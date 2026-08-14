Babylon (BABY) 今日技術分析 Babylon 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 BABY 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Babylon 分析的信息。 註 冊

Babylon (BABY) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.00987 -- -14.70% -26.51% -48.14%

Babylon 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Babylon 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 賣出 賣出 12 中立 7 買入 7 移動平均線 : 強烈賣出 賣出 10 中立 3 買入 1 技術指標 : 買入 賣出 2 中立 4 買入 6 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.00989 0.00988 R2 0.00988 0.00987 R1 0.00987 0.00987 PP 0.00986 0.00986 S1 0.00985 0.00985 S2 0.00984 0.00985 S3 0.00983 0.00984

Babylon 市場信號 目前淨掛單量 -0.09M $5.10 M $5.18 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.04M 3 日主動買入 $0.95 M 3 日主動賣出 $0.91 M 7 日主動買賣差額 0.04M 7 日主動買入 $1.61 M 7 日主動賣出 $1.57 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Babylon資金流向 淨流入 BABYUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 -$0.06 M 0.01 2026-08-13 -$0.02 M 0.01 2026-08-12 -$7.95 M 0.01 2026-08-11 -$0.48 M 0.01 2026-08-10 $4.79 M 0.01 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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