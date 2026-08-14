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Asteroid Shiba 目前實時價格為 0.0004897 TWD。ASTEROIDBSC 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 ASTEROIDBSC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Asteroid Shiba 目前實時價格為 0.0004897 TWD。ASTEROIDBSC 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 ASTEROIDBSC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Asteroid Shiba 圖標

Asteroid Shiba實時價格 (ASTEROIDBSC)

1 ASTEROIDBSC 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.015660606
NT$0.015660606NT$0.015660606
-28.10%1D
TWD
Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:51:57 (UTC+8)

Asteroid Shiba 今日價格

Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) 今日實時價格為 NT$ 0.0004897，過去 24 小時內變化了 28.10%。目前 ASTEROIDBSC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0004897 每 ASTEROIDBSC。

Asteroid Shiba 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- ASTEROIDBSC。過去 24 小時內，ASTEROIDBSC 的交易價格在 NT$ 0.0004338（低點）和 NT$ 0.0007448（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，ASTEROIDBSC 在過去一小時內波動了 -2.01%，過去7 天內波動了 -56.32%。過去一天，總交易量達到 NT$ 62.10K

Asteroid Shiba（ASTEROIDBSC）市場資訊

--
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NT$ 62.10K
NT$ 62.10KNT$ 62.10K

NT$ 489.70K
NT$ 489.70KNT$ 489.70K

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Asteroid Shiba 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 62.10K。ASTEROIDBSC 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 489.70K

Asteroid Shiba 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0004338
NT$ 0.0004338NT$ 0.0004338
24H最低價
NT$ 0.0007448
NT$ 0.0007448NT$ 0.0007448
24H最高價

NT$ 0.0004338
NT$ 0.0004338NT$ 0.0004338

NT$ 0.0007448
NT$ 0.0007448NT$ 0.0007448

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--
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-2.01%

-28.10%

-56.32%

-56.32%

Asteroid Shiba（ASTEROIDBSC）價格歷史 TWD

跟蹤 Asteroid Shiba 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.006120487-28.10%
30天NT$ -0.0010103-67.36%
60天NT$ -0.0010103-67.36%
90天NT$ -0.0010103-67.36%
Asteroid Shiba 今日價格變化

今天，ASTEROIDBSC 記錄了 NT$ -0.006120487 (-28.10%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Asteroid Shiba 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0010103 (-67.36%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Asteroid Shiba 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ASTEROIDBSC 的變化為 NT$ -0.0010103 (-67.36%)，從而更廣泛地了解其表現。

Asteroid Shiba 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0010103 (-67.36%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Asteroid Shiba（ASTEROIDBSC）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Asteroid Shiba 價格歷史頁面

Asteroid Shiba 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Asteroid Shiba 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Asteroid Shiba 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ASTEROIDBSC 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 60% | 看跌 40%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 < 下軌觸及或突破下軌進入「便宜」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

ASTEROIDBSC_USDT 在 4 小時周期中運行於 5.425E-4 這一價格水平。目前價格位於 S1 與區間中心之間，而區間中心附近則顯示出一個關鍵結構位——上方的 6.0E-4。均線組呈現多頭排列狀態，MACD 指標已形成金叉形態，RSI 值維持在中性區域，快慢指標信號出現分層現象。短期買盤動能集中釋放，波動率亦保持平穩運行。 近端支撐位於 5.12E-4，該價格距離當前價位約為 5.6%；下方強勁支撐則位於 4.63E-4，與現價相差約 14.7%。近端阻力位位於區間中心的 6.0E-4，距離現價約 10.6%；上方次級阻力位則位於 6.49E-4，與現價相差約 19.6%。遠端參考價格為 7.36E-4，各關鍵價格點共同構成了當前交易區間的邊界。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Asteroid Shiba 的價格？

小行星柴巴的價格受到迷因幣趨勢、社群媒體炒作以及社區情緒的驅動。市場波動性、比特幣表現以及BSC上的交易量也會對其價值產生影響。由於缺乏實際應用場景，投機行為往往主導市場。此外，跑路風險與流動性變化進一步顯著影響價格穩定性及投資者信心。

為什麼人們想知道 Asteroid Shiba 今天的價格？

投資者透過追蹤小行星柴巴的價格，來評估投資組合價值、發現交易機會，並判斷市場情緒。作為幣安智能鏈上的一種波動性迷因代幣，即時數據能協助交易者管理風險、及時進行買賣操作，同時監控由社群熱潮驅動而非基於實質效用的投機趨勢。

Asteroid Shiba 的價格預測

Asteroid Shiba（ASTEROIDBSC）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ASTEROIDBSC 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Asteroid Shiba 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Asteroid Shiba 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Asteroid Shiba 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ASTEROIDBSC 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Asteroid Shiba

準備好開始使用 Asteroid Shiba 了嗎？在 MEXC 購買 ASTEROIDBSC 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Asteroid Shiba 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Asteroid Shiba 將立即存入您的錢包。
Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) 購買教程

Asteroid Shiba 能做什麼？

擁有 Asteroid Shiba 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

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在 MEXC 上購買 Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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--
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什麼是Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

ASTEROIDBSC 是一種迷因幣。

Asteroid Shiba資源

要更深入地瞭解 Asteroid Shiba，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Asteroid Shiba網站
區塊查詢

人們還問：關於Asteroid Shiba的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:51:57 (UTC+8)

Asteroid Shiba（ASTEROIDBSC）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Asteroid Shiba 的更多資訊

ASTEROIDBSCUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ASTEROIDBSC。在 MEXC 上探索 ASTEROIDBSCUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Asteroid Shiba 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ASTEROIDBSC/USD1
NT$0.015564666
NT$0.015564666NT$0.015564666
-29.34%
89.83M (USDT)
ASTEROIDBSC/USDT
NT$0.015635022
NT$0.015635022NT$0.015635022
-28.18%
104.26M (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.2686612
NT$2.2686612NT$2.2686612

+273.36%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.15983604
NT$0.15983604NT$0.15983604

-15.33%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.5113602
NT$0.5113602NT$0.5113602

-17.15%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.78588
NT$9.78588NT$9.78588

+31.55%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.0506598
NT$9.0506598NT$9.0506598

+1.69%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.2686612
NT$2.2686612NT$2.2686612

+273.36%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.978385
NT$8.978385NT$8.978385

+142.50%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.3473028
NT$0.3473028NT$0.3473028

+66.34%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$29.7132576
NT$29.7132576NT$29.7132576

+31.44%

Humanity

Humanity

H

NT$3.8222496
NT$3.8222496NT$3.8222496

+25.12%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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ASTEROIDBSC
TWD
TWD

1 ASTEROIDBSC = 0.015660606 TWD