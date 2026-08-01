Banana Gun 今日價格

Banana Gun (BANANA) 今日實時價格為 NT$ 3.767，過去 24 小時內變化了 0.05%。目前 BANANA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 3.767 每 BANANA。

Banana Gun 目前市值在 NT$ 15.10M 排名第 #901，流通供應量為 4.01M BANANA。過去 24 小時內，BANANA 的交易價格在 NT$ 3.591（低點）和 NT$ 3.777（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2,516.680240768945017，而歷史最低價為 NT$ 88.85319817997327991。

短期表現方面，BANANA 在過去一小時內波動了 +3.09%，過去7 天內波動了 +6.65%。過去一天，總交易量達到 NT$ 55.57K。

Banana Gun（BANANA）市場資訊

排名 No.901 市值 NT$ 15.10MNT$ 15.10M NT$ 15.10M 成交量（24H） NT$ 55.57KNT$ 55.57K NT$ 55.57K 完全稀釋市值 NT$ 37.67MNT$ 37.67M NT$ 37.67M 流通量 4.01M 4.01M 4.01M 最大供應量 10,000,000 10,000,000 10,000,000 總供應量 8,402,893.46593683 8,402,893.46593683 8,402,893.46593683 流通率 40.08% 所屬公鏈 ETH

Banana Gun 的目前市值為 NT$ 15.10M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 55.57K。BANANA 的流通量為 4.01M，總供應量是 8402893.46593683，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 37.67M。