Aster (ASTER) 今日技術分析 Aster 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 ASTER 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Aster 分析的信息。 註 冊

Aster (ASTER) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.6025 -- +0.31% -4.64% -10.00%

Aster 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Aster 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 買入 賣出 7 中立 3 買入 16 移動平均線 : 強烈買入 賣出 0 中立 2 買入 12 技術指標 : 賣出 賣出 7 中立 1 買入 4 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.6032 0.603 R2 0.603 0.6028 R1 0.6029 0.6028 PP 0.6027 0.6027 S1 0.6026 0.6025 S2 0.6024 0.6025 S3 0.6023 0.6024

Aster 市場信號 目前淨掛單量 -0.64M $14.22 M $14.86 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.25M 3 日主動買入 $10.79 M 3 日主動賣出 $11.03 M 7 日主動買賣差額 0.53M 7 日主動買入 $33.20 M 7 日主動賣出 $32.67 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Aster資金流向 淨流入 ASTERUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 -$0.44 M 0.60 2026-08-13 -$0.23 M 0.60 2026-08-12 -$0.14 M 0.60 2026-08-11 -$0.36 M 0.60 2026-08-10 -$0.23 M 0.61 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。