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Banana Gun 目前實時價格為 3.767 TWD。BANANA 市值為 15,100,896.20467017181 TWD。追蹤台灣的 BANANA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Banana Gun 目前實時價格為 3.767 TWD。BANANA 市值為 15,100,896.20467017181 TWD。追蹤台灣的 BANANA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Banana Gun 圖標

Banana Gun實時價格 (BANANA)

1 BANANA 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$120.46866
NT$120.46866NT$120.46866
-0.05%1D
TWD
Banana Gun (BANANA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 00:03:38 (UTC+8)

Banana Gun 今日價格

Banana Gun (BANANA) 今日實時價格為 NT$ 3.767，過去 24 小時內變化了 0.05%。目前 BANANA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 3.767 每 BANANA。

Banana Gun 目前市值在 NT$ 15.10M 排名第 #901，流通供應量為 4.01M BANANA。過去 24 小時內，BANANA 的交易價格在 NT$ 3.591（低點）和 NT$ 3.777（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2,516.680240768945017，而歷史最低價為 NT$ 88.85319817997327991

短期表現方面，BANANA 在過去一小時內波動了 +3.09%，過去7 天內波動了 +6.65%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.57K

Banana Gun（BANANA）市場資訊

No.901

NT$ 15.10M
NT$ 15.10MNT$ 15.10M

NT$ 55.57K
NT$ 55.57KNT$ 55.57K

NT$ 37.67M
NT$ 37.67MNT$ 37.67M

4.01M
4.01M 4.01M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

8,402,893.46593683
8,402,893.46593683 8,402,893.46593683

40.08%

ETH

Banana Gun 的目前市值為 NT$ 15.10M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.57K。BANANA 的流通量為 4.01M，總供應量是 8402893.46593683，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 37.67M

Banana Gun 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 3.591
NT$ 3.591NT$ 3.591
24H最低價
NT$ 3.777
NT$ 3.777NT$ 3.777
24H最高價

NT$ 3.591
NT$ 3.591NT$ 3.591

NT$ 3.777
NT$ 3.777NT$ 3.777

NT$ 2,516.680240768945017
NT$ 2,516.680240768945017NT$ 2,516.680240768945017

NT$ 88.85319817997327991
NT$ 88.85319817997327991NT$ 88.85319817997327991

+3.09%

-0.05%

+6.65%

+6.65%

Banana Gun（BANANA）價格歷史 TWD

跟蹤 Banana Gun 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.06026-0.05%
30天NT$ +0.383+11.31%
60天NT$ +0.711+23.26%
90天NT$ -0.038-1.00%
Banana Gun 今日價格變化

今天，BANANA 記錄了 NT$ -0.06026 (-0.05%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Banana Gun 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.383 (+11.31%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Banana Gun 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BANANA 的變化為 NT$ +0.711 (+23.26%)，從而更廣泛地了解其表現。

Banana Gun 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.038 (-1.00%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Banana Gun（BANANA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Banana Gun 價格歷史頁面

Banana Gun 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Banana Gun 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Banana Gun 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 BANANA 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 40% | 看跌 60%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。
EMA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。

BANANA_USDT在4小時周期運行於中枢3.6336上方。現價3.712逼近R2阻力位3.7166。價格處於樞紐體系上沿區域。多空雙方在關鍵節點形成對峙格局。 MACD呈現死叉狀態。短期動能出現向下修正信號。RSI指標維持中性區間。快慢指標走勢出現分層。波動率未發生顯著擴張。買盤力量暫時缺席。賣壓尚未完全釋放。 近端阻力位於3.7166，距離現價0.0046。該價位構成即時測試目標。下方第一支撐位於3.6793，距離現價0.0327。遠端參考支撐位於3.6336樞紐位。S2低位3.5506提供深層流動性參考。價格若跌破3.6793將回測樞紐。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Banana Gun 的價格？

以下為繁體中文的翻譯內容：

幾個關鍵因素會影響 Banana Gun (BANANA) 代幣的價格：

1. 市場情緒與整體加密貨幣趨勢
2. 交易所上的交易量與流動性
3. Banana Gun 生態系統內的代幣實用性
4. 社區採用度與用戶成長
5. 合作夥伴公告與平台發展進展
6. 供應動態與代幣經濟結構
7. 更廣泛的 DeFi 市場環境
8. 影響迷因代幣的監管消息
9. 社交媒體熱議與名人/影響者提及
10. 類似專案的競爭情況

這些因素共同作用，造就了小型市值加密貨幣常見的價格波動。

為什麼人們想知道 Banana Gun 今天的價格？

人們希望了解今日香蕉槍（BANANA）的價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合追蹤、買賣時機的市場判斷、盈虧計算，以及隨時掌握投資績效的最新動態。對於積極交易者而言，即時價格是有效執行策略的必要條件。

Banana Gun 的價格預測

Banana Gun（BANANA）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，BANANA 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Banana Gun (BANANA) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Banana Gun 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Banana Gun 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Banana Gun 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 BANANA 2026–2027 年價格的預測。

關於 Banana Gun

BANANA是一種在Binance Smart Chain (BSC)上運行的加密貨幣代幣。它是ApeSwap Finance的原生代幣，ApeSwap Finance是一個去中心化交易平台（DEX），允許用戶提供流動性、質押並賺取代幣，與其他自動化市場做市商（AMM）平台類似。BANANA代幣用於治理投票，也可以質押以賺取獎勵。該代幣運行在一種通縮模型上，每筆交易費的一部分用於回購並燒毀BANANA代幣，從而隨著時間的推移減少總供應量。此代幣在ApeSwap生態系中起著關鍵作用，促進交易，激勵流動性提供，並賦予持有者治理權。

如何在台灣購買和投資 Banana Gun

準備好開始使用 Banana Gun 了嗎？在 MEXC 購買 BANANA 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Banana Gun 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Banana Gun (BANANA) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Banana Gun 將立即存入您的錢包。
Banana Gun (BANANA) 購買教程

Banana Gun 能做什麼？

擁有 Banana Gun 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Banana Gun (BANANA) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Banana Gun (BANANA)

Banana Gun 是一款 Telegram 機器人，可讓您鎖定即將發布的產品，或安全地購買已經上線的代幣。我們的目標是成為您在以太坊網絡上的首選鎖定器/手動買家，並可能支持更多的鏈。

Banana Gun資源

要更深入地瞭解 Banana Gun，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Banana Gun網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Binance HODLer Airdrops

人們還問：關於Banana Gun的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 00:03:38 (UTC+8)

Banana Gun（BANANA）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Banana Gun 的更多資訊

BANANAUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 BANANA。在 MEXC 上探索 BANANAUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Banana Gun (BANANA) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Banana Gun 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
BANANA/USDT
NT$120.53262
NT$120.53262NT$120.53262
0.00%
15.08K (USDT)

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USDCoin

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4541452
NT$2.4541452NT$2.4541452

+303.89%

utility token

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UTILITY

NT$0.15900456
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0.00%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4960098
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0.00%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.7539
NT$9.7539NT$9.7539

-0.32%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.0816804
NT$9.0816804NT$9.0816804

-0.46%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4541452
NT$2.4541452NT$2.4541452

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Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

NT$0.01979562
NT$0.01979562NT$0.01979562

+3.16%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

NT$0.604422
NT$0.604422NT$0.604422

+5.00%

Talus

Talus

US

NT$0.4483596
NT$0.4483596NT$0.4483596

-0.63%

aPriori

aPriori

APR

NT$17.243616
NT$17.243616NT$17.243616

-0.35%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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BANANA
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TWD

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