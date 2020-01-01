BUILDon (B) 今日技術分析 BUILDon 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 B 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 BUILDon 分析的信息。 註 冊

BUILDon (B) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.15556 -- -8.38% +37.19% -61.05%

BUILDon 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 BUILDon 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 賣出 賣出 16 中立 2 買入 8 移動平均線 : 強烈賣出 賣出 13 中立 0 買入 1 技術指標 : 買入 賣出 3 中立 2 買入 7 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.1549 0.1549 R2 0.1549 0.1548 R1 0.1548 0.1548 PP 0.1548 0.1548 S1 0.1547 0.1547 S2 0.1547 0.1547 S3 0.1546 0.1547

BUILDon 市場信號 目前淨掛單量 -0.29M $3.91 M $4.20 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.01M 3 日主動買入 $0.42 M 3 日主動賣出 $0.43 M 7 日主動買賣差額 0.00M 7 日主動買入 $1.61 M 7 日主動賣出 $1.61 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 BUILDon資金流向 淨流入 BUSDT價格 時間 淨流入 價格 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 BUILDon (B) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 BUILDon 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 B / USDT $0.15556 $0.15556 $0.15556 +0.05% 575.30K (USDT) 去交易 B / USD1 $0.15549 $0.15549 $0.15549 -0.05% 341.83K (USDT) 去交易