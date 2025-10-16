Broadcom 目前實時價格為 362.88 USD。跟蹤 AVGOON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 AVGOON 價格趨勢。Broadcom 目前實時價格為 362.88 USD。跟蹤 AVGOON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 AVGOON 價格趨勢。

Broadcom 圖標

Broadcom實時價格 (AVGOON)

1 AVGOON 兌換為 USD 的實時價格：

$362.9
$362.9$362.9
+1.18%1D
USD
Broadcom (AVGOON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:13:16 (UTC+8)

Broadcom（AVGOON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 354.14
$ 354.14$ 354.14
24H最低價
$ 363.77
$ 363.77$ 363.77
24H最高價

$ 354.14
$ 354.14$ 354.14

$ 363.77
$ 363.77$ 363.77

$ 373.9969643335703
$ 373.9969643335703$ 373.9969643335703

$ 297.29808264469034
$ 297.29808264469034$ 297.29808264469034

+0.10%

+1.18%

+2.74%

+2.74%

Broadcom（AVGOON）目前實時價格為 $ 362.88。過去 24 小時內，AVGOON 的交易價格在 $ 354.14$ 363.77 之間波動，市場活躍度顯著。AVGOON 的歷史最高價為 $ 373.9969643335703，歷史最低價為 $ 297.29808264469034

從短期表現來看，AVGOON 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.10%，過去 24 小時內變動為 +1.18%，過去 7 天內累計變動為 +2.74%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Broadcom（AVGOON）市場資訊

No.2143

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

$ 55.29K
$ 55.29K$ 55.29K

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

3.17K
3.17K 3.17K

3,172.81107438
3,172.81107438 3,172.81107438

ETH

Broadcom 的目前市值為 $ 1.15M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 55.29K。AVGOON 的流通量為 3.17K，總供應量是 3172.81107438，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.15M

Broadcom（AVGOON）價格歷史 USD

跟蹤 Broadcom 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +4.2323+1.18%
30天$ +29.97+9.00%
60天$ +82.88+29.60%
90天$ +82.88+29.60%
Broadcom 今日價格變化

今天，AVGOON 記錄了 $ +4.2323 (+1.18%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Broadcom 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +29.97 (+9.00%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Broadcom 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，AVGOON 的變化為 $ +82.88 (+29.60%)，從而更廣泛地了解其表現。

Broadcom 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +82.88 (+29.60%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Broadcom（AVGOON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Broadcom 價格歷史頁面

什麼是Broadcom (AVGOON)

Ondo 是一家區塊鏈技術公司。其使命是透過建構將金融市場鏈上的平台、資產和基礎設施，加速向開放經濟的轉型。

Broadcom在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Broadcom 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 AVGOON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Broadcom 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Broadcom 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Broadcom 價格預測 (USD)

Broadcom（AVGOON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Broadcom（AVGOON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Broadcom 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Broadcom 價格預測

Broadcom（AVGOON）代幣經濟

了解 Broadcom（AVGOON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 AVGOON 代幣的完整經濟學

如何購買Broadcom (AVGOON)

正在尋找如何購買 Broadcom？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Broadcom。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

AVGOON 兌換為當地貨幣

1 Broadcom（AVGOON）至 VND
9,549,187.2
1 Broadcom（AVGOON）至 AUD
A$551.5776
1 Broadcom（AVGOON）至 GBP
268.5312
1 Broadcom（AVGOON）至 EUR
308.448
1 Broadcom（AVGOON）至 USD
$362.88
1 Broadcom（AVGOON）至 MYR
RM1,524.096
1 Broadcom（AVGOON）至 TRY
15,208.3008
1 Broadcom（AVGOON）至 JPY
¥55,157.76
1 Broadcom（AVGOON）至 ARS
ARS$541,609.2864
1 Broadcom（AVGOON）至 RUB
28,758.24
1 Broadcom（AVGOON）至 INR
32,013.2736
1 Broadcom（AVGOON）至 IDR
Rp6,047,997.5808
1 Broadcom（AVGOON）至 PHP
21,348.2304
1 Broadcom（AVGOON）至 EGP
￡E.17,215.0272
1 Broadcom（AVGOON）至 BRL
R$1,945.0368
1 Broadcom（AVGOON）至 CAD
C$504.4032
1 Broadcom（AVGOON）至 BDT
44,398.368
1 Broadcom（AVGOON）至 NGN
528,977.4336
1 Broadcom（AVGOON）至 COP
$1,406,508.3648
1 Broadcom（AVGOON）至 ZAR
R.6,245.1648
1 Broadcom（AVGOON）至 UAH
15,237.3312
1 Broadcom（AVGOON）至 TZS
T.Sh.895,997.8944
1 Broadcom（AVGOON）至 VES
Bs76,930.56
1 Broadcom（AVGOON）至 CLP
$341,470.08
1 Broadcom（AVGOON）至 PKR
Rs102,651.4944
1 Broadcom（AVGOON）至 KZT
195,095.1744
1 Broadcom（AVGOON）至 THB
฿11,855.2896
1 Broadcom（AVGOON）至 TWD
NT$11,133.1584
1 Broadcom（AVGOON）至 AED
د.إ1,331.7696
1 Broadcom（AVGOON）至 CHF
Fr286.6752
1 Broadcom（AVGOON）至 HKD
HK$2,815.9488
1 Broadcom（AVGOON）至 AMD
֏138,609.2736
1 Broadcom（AVGOON）至 MAD
.د.م3,342.1248
1 Broadcom（AVGOON）至 MXN
$6,676.992
1 Broadcom（AVGOON）至 SAR
ريال1,360.8
1 Broadcom（AVGOON）至 ETB
Br55,466.208
1 Broadcom（AVGOON）至 KES
KSh46,880.4672
1 Broadcom（AVGOON）至 JOD
د.أ257.28192
1 Broadcom（AVGOON）至 PLN
1,317.2544
1 Broadcom（AVGOON）至 RON
лв1,582.1568
1 Broadcom（AVGOON）至 SEK
kr3,400.1856
1 Broadcom（AVGOON）至 BGN
лв609.6384
1 Broadcom（AVGOON）至 HUF
Ft121,321.6704
1 Broadcom（AVGOON）至 CZK
7,576.9344
1 Broadcom（AVGOON）至 KWD
د.ك111.04128
1 Broadcom（AVGOON）至 ILS
1,182.9888
1 Broadcom（AVGOON）至 BOB
Bs2,500.2432
1 Broadcom（AVGOON）至 AZN
616.896
1 Broadcom（AVGOON）至 TJS
SM3,378.4128
1 Broadcom（AVGOON）至 GEL
983.4048
1 Broadcom（AVGOON）至 AOA
Kz330,790.5216
1 Broadcom（AVGOON）至 BHD
.د.ب136.80576
1 Broadcom（AVGOON）至 BMD
$362.88
1 Broadcom（AVGOON）至 DKK
kr2,326.0608
1 Broadcom（AVGOON）至 HNL
L9,518.3424
1 Broadcom（AVGOON）至 MUR
16,503.7824
1 Broadcom（AVGOON）至 NAD
$6,285.0816
1 Broadcom（AVGOON）至 NOK
kr3,625.1712
1 Broadcom（AVGOON）至 NZD
$627.7824
1 Broadcom（AVGOON）至 PAB
B/.362.88
1 Broadcom（AVGOON）至 PGK
K1,545.8688
1 Broadcom（AVGOON）至 QAR
ر.ق1,320.8832
1 Broadcom（AVGOON）至 RSD
дин.36,534.7584
1 Broadcom（AVGOON）至 UZS
soʻm4,372,047.1872
1 Broadcom（AVGOON）至 ALL
L30,151.6992
1 Broadcom（AVGOON）至 ANG
ƒ649.5552
1 Broadcom（AVGOON）至 AWG
ƒ649.5552
1 Broadcom（AVGOON）至 BBD
$725.76
1 Broadcom（AVGOON）至 BAM
KM609.6384
1 Broadcom（AVGOON）至 BIF
Fr1,067,230.08
1 Broadcom（AVGOON）至 BND
$468.1152
1 Broadcom（AVGOON）至 BSD
$362.88
1 Broadcom（AVGOON）至 JMD
$58,104.3456
1 Broadcom（AVGOON）至 KHR
1,457,347.8528
1 Broadcom（AVGOON）至 KMF
Fr153,861.12
1 Broadcom（AVGOON）至 LAK
7,888,695.4944
1 Broadcom（AVGOON）至 LKR
රු110,028.8448
1 Broadcom（AVGOON）至 MDL
L6,183.4752
1 Broadcom（AVGOON）至 MGA
Ar1,634,592.96
1 Broadcom（AVGOON）至 MOP
P2,899.4112
1 Broadcom（AVGOON）至 MVR
5,552.064
1 Broadcom（AVGOON）至 MWK
MK627,818.688
1 Broadcom（AVGOON）至 MZN
MT23,188.032
1 Broadcom（AVGOON）至 NPR
रु50,872.1472
1 Broadcom（AVGOON）至 PYG
2,555,400.96
1 Broadcom（AVGOON）至 RWF
Fr525,813.12
1 Broadcom（AVGOON）至 SBD
$2,990.1312
1 Broadcom（AVGOON）至 SCR
5,029.5168
1 Broadcom（AVGOON）至 SRD
$14,417.2224
1 Broadcom（AVGOON）至 SVC
$3,167.9424
1 Broadcom（AVGOON）至 SZL
L6,285.0816
1 Broadcom（AVGOON）至 TMT
m1,273.7088
1 Broadcom（AVGOON）至 TND
د.ت1,064.68992
1 Broadcom（AVGOON）至 TTD
$2,456.6976
1 Broadcom（AVGOON）至 UGX
Sh1,259,919.36
1 Broadcom（AVGOON）至 XAF
Fr204,301.44
1 Broadcom（AVGOON）至 XCD
$979.776
1 Broadcom（AVGOON）至 XOF
Fr204,301.44
1 Broadcom（AVGOON）至 XPF
Fr37,013.76
1 Broadcom（AVGOON）至 BWP
P5,171.04
1 Broadcom（AVGOON）至 BZD
$725.76
1 Broadcom（AVGOON）至 CVE
$34,404.6528
1 Broadcom（AVGOON）至 DJF
Fr64,229.76
1 Broadcom（AVGOON）至 DOP
$23,213.4336
1 Broadcom（AVGOON）至 DZD
د.ج47,167.1424
1 Broadcom（AVGOON）至 FJD
$830.9952
1 Broadcom（AVGOON）至 GNF
Fr3,155,241.6
1 Broadcom（AVGOON）至 GTQ
Q2,772.4032
1 Broadcom（AVGOON）至 GYD
$75,802.0032
1 Broadcom（AVGOON）至 ISK
kr44,271.36

要更深入地瞭解 Broadcom，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Broadcom網站
區塊查詢

官方Broadcom網站
區塊查詢

人們還問：關於Broadcom的其他問題

Broadcom（AVGOON）今日價格是多少？
AVGOON 實時價格為 362.88 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 AVGOON 兌 USD 的價格是多少？
目前 AVGOON 兌 USD 的價格為 $ 362.88。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Broadcom 的市值是多少？
AVGOON 的市值為 $ 1.15M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
AVGOON 的流通供應量是多少？
AVGOON 的流通供應量為 3.17K USD
AVGOON 的歷史最高價（ATH）是多少？
AVGOON 的歷史最高價是 373.9969643335703 USD
AVGOON 的歷史最低價（ATL）是多少？
AVGOON 的歷史最低價是 297.29808264469034 USD
AVGOON 的交易量是多少？
AVGOON 的 24 小時實時交易量為 $ 55.29K USD
AVGOON 今年會漲嗎？
AVGOON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 AVGOON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:13:16 (UTC+8)

Broadcom（AVGOON）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
