3 日主動買入 $0.51 M 3 日主動賣出 $0.56 M 7 日主動買賣差額 -0.05M 7 日主動買入 $2.45 M 7 日主動賣出 $2.51 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Based資金流向 淨流入 BASEDUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 $0.03 M 0.07 2026-08-13 $0.15 M 0.07 2026-08-12 -$0.01 M 0.07 2026-08-11 -$0.20 M 0.08 2026-08-10 -$0.11 M 0.07 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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