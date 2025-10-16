Bachi on Base 目前實時價格為 0.0001558 USD。跟蹤 BACHI 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 BACHI 價格趨勢。Bachi on Base 目前實時價格為 0.0001558 USD。跟蹤 BACHI 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 BACHI 價格趨勢。

Bachi on Base 圖標

Bachi on Base實時價格 (BACHI)

1 BACHI 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0001558
$0.0001558$0.0001558
+7.07%1D
USD
Bachi on Base (BACHI) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:29:00 (UTC+8)

Bachi on Base（BACHI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.000135
$ 0.000135$ 0.000135
24H最低價
$ 0.0001558
$ 0.0001558$ 0.0001558
24H最高價

$ 0.000135
$ 0.000135$ 0.000135

$ 0.0001558
$ 0.0001558$ 0.0001558

$ 0.003823031716810274
$ 0.003823031716810274$ 0.003823031716810274

$ 0.000017265994794665
$ 0.000017265994794665$ 0.000017265994794665

+15.32%

+7.07%

-26.93%

-26.93%

Bachi on Base（BACHI）目前實時價格為 $ 0.0001558。過去 24 小時內，BACHI 的交易價格在 $ 0.000135$ 0.0001558 之間波動，市場活躍度顯著。BACHI 的歷史最高價為 $ 0.003823031716810274，歷史最低價為 $ 0.000017265994794665

從短期表現來看，BACHI 在過去 1 小時內的價格變動為 +15.32%，過去 24 小時內變動為 +7.07%，過去 7 天內累計變動為 -26.93%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Bachi on Base（BACHI）市場資訊

No.3134

$ 91.38K
$ 91.38K$ 91.38K

$ 3.01K
$ 3.01K$ 3.01K

$ 107.50K
$ 107.50K$ 107.50K

586.50M
586.50M 586.50M

690,000,000
690,000,000 690,000,000

690,000,000
690,000,000 690,000,000

85.00%

BASE

Bachi on Base 的目前市值為 $ 91.38K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.01K。BACHI 的流通量為 586.50M，總供應量是 690000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 107.50K

Bachi on Base（BACHI）價格歷史 USD

跟蹤 Bachi on Base 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.000010288+7.07%
30天$ -0.0000722-31.67%
60天$ -0.0007752-83.27%
90天$ -0.0011442-88.02%
Bachi on Base 今日價格變化

今天，BACHI 記錄了 $ +0.000010288 (+7.07%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Bachi on Base 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0000722 (-31.67%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Bachi on Base 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BACHI 的變化為 $ -0.0007752 (-83.27%)，從而更廣泛地了解其表現。

Bachi on Base 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.0011442 (-88.02%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Bachi on Base（BACHI）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Bachi on Base 價格歷史頁面

什麼是Bachi on Base (BACHI)

BACHI 是一種建立於 Base 區塊鏈上的迷因幣，靈感來自一隻以用前腳行走聞名的真實柴犬——這種罕見且充滿趣味的特質象徵著項目的核心精神：打破常規。BACHI 將病毒式的迷因文化與真實世界的故事敘事結合，透過社群互動、NFT 與創意內容打造一個有趣的去中心化生態系統。該項目強調透明性、安全性，以及超越短期炒作的長期價值。

Bachi on Base在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Bachi on Base 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 BACHI 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Bachi on Base 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Bachi on Base 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Bachi on Base 價格預測 (USD)

Bachi on Base（BACHI）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Bachi on Base（BACHI）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Bachi on Base 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Bachi on Base 價格預測

Bachi on Base（BACHI）代幣經濟

了解 Bachi on Base（BACHI）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 BACHI 代幣的完整經濟學

如何購買Bachi on Base (BACHI)

正在尋找如何購買 Bachi on Base？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Bachi on Base。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

BACHI 兌換為當地貨幣

1 Bachi on Base（BACHI）至 VND
4.099877
1 Bachi on Base（BACHI）至 AUD
A$0.000236816
1 Bachi on Base（BACHI）至 GBP
0.000115292
1 Bachi on Base（BACHI）至 EUR
0.00013243
1 Bachi on Base（BACHI）至 USD
$0.0001558
1 Bachi on Base（BACHI）至 MYR
RM0.00065436
1 Bachi on Base（BACHI）至 TRY
0.006529578
1 Bachi on Base（BACHI）至 JPY
¥0.0236816
1 Bachi on Base（BACHI）至 ARS
ARS$0.232536174
1 Bachi on Base（BACHI）至 RUB
0.01234715
1 Bachi on Base（BACHI）至 INR
0.013744676
1 Bachi on Base（BACHI）至 IDR
Rp2.596665628
1 Bachi on Base（BACHI）至 PHP
0.009165714
1 Bachi on Base（BACHI）至 EGP
￡E.0.007391152
1 Bachi on Base（BACHI）至 BRL
R$0.000835088
1 Bachi on Base（BACHI）至 CAD
C$0.000216562
1 Bachi on Base（BACHI）至 BDT
0.01906213
1 Bachi on Base（BACHI）至 NGN
0.227112776
1 Bachi on Base（BACHI）至 COP
$0.603874568
1 Bachi on Base（BACHI）至 ZAR
R.0.00267976
1 Bachi on Base（BACHI）至 UAH
0.006542042
1 Bachi on Base（BACHI）至 TZS
T.Sh.0.384690454
1 Bachi on Base（BACHI）至 VES
Bs0.0330296
1 Bachi on Base（BACHI）至 CLP
$0.1462962
1 Bachi on Base（BACHI）至 PKR
Rs0.044072704
1 Bachi on Base（BACHI）至 KZT
0.083762754
1 Bachi on Base（BACHI）至 THB
฿0.005089986
1 Bachi on Base（BACHI）至 TWD
NT$0.004779944
1 Bachi on Base（BACHI）至 AED
د.إ0.000571786
1 Bachi on Base（BACHI）至 CHF
Fr0.000123082
1 Bachi on Base（BACHI）至 HKD
HK$0.001209008
1 Bachi on Base（BACHI）至 AMD
֏0.059510926
1 Bachi on Base（BACHI）至 MAD
.د.م0.001434918
1 Bachi on Base（BACHI）至 MXN
$0.002865162
1 Bachi on Base（BACHI）至 SAR
ريال0.00058425
1 Bachi on Base（BACHI）至 ETB
Br0.02381403
1 Bachi on Base（BACHI）至 KES
KSh0.020127802
1 Bachi on Base（BACHI）至 JOD
د.أ0.0001104622
1 Bachi on Base（BACHI）至 PLN
0.000565554
1 Bachi on Base（BACHI）至 RON
лв0.000679288
1 Bachi on Base（BACHI）至 SEK
kr0.001458288
1 Bachi on Base（BACHI）至 BGN
лв0.000261744
1 Bachi on Base（BACHI）至 HUF
Ft0.052071476
1 Bachi on Base（BACHI）至 CZK
0.003251546
1 Bachi on Base（BACHI）至 KWD
د.ك0.0000476748
1 Bachi on Base（BACHI）至 ILS
0.000507908
1 Bachi on Base（BACHI）至 BOB
Bs0.001073462
1 Bachi on Base（BACHI）至 AZN
0.00026486
1 Bachi on Base（BACHI）至 TJS
SM0.001450498
1 Bachi on Base（BACHI）至 GEL
0.000422218
1 Bachi on Base（BACHI）至 AOA
Kz0.142022606
1 Bachi on Base（BACHI）至 BHD
.د.ب0.0000587366
1 Bachi on Base（BACHI）至 BMD
$0.0001558
1 Bachi on Base（BACHI）至 DKK
kr0.000998678
1 Bachi on Base（BACHI）至 HNL
L0.004086634
1 Bachi on Base（BACHI）至 MUR
0.007085784
1 Bachi on Base（BACHI）至 NAD
$0.002698456
1 Bachi on Base（BACHI）至 NOK
kr0.001556442
1 Bachi on Base（BACHI）至 NZD
$0.000269534
1 Bachi on Base（BACHI）至 PAB
B/.0.0001558
1 Bachi on Base（BACHI）至 PGK
K0.000663708
1 Bachi on Base（BACHI）至 QAR
ر.ق0.000567112
1 Bachi on Base（BACHI）至 RSD
дин.0.015678154
1 Bachi on Base（BACHI）至 UZS
soʻm1.877108002
1 Bachi on Base（BACHI）至 ALL
L0.012945422
1 Bachi on Base（BACHI）至 ANG
ƒ0.000278882
1 Bachi on Base（BACHI）至 AWG
ƒ0.000278882
1 Bachi on Base（BACHI）至 BBD
$0.0003116
1 Bachi on Base（BACHI）至 BAM
KM0.000261744
1 Bachi on Base（BACHI）至 BIF
Fr0.4582078
1 Bachi on Base（BACHI）至 BND
$0.000200982
1 Bachi on Base（BACHI）至 BSD
$0.0001558
1 Bachi on Base（BACHI）至 JMD
$0.024946696
1 Bachi on Base（BACHI）至 KHR
0.625702148
1 Bachi on Base（BACHI）至 KMF
Fr0.0660592
1 Bachi on Base（BACHI）至 LAK
3.386956454
1 Bachi on Base（BACHI）至 LKR
රු0.047240118
1 Bachi on Base（BACHI）至 MDL
L0.002654832
1 Bachi on Base（BACHI）至 MGA
Ar0.7018011
1 Bachi on Base（BACHI）至 MOP
P0.001244842
1 Bachi on Base（BACHI）至 MVR
0.00238374
1 Bachi on Base（BACHI）至 MWK
MK0.26954958
1 Bachi on Base（BACHI）至 MZN
MT0.00995562
1 Bachi on Base（BACHI）至 NPR
रु0.021841602
1 Bachi on Base（BACHI）至 PYG
1.0971436
1 Bachi on Base（BACHI）至 RWF
Fr0.2257542
1 Bachi on Base（BACHI）至 SBD
$0.001283792
1 Bachi on Base（BACHI）至 SCR
0.002159388
1 Bachi on Base（BACHI）至 SRD
$0.006189934
1 Bachi on Base（BACHI）至 SVC
$0.001360134
1 Bachi on Base（BACHI）至 SZL
L0.002698456
1 Bachi on Base（BACHI）至 TMT
m0.000546858
1 Bachi on Base（BACHI）至 TND
د.ت0.0004571172
1 Bachi on Base（BACHI）至 TTD
$0.001054766
1 Bachi on Base（BACHI）至 UGX
Sh0.5409376
1 Bachi on Base（BACHI）至 XAF
Fr0.0877154
1 Bachi on Base（BACHI）至 XCD
$0.00042066
1 Bachi on Base（BACHI）至 XOF
Fr0.0877154
1 Bachi on Base（BACHI）至 XPF
Fr0.0158916
1 Bachi on Base（BACHI）至 BWP
P0.00222015
1 Bachi on Base（BACHI）至 BZD
$0.0003116
1 Bachi on Base（BACHI）至 CVE
$0.014771398
1 Bachi on Base（BACHI）至 DJF
Fr0.0275766
1 Bachi on Base（BACHI）至 DOP
$0.009966526
1 Bachi on Base（BACHI）至 DZD
د.ج0.020250884
1 Bachi on Base（BACHI）至 FJD
$0.000356782
1 Bachi on Base（BACHI）至 GNF
Fr1.354681
1 Bachi on Base（BACHI）至 GTQ
Q0.001190312
1 Bachi on Base（BACHI）至 GYD
$0.032545062
1 Bachi on Base（BACHI）至 ISK
kr0.0190076

Bachi on Base資源

要更深入地瞭解 Bachi on Base，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Bachi on Base網站
區塊查詢

人們還問：關於Bachi on Base的其他問題

Bachi on Base（BACHI）今日價格是多少？
BACHI 實時價格為 0.0001558 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 BACHI 兌 USD 的價格是多少？
目前 BACHI 兌 USD 的價格為 $ 0.0001558。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Bachi on Base 的市值是多少？
BACHI 的市值為 $ 91.38K USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
BACHI 的流通供應量是多少？
BACHI 的流通供應量為 586.50M USD
BACHI 的歷史最高價（ATH）是多少？
BACHI 的歷史最高價是 0.003823031716810274 USD
BACHI 的歷史最低價（ATL）是多少？
BACHI 的歷史最低價是 0.000017265994794665 USD
BACHI 的交易量是多少？
BACHI 的 24 小時實時交易量為 $ 3.01K USD
BACHI 今年會漲嗎？
BACHI 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 BACHI 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:29:00 (UTC+8)

Bachi on Base（BACHI）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

BACHI 兌 USD 計算器

數量

BACHI
BACHI
USD
USD

1 BACHI = 0.0001558 USD

交易 BACHI

BACHI/USDT
$0.0001558
$0.0001558$0.0001558
+7.07%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

