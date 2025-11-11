ANT 是一種實用代幣，允許持有者存取 Autonomi 網路的服務。 Autonomi 是一個去中心化的自治網絡，運作在日常設備中，提供自加密、量子安全保障和網路終身儲存。 Autonomi 能夠整合連網裝置的閒置容量，從桌上的舊消費電腦和 Raspberry Pi 等小型裝置到資料中心的剩餘機架，創造任何人都可以使用的全球可存取基礎設施的新形式。 Autonomi 允許用戶安全地儲存資料、通訊、存取知識、建立業務、運行服務和創造新的未來，而無需任何中間人或看門人的干預。