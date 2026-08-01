Banana Gun實時價格 (BANANA)
Banana Gun (BANANA) 今日實時價格為 NT$ 3.767，過去 24 小時內變化了 0.05%。目前 BANANA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 3.767 每 BANANA。
Banana Gun 目前市值在 NT$ 15.10M 排名第 #901，流通供應量為 4.01M BANANA。過去 24 小時內，BANANA 的交易價格在 NT$ 3.591（低點）和 NT$ 3.777（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2,516.680240768945017，而歷史最低價為 NT$ 88.85319817997327991。
短期表現方面，BANANA 在過去一小時內波動了 +3.09%，過去7 天內波動了 +6.65%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.57K。
No.901
40.08%
ETH
Banana Gun 的目前市值為 NT$ 15.10M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.57K。BANANA 的流通量為 4.01M，總供應量是 8402893.46593683，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 37.67M。
+3.09%
-0.05%
+6.65%
+6.65%
跟蹤 Banana Gun 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.06026
|-0.05%
|30天
|NT$ +0.383
|+11.31%
|60天
|NT$ +0.711
|+23.26%
|90天
|NT$ -0.038
|-1.00%
今天，BANANA 記錄了 NT$ -0.06026 (-0.05%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.383 (+11.31%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，BANANA 的變化為 NT$ +0.711 (+23.26%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.038 (-1.00%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 Banana Gun 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 BANANA 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 40% | 看跌 60%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|R1 ＜ 現價 ≤ R2
|位於 R1‑R2 間
|高於中樞，但未進極端高價區。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|中軌 < 價格 ≤ 上軌
|中軌與上軌間
|偏強，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|0 買
|0‑20% 賣出
|均線全面下排，短期顯著低於長期。
|EMA 組
|0 買
|0‑20% 賣出
|均線全面下排，短期顯著低於長期。
BANANA_USDT在4小時周期運行於中枢3.6336上方。現價3.712逼近R2阻力位3.7166。價格處於樞紐體系上沿區域。多空雙方在關鍵節點形成對峙格局。 MACD呈現死叉狀態。短期動能出現向下修正信號。RSI指標維持中性區間。快慢指標走勢出現分層。波動率未發生顯著擴張。買盤力量暫時缺席。賣壓尚未完全釋放。 近端阻力位於3.7166，距離現價0.0046。該價位構成即時測試目標。下方第一支撐位於3.6793，距離現價0.0327。遠端參考支撐位於3.6336樞紐位。S2低位3.5506提供深層流動性參考。價格若跌破3.6793將回測樞紐。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Banana Gun 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
BANANA是一種在Binance Smart Chain (BSC)上運行的加密貨幣代幣。它是ApeSwap Finance的原生代幣，ApeSwap Finance是一個去中心化交易平台（DEX），允許用戶提供流動性、質押並賺取代幣，與其他自動化市場做市商（AMM）平台類似。BANANA代幣用於治理投票，也可以質押以賺取獎勵。該代幣運行在一種通縮模型上，每筆交易費的一部分用於回購並燒毀BANANA代幣，從而隨著時間的推移減少總供應量。此代幣在ApeSwap生態系中起著關鍵作用，促進交易，激勵流動性提供，並賦予持有者治理權。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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