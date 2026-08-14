APRO (AT) 今日技術分析 APRO 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 AT 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 APRO 分析的信息。 註 冊

APRO (AT) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.15014 -- +5.36% -3.63% -8.88%

APRO 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 APRO 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 中立 賣出 12 中立 2 買入 12 移動平均線 : 買入 賣出 4 中立 0 買入 10 技術指標 : 賣出 賣出 8 中立 2 買入 2 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.1512 0.1512 R2 0.1512 0.1511 R1 0.1511 0.1511 PP 0.1511 0.1511 S1 0.151 0.151 S2 0.151 0.151 S3 0.1509 0.151

APRO 市場信號 目前淨掛單量 -0.07M $1.99 M $2.06 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.06M 3 日主動買入 $0.67 M 3 日主動賣出 $0.60 M 7 日主動買賣差額 0.06M 7 日主動買入 $0.72 M 7 日主動賣出 $0.66 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 APRO資金流向 淨流入 ATUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 $0.42 M 0.15 2026-08-13 $0.21 M 0.15 2026-08-12 $0.31 M 0.16 2026-08-11 $0.85 M 0.15 2026-08-10 -$0.01 M 0.14 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 APRO (AT) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 APRO 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 AT / USDT $0.15006 $0.15006 $0.15006 +2.40% 450.58K (USDT) 去交易 AT / USDC $0.14961 $0.14961 $0.14961 +1.70% 374.16K (USDT) 去交易