什麼是AP3X (AP3X)

APEX 是 Apex Fusion 生態系統的原生代幣，僅在 Prime 網路上鑄造。它為互聯的區塊鏈網路之間的交易、質押和治理提供支援。供應和通貨膨脹率由 Prime 驗證者和分散的治理系統管理。 APEX的最小單位是DFM。在基於 Cardano 的鍊和基於 EVM 的鏈之間進行橋接時，代幣數量會被向下舍入，差額包含在橋接費中。 APEX 確保整個生態系統的無縫價值轉移，同時支援安全性、流動性和網路營運。

AP3X在MEXC已上線，爲您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 AP3X 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。



此外，您還可以：

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AP3X價格預測

加密貨幣價格預測涉及預測或推測加密貨幣的未來價值。這些預測旨在預測特定加密貨幣的潛在未來價值，例如AP3X、比特幣或以太坊。 AP3X未來的價格是多少？ 2026、2027、2028到2050年價值多少？如需詳細預測信息，請查看我們的AP3X價格預測頁面。

AP3X價格歷史

追蹤AP3X的價格軌跡可以為其過去的表現提供有價值的見解，並幫助投資者了解隨著時間的推移影響其價值的因素。了解這些歷史模式可以為評估AP3X的潛在未來軌跡提供有價值的背景。有關詳細的價格歴史信息，請查看我們的AP3X價格歷史頁面。

如何購買AP3X (AP3X)

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AP3X 兌換爲當地貨幣

1 AP3X 兌換 VND ₫ 5,094.8667 1 AP3X 兌換 AUD A$ 0.315933 1 AP3X 兌換 GBP ￡ 0.151012 1 AP3X 兌換 EUR € 0.174856 1 AP3X 兌換 USD $ 0.1987 1 AP3X 兌換 MYR RM 0.878254 1 AP3X 兌換 TRY ₺ 7.534704 1 AP3X 兌換 JPY ¥ 28.515437 1 AP3X 兌換 RUB ₽ 16.527866 1 AP3X 兌換 INR ₹ 17.080252 1 AP3X 兌換 IDR Rp 3,311.665342 1 AP3X 兌換 KRW ₩ 282.243415 1 AP3X 兌換 PHP ₱ 11.361666 1 AP3X 兌換 EGP ￡E. 10.189336 1 AP3X 兌換 BRL R$ 1.164382 1 AP3X 兌換 CAD C$ 0.274206 1 AP3X 兌換 BDT ৳ 24.092375 1 AP3X 兌換 NGN ₦ 315.897234 1 AP3X 兌換 UAH ₴ 8.208297 1 AP3X 兌換 VES Bs 14.1077 1 AP3X 兌換 PKR Rs 55.594273 1 AP3X 兌換 KZT ₸ 102.473564 1 AP3X 兌換 THB ฿ 6.650489 1 AP3X 兌換 TWD NT$ 6.431919 1 AP3X 兌換 AED د.إ 0.729229 1 AP3X 兌換 CHF Fr 0.160947 1 AP3X 兌換 HKD HK$ 1.539925 1 AP3X 兌換 MAD .د.م 1.843936 1 AP3X 兌換 MXN $ 4.03361

AP3X資源

要更深入地瞭解 AP3X，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

人們還問：關於AP3X的其他問題 AP3X (AP3X)今天的價格是多少？ AP3X (AP3X) 的實時價格爲 0.1987 USD 。 AP3X (AP3X)的市值是多少？ AP3X 目前的市值爲 $ 0.00 USD 。它的計算方法是將 AP3X 的目前供應量乘以 0.1987 USD 的實時市場價格。 AP3X (AP3X) 的流通量是多少？ AP3X (AP3X) 目前的流通供應量爲 0.00 USD 。 AP3X (AP3X) 的最高價格是多少？ 截至 2025-04-13 ，AP3X (AP3X) 的最高價格爲 0.2296 USD 。 AP3X (AP3X) 的24小時交易量是多少？ AP3X (AP3X) 的 24 小時交易量爲 $ 709.70 USD 。您可以在 MEXC 上發現更多可交易代幣並查看其 24 小時交易量。

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