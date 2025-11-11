AVIAH 是基於 Solana 區塊鏈 的功能型代幣，為 AVIAH.ai 生態系統提供動能，幫助開發者建立、部署並實現由 AI 驅動的虛擬人類的商業化。此代幣用於促進 虛擬資產所有權、API 使用、NFT 獎勵 以及 去中心化治理，確保一個可持續且具備可擴展性的 AI 驅動數位人類生態系統。