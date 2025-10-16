AppLovin 目前實時價格為 634.99 USD。跟蹤 APPON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 APPON 價格趨勢。AppLovin 目前實時價格為 634.99 USD。跟蹤 APPON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 APPON 價格趨勢。

1 APPON 兌換為 USD 的實時價格：

$634.96
$634.96
+3.00%1D
USD
AppLovin (APPON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:53:44 (UTC+8)

AppLovin（APPON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 596.66
$ 596.66
24H最低價
$ 637.56
$ 637.56
24H最高價

$ 596.66
$ 596.66

$ 637.56
$ 637.56

$ 726.556761752886
$ 726.556761752886

$ 470.4602767878368
$ 470.4602767878368

+0.04%

+3.00%

+8.10%

+8.10%

AppLovin（APPON）目前實時價格為 $ 634.99。過去 24 小時內，APPON 的交易價格在 $ 596.66$ 637.56 之間波動，市場活躍度顯著。APPON 的歷史最高價為 $ 726.556761752886，歷史最低價為 $ 470.4602767878368

從短期表現來看，APPON 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.04%，過去 24 小時內變動為 +3.00%，過去 7 天內累計變動為 +8.10%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

AppLovin（APPON）市場資訊

No.2806

$ 278.82K
$ 278.82K

$ 60.07K
$ 60.07K

$ 278.82K
$ 278.82K

439.10
439.10

439.09739757
439.09739757

ETH

AppLovin 的目前市值為 $ 278.82K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 60.07K。APPON 的流通量為 439.10，總供應量是 439.09739757，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 278.82K

AppLovin（APPON）價格歷史 USD

跟蹤 AppLovin 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +18.494+3.00%
30天$ -34.31-5.13%
60天$ +134.99+26.99%
90天$ +134.99+26.99%
AppLovin 今日價格變化

今天，APPON 記錄了 $ +18.494 (+3.00%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

AppLovin 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -34.31 (-5.13%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

AppLovin 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，APPON 的變化為 $ +134.99 (+26.99%)，從而更廣泛地了解其表現。

AppLovin 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +134.99 (+26.99%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 AppLovin（APPON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 AppLovin 價格歷史頁面

什麼是AppLovin (APPON)

Ondo 是一家區塊鏈技術公司。其使命是透過建構將金融市場鏈上的平台、資產和基礎設施，加速向開放經濟的轉型。

AppLovin在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 AppLovin 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 APPON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 AppLovin 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 AppLovin 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

AppLovin 價格預測 (USD)

AppLovin（APPON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 AppLovin（APPON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 AppLovin 的長期和短期價格預測。

現在就查看 AppLovin 價格預測

AppLovin（APPON）代幣經濟

了解 AppLovin（APPON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 APPON 代幣的完整經濟學

如何購買AppLovin (APPON)

正在尋找如何購買 AppLovin？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買AppLovin。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

APPON 兌換為當地貨幣

1 AppLovin（APPON）至 VND
16,709,761.85
1 AppLovin（APPON）至 AUD
A$965.1848
1 AppLovin（APPON）至 GBP
469.8926
1 AppLovin（APPON）至 EUR
539.7415
1 AppLovin（APPON）至 USD
$634.99
1 AppLovin（APPON）至 MYR
RM2,666.958
1 AppLovin（APPON）至 TRY
26,612.4309
1 AppLovin（APPON）至 JPY
¥96,518.48
1 AppLovin（APPON）至 ARS
ARS$947,741.6247
1 AppLovin（APPON）至 RUB
50,322.9575
1 AppLovin（APPON）至 INR
56,025.1677
1 AppLovin（APPON）至 IDR
Rp10,583,162.4334
1 AppLovin（APPON）至 PHP
37,369.1615
1 AppLovin（APPON）至 EGP
￡E.30,098.526
1 AppLovin（APPON）至 BRL
R$3,409.8963
1 AppLovin（APPON）至 CAD
C$882.6361
1 AppLovin（APPON）至 BDT
77,659.277
1 AppLovin（APPON）至 NGN
926,990.1515
1 AppLovin（APPON）至 COP
$2,451,696.39
1 AppLovin（APPON）至 ZAR
R.10,934.5278
1 AppLovin（APPON）至 UAH
26,726.7291
1 AppLovin（APPON）至 TZS
T.Sh.1,567,872.8587
1 AppLovin（APPON）至 VES
Bs134,617.88
1 AppLovin（APPON）至 CLP
$596,890.6
1 AppLovin（APPON）至 PKR
Rs179,829.168
1 AppLovin（APPON）至 KZT
341,389.6737
1 AppLovin（APPON）至 THB
฿20,738.7734
1 AppLovin（APPON）至 TWD
NT$19,475.1433
1 AppLovin（APPON）至 AED
د.إ2,330.4133
1 AppLovin（APPON）至 CHF
Fr501.6421
1 AppLovin（APPON）至 HKD
HK$4,927.5224
1 AppLovin（APPON）至 AMD
֏243,848.8598
1 AppLovin（APPON）至 MAD
.د.م5,854.6078
1 AppLovin（APPON）至 MXN
$11,690.1659
1 AppLovin（APPON）至 SAR
ريال2,381.2125
1 AppLovin（APPON）至 ETB
Br97,058.2215
1 AppLovin（APPON）至 KES
KSh82,047.0579
1 AppLovin（APPON）至 JOD
د.أ450.20791
1 AppLovin（APPON）至 PLN
2,305.0137
1 AppLovin（APPON）至 RON
лв2,768.5564
1 AppLovin（APPON）至 SEK
kr5,949.8563
1 AppLovin（APPON）至 BGN
лв1,066.7832
1 AppLovin（APPON）至 HUF
Ft212,366.0556
1 AppLovin（APPON）至 CZK
13,258.5912
1 AppLovin（APPON）至 KWD
د.ك194.30694
1 AppLovin（APPON）至 ILS
2,063.7175
1 AppLovin（APPON）至 BOB
Bs4,394.1308
1 AppLovin（APPON）至 AZN
1,079.483
1 AppLovin（APPON）至 TJS
SM5,873.6575
1 AppLovin（APPON）至 GEL
1,720.8229
1 AppLovin（APPON）至 AOA
Kz578,837.8343
1 AppLovin（APPON）至 BHD
.د.ب239.39123
1 AppLovin（APPON）至 BMD
$634.99
1 AppLovin（APPON）至 DKK
kr4,070.2859
1 AppLovin（APPON）至 HNL
L16,706.5869
1 AppLovin（APPON）至 MUR
28,879.3452
1 AppLovin（APPON）至 NAD
$10,928.1779
1 AppLovin（APPON）至 NOK
kr6,343.5501
1 AppLovin（APPON）至 NZD
$1,098.5327
1 AppLovin（APPON）至 PAB
B/.634.99
1 AppLovin（APPON）至 PGK
K2,673.3079
1 AppLovin（APPON）至 QAR
ر.ق2,317.7135
1 AppLovin（APPON）至 RSD
дин.63,937.1431
1 AppLovin（APPON）至 UZS
soʻm7,650,480.1681
1 AppLovin（APPON）至 ALL
L52,805.7684
1 AppLovin（APPON）至 ANG
ƒ1,136.6321
1 AppLovin（APPON）至 AWG
ƒ1,136.6321
1 AppLovin（APPON）至 BBD
$1,269.98
1 AppLovin（APPON）至 BAM
KM1,060.4333
1 AppLovin（APPON）至 BIF
Fr1,867,505.59
1 AppLovin（APPON）至 BND
$819.1371
1 AppLovin（APPON）至 BSD
$634.99
1 AppLovin（APPON）至 JMD
$101,757.1475
1 AppLovin（APPON）至 KHR
2,550,157.9394
1 AppLovin（APPON）至 KMF
Fr269,235.76
1 AppLovin（APPON）至 LAK
13,804,130.1587
1 AppLovin（APPON）至 LKR
රු193,119.5087
1 AppLovin（APPON）至 MDL
L10,820.2296
1 AppLovin（APPON）至 MGA
Ar2,860,312.455
1 AppLovin（APPON）至 MOP
P5,079.92
1 AppLovin（APPON）至 MVR
9,715.347
1 AppLovin（APPON）至 MWK
MK1,100,501.169
1 AppLovin（APPON）至 MZN
MT40,575.861
1 AppLovin（APPON）至 NPR
रु89,597.089
1 AppLovin（APPON）至 PYG
4,503,349.08
1 AppLovin（APPON）至 RWF
Fr922,640.47
1 AppLovin（APPON）至 SBD
$5,232.3176
1 AppLovin（APPON）至 SCR
9,467.7009
1 AppLovin（APPON）至 SRD
$25,228.1527
1 AppLovin（APPON）至 SVC
$5,556.1625
1 AppLovin（APPON）至 SZL
L10,928.1779
1 AppLovin（APPON）至 TMT
m2,228.8149
1 AppLovin（APPON）至 TND
د.ت1,866.8706
1 AppLovin（APPON）至 TTD
$4,305.2322
1 AppLovin（APPON）至 UGX
Sh2,204,685.28
1 AppLovin（APPON）至 XAF
Fr357,499.37
1 AppLovin（APPON）至 XCD
$1,714.473
1 AppLovin（APPON）至 XOF
Fr357,499.37
1 AppLovin（APPON）至 XPF
Fr64,768.98
1 AppLovin（APPON）至 BWP
P8,470.7666
1 AppLovin（APPON）至 BZD
$1,276.3299
1 AppLovin（APPON）至 CVE
$60,120.8532
1 AppLovin（APPON）至 DJF
Fr113,028.22
1 AppLovin（APPON）至 DOP
$40,652.0598
1 AppLovin（APPON）至 DZD
د.ج82,536.0002
1 AppLovin（APPON）至 FJD
$1,454.1271
1 AppLovin（APPON）至 GNF
Fr5,521,238.05
1 AppLovin（APPON）至 GTQ
Q4,864.0234
1 AppLovin（APPON）至 GYD
$132,839.908
1 AppLovin（APPON）至 ISK
kr77,468.78

要更深入地瞭解 AppLovin，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方AppLovin網站
區塊查詢

人們還問：關於AppLovin的其他問題

AppLovin（APPON）今日價格是多少？
APPON 實時價格為 634.99 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 APPON 兌 USD 的價格是多少？
目前 APPON 兌 USD 的價格為 $ 634.99。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
AppLovin 的市值是多少？
APPON 的市值為 $ 278.82K USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
APPON 的流通供應量是多少？
APPON 的流通供應量為 439.10 USD
APPON 的歷史最高價（ATH）是多少？
APPON 的歷史最高價是 726.556761752886 USD
APPON 的歷史最低價（ATL）是多少？
APPON 的歷史最低價是 470.4602767878368 USD
APPON 的交易量是多少？
APPON 的 24 小時實時交易量為 $ 60.07K USD
APPON 今年會漲嗎？
APPON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 APPON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:53:44 (UTC+8)

AppLovin（APPON）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
