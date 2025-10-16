Autonomi 目前實時價格為 0.04113 USD。跟蹤 AUTONOMI 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 AUTONOMI 價格趨勢。Autonomi 目前實時價格為 0.04113 USD。跟蹤 AUTONOMI 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 AUTONOMI 價格趨勢。

Autonomi實時價格 (AUTONOMI)

$0.04113
+1.48%1D
Autonomi (AUTONOMI) 實時價格圖表
Autonomi（AUTONOMI）價格資訊 (USD)

$ 0.03942
24H最低價
$ 0.04156
24H最高價

$ 0.03942
$ 0.04156
$ 0.35756319057761676
$ 0.0342953235344726
0.00%

+1.48%

-4.22%

-4.22%

Autonomi（AUTONOMI）目前實時價格為 $ 0.04113。過去 24 小時內，AUTONOMI 的交易價格在 $ 0.03942$ 0.04156 之間波動，市場活躍度顯著。AUTONOMI 的歷史最高價為 $ 0.35756319057761676，歷史最低價為 $ 0.0342953235344726

從短期表現來看，AUTONOMI 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 +1.48%，過去 7 天內累計變動為 -4.22%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Autonomi（AUTONOMI）市場資訊

No.1405

$ 5.62M
$ 5.62M$ 5.62M

$ 85.14K
$ 85.14K$ 85.14K

$ 49.36M
$ 49.36M$ 49.36M

136.64M
136.64M 136.64M

1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000

ARB

Autonomi 的目前市值為 $ 5.62M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 85.14K。AUTONOMI 的流通量為 136.64M，總供應量是 1200000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 49.36M

Autonomi（AUTONOMI）價格歷史 USD

跟蹤 Autonomi 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0005998+1.48%
30天$ -0.01807-30.53%
60天$ -0.01861-31.16%
90天$ -0.00627-13.23%
Autonomi 今日價格變化

今天，AUTONOMI 記錄了 $ +0.0005998 (+1.48%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Autonomi 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.01807 (-30.53%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Autonomi 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，AUTONOMI 的變化為 $ -0.01861 (-31.16%)，從而更廣泛地了解其表現。

Autonomi 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.00627 (-13.23%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Autonomi（AUTONOMI）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Autonomi 價格歷史頁面

什麼是Autonomi (AUTONOMI)

ANT 是一種實用代幣，允許持有者存取 Autonomi 網路的服務。 Autonomi 是一個去中心化的自治網絡，運作在日常設備中，提供自加密、量子安全保障和網路終身儲存。 Autonomi 能夠整合連網裝置的閒置容量，從桌上的舊消費電腦和 Raspberry Pi 等小型裝置到資料中心的剩餘機架，創造任何人都可以使用的全球可存取基礎設施的新形式。 Autonomi 允許用戶安全地儲存資料、通訊、存取知識、建立業務、運行服務和創造新的未來，而無需任何中間人或看門人的干預。

Autonomi在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Autonomi 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 AUTONOMI 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Autonomi 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Autonomi 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Autonomi 價格預測 (USD)

Autonomi（AUTONOMI）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Autonomi（AUTONOMI）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Autonomi 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Autonomi 價格預測

Autonomi（AUTONOMI）代幣經濟

了解 Autonomi（AUTONOMI）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 AUTONOMI 代幣的完整經濟學

如何購買Autonomi (AUTONOMI)

正在尋找如何購買 Autonomi？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Autonomi。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

Autonomi資源

要更深入地瞭解 Autonomi，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Autonomi網站
區塊查詢

人們還問：關於Autonomi的其他問題

Autonomi（AUTONOMI）今日價格是多少？
AUTONOMI 實時價格為 0.04113 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 AUTONOMI 兌 USD 的價格是多少？
目前 AUTONOMI 兌 USD 的價格為 $ 0.04113。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Autonomi 的市值是多少？
AUTONOMI 的市值為 $ 5.62M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
AUTONOMI 的流通供應量是多少？
AUTONOMI 的流通供應量為 136.64M USD
AUTONOMI 的歷史最高價（ATH）是多少？
AUTONOMI 的歷史最高價是 0.35756319057761676 USD
AUTONOMI 的歷史最低價（ATL）是多少？
AUTONOMI 的歷史最低價是 0.0342953235344726 USD
AUTONOMI 的交易量是多少？
AUTONOMI 的 24 小時實時交易量為 $ 85.14K USD
AUTONOMI 今年會漲嗎？
AUTONOMI 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 AUTONOMI 價格預測 獲取更深入的分析。
Autonomi（AUTONOMI）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

