Arciel 今日價格

Arciel (ARCIEL) 今日實時價格為 NT$ 0.00000224，過去 24 小時內變化了 49.32%。目前 ARCIEL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00000224 每 ARCIEL。

Arciel 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- ARCIEL。過去 24 小時內，ARCIEL 的交易價格在 NT$ 0.0000015（低點）和 NT$ 0.0000085（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，ARCIEL 在過去一小時內波動了 -20.00%，過去7 天內波動了 -99.98%。過去一天，總交易量達到 NT$ 2.66K。

Arciel（ARCIEL）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 2.66KNT$ 2.66K NT$ 2.66K 完全稀釋市值 NT$ 4.70BNT$ 4.70B NT$ 4.70B 流通量 ---- -- 總供應量 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 所屬公鏈 MATIC

Arciel 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 2.66K。ARCIEL 的流通量為 --，總供應量是 2100000000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 4.70B。