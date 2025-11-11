AssetMint 是一個 RWA 代幣化和合規基礎設施平台。它為現實世界資產（例如房地產、信貸、智慧財產權和收入流）提供資產映射邏輯、流動性建構、監管路由和 DAO 治理的執行層。該系統整合了可程式合規性和雙層流動性（AMM + 專業執行），以支援跨司法管轄區的多種資產類型。