RWA 與 DeFi 的完美結合。在 Web3 平台上提供所有來自 Web2 的金融服務，例如黃金交易和借貸。整個專案分為兩個部分：AGT 和 ARW。 AGT 是一種基於黃金的代幣，根據用戶存入的實體黃金數量發行。使用者可以在平台上進行各種活動，例如使用 AGT 作為抵押品借入 USDT。 ARW 是一種貫穿整個專案生態系統的代幣，用於營運、獎勵、服務費、治理等等。它在引導生態系統方向以及支持其使用、活動和參與方面發揮關鍵作用。換句話說，在專案平台中，AGT 和 ARW 是解決當前市場中各種現有問題的核心組件，並為 RWA 和 DeFi 提供新的範式。總而言之，該計畫旨在為 RWA 和 DeFi 提供一個全新的範式，解決當前市場中數位基礎設施與現實世界資產之間的脫節，並突破現有 Web2 和 Web3 模型的局限性。