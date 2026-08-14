Asteroid Shiba 今日價格

Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) 今日實時價格為 NT$ 0.0004897，過去 24 小時內變化了 28.10%。目前 ASTEROIDBSC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0004897 每 ASTEROIDBSC。

Asteroid Shiba 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- ASTEROIDBSC。過去 24 小時內，ASTEROIDBSC 的交易價格在 NT$ 0.0004338（低點）和 NT$ 0.0007448（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，ASTEROIDBSC 在過去一小時內波動了 -2.01%，過去7 天內波動了 -56.32%。過去一天，總交易量達到 NT$ 62.10K。

Asteroid Shiba（ASTEROIDBSC）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 62.10KNT$ 62.10K NT$ 62.10K 完全稀釋市值 NT$ 489.70KNT$ 489.70K NT$ 489.70K 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 BSC

Asteroid Shiba 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 62.10K。ASTEROIDBSC 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 489.70K。