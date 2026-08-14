Avantis (AVNT) 今日技術分析 Avantis 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 AVNT 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Avantis 分析的信息。 註 冊

Avantis (AVNT) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.10454 -- +20.77% +8.12% -26.39%

Avantis 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Avantis 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 買入 賣出 4 中立 8 買入 14 移動平均線 : 強烈買入 賣出 1 中立 3 買入 10 技術指標 : 中立 賣出 3 中立 5 買入 4 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.1042 0.1042 R2 0.1042 0.1041 R1 0.1041 0.1041 PP 0.1041 0.1041 S1 0.104 0.104 S2 0.104 0.104 S3 0.1039 0.104

Avantis 市場信號 目前淨掛單量 -0.62M $3.72 M $4.34 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.05M 3 日主動買入 $2.74 M 3 日主動賣出 $2.69 M 7 日主動買賣差額 0.05M 7 日主動買入 $4.08 M 7 日主動賣出 $4.03 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Avantis資金流向 淨流入 AVNTUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 -$0.57 M 0.10 2026-08-13 $0.32 M 0.11 2026-08-12 -$0.03 M 0.09 2026-08-11 -$0.12 M 0.09 2026-08-10 -$0.04 M 0.10 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 Avantis (AVNT) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 Avantis 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 AVNT / USDT $0.10454 $0.10454 $0.10454 -1.45% 2.88M (USDT) 去交易 AVNT / USDC $0.10427 $0.10427 $0.10427 -1.91% 533.15K (USDT) 去交易