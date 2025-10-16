Amazon.com xStock 目前實時價格為 228.71 USD。跟蹤 AMZNX 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 AMZNX 價格趨勢。Amazon.com xStock 目前實時價格為 228.71 USD。跟蹤 AMZNX 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 AMZNX 價格趨勢。

Amazon.com xStock 圖標

Amazon.com xStock實時價格 (AMZNX)

1 AMZNX 兌換為 USD 的實時價格：

$228.71
$228.71$228.71
+1.89%1D
USD
Amazon.com xStock (AMZNX) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:12:39 (UTC+8)

Amazon.com xStock（AMZNX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 223.94
$ 223.94$ 223.94
24H最低價
$ 228.9
$ 228.9$ 228.9
24H最高價

$ 223.94
$ 223.94$ 223.94

$ 228.9
$ 228.9$ 228.9

$ 2,493.957869472173
$ 2,493.957869472173$ 2,493.957869472173

$ 212.00066285848231
$ 212.00066285848231$ 212.00066285848231

+0.35%

+1.89%

+7.05%

+7.05%

Amazon.com xStock（AMZNX）目前實時價格為 $ 228.71。過去 24 小時內，AMZNX 的交易價格在 $ 223.94$ 228.9 之間波動，市場活躍度顯著。AMZNX 的歷史最高價為 $ 2,493.957869472173，歷史最低價為 $ 212.00066285848231

從短期表現來看，AMZNX 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.35%，過去 24 小時內變動為 +1.89%，過去 7 天內累計變動為 +7.05%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Amazon.com xStock（AMZNX）市場資訊

No.1963

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 60.96K
$ 60.96K$ 60.96K

$ 2.40M
$ 2.40M$ 2.40M

7.07K
7.07K 7.07K

--
----

10,499.34303406
10,499.34303406 10,499.34303406

SOL

Amazon.com xStock 的目前市值為 $ 1.62M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 60.96K。AMZNX 的流通量為 7.07K，總供應量是 10499.34303406，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.40M

Amazon.com xStock（AMZNX）價格歷史 USD

跟蹤 Amazon.com xStock 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +4.2424+1.89%
30天$ +8.25+3.74%
60天$ -3.17-1.37%
90天$ -1.96-0.85%
Amazon.com xStock 今日價格變化

今天，AMZNX 記錄了 $ +4.2424 (+1.89%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Amazon.com xStock 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +8.25 (+3.74%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Amazon.com xStock 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，AMZNX 的變化為 $ -3.17 (-1.37%)，從而更廣泛地了解其表現。

Amazon.com xStock 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -1.96 (-0.85%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Amazon.com xStock（AMZNX）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Amazon.com xStock 價格歷史頁面

什麼是Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) 是一種以 Solana SPL 和 ERC-20 代幣形式發行的追蹤證書。 AMZNx 追蹤亞馬遜公司（標的）的價格。 AMZNx 旨在為符合條件的加密貨幣市場參與者提供符合監管要求的亞馬遜公司股價信息，同時保留區塊鏈技術的優勢。

Amazon.com xStock在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Amazon.com xStock 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 AMZNX 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Amazon.com xStock 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Amazon.com xStock 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Amazon.com xStock 價格預測 (USD)

Amazon.com xStock（AMZNX）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Amazon.com xStock（AMZNX）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Amazon.com xStock 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Amazon.com xStock 價格預測

Amazon.com xStock（AMZNX）代幣經濟

了解 Amazon.com xStock（AMZNX）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 AMZNX 代幣的完整經濟學

如何購買Amazon.com xStock (AMZNX)

正在尋找如何購買 Amazon.com xStock？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Amazon.com xStock。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

AMZNX 兌換為當地貨幣

1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 VND
6,018,503.65
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 AUD
A$347.6392
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 GBP
169.2454
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 EUR
194.4035
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 USD
$228.71
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 MYR
RM960.582
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 TRY
9,585.2361
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 JPY
¥34,763.92
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 ARS
ARS$341,356.5363
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 RUB
18,122.9804
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 INR
20,181.3704
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 IDR
Rp3,811,831.8086
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 PHP
13,457.2964
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 EGP
￡E.10,840.854
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 BRL
R$1,230.4598
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 CAD
C$317.9069
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 BDT
27,982.6685
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 NGN
333,882.2935
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 COP
$886,470.8116
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 ZAR
R.3,936.0991
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 UAH
9,603.5329
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 TZS
T.Sh.564,714.7223
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 VES
Bs48,486.52
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 CLP
$215,216.11
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 PKR
Rs64,697.4848
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 KZT
122,961.3573
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 THB
฿7,471.9557
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 TWD
NT$7,016.8228
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 AED
د.إ839.3657
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 CHF
Fr180.6809
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 HKD
HK$1,774.7896
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 AMD
֏87,360.3587
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 MAD
.د.م2,106.4191
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 MXN
$4,208.264
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 SAR
ريال857.6625
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 ETB
Br34,958.3235
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 KES
KSh29,547.0449
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 JOD
د.أ162.15539
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 PLN
830.2173
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 RON
лв997.1756
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 SEK
kr2,143.0127
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 BGN
лв384.2328
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 HUF
Ft76,464.6143
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 CZK
4,775.4648
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 KWD
د.ك69.98526
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 ILS
745.5946
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 BOB
Bs1,575.8119
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 AZN
388.807
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 TJS
SM2,129.2901
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 GEL
619.8041
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 AOA
Kz208,485.1747
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 BHD
.د.ب86.22367
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 BMD
$228.71
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 DKK
kr1,466.0311
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 HNL
L5,999.0633
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 MUR
10,401.7308
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 NAD
$3,961.2572
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 NOK
kr2,284.8129
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 NZD
$395.6683
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 PAB
B/.228.71
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 PGK
K974.3046
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 QAR
ر.ق832.5044
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 RSD
дин.23,026.5228
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 UZS
soʻm2,755,541.5349
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 ALL
L19,003.5139
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 ANG
ƒ409.3909
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 AWG
ƒ409.3909
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 BBD
$457.42
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 BAM
KM384.2328
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 BIF
Fr672,636.11
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 BND
$295.0359
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 BSD
$228.71
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 JMD
$36,621.0452
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 KHR
918,513.0826
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 KMF
Fr96,973.04
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 LAK
4,971,956.4223
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 LKR
රු69,347.1591
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 MDL
L3,897.2184
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 MGA
Ar1,030,224.195
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 MOP
P1,827.3929
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 MVR
3,499.263
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 MWK
MK395,691.171
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 MZN
MT14,614.569
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 NPR
रु32,062.8549
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 PYG
1,610,575.82
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 RWF
Fr331,400.79
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 SBD
$1,884.5704
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 SCR
3,169.9206
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 SRD
$9,086.6483
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 SVC
$1,996.6383
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 SZL
L3,961.2572
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 TMT
m802.7721
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 TND
د.ت671.03514
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 TTD
$1,548.3667
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 UGX
Sh794,081.12
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 XAF
Fr128,763.73
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 XCD
$617.517
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 XOF
Fr128,763.73
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 XPF
Fr23,328.42
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 BWP
P3,259.1175
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 BZD
$457.42
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 CVE
$21,683.9951
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 DJF
Fr40,481.67
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 DOP
$14,630.5787
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 DZD
د.ج29,727.7258
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 FJD
$523.7459
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 GNF
Fr1,988,633.45
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 GTQ
Q1,747.3444
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 GYD
$47,775.2319
1 Amazon.com xStock（AMZNX）至 ISK
kr27,902.62

Amazon.com xStock資源

要更深入地瞭解 Amazon.com xStock，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Amazon.com xStock網站
區塊查詢

人們還問：關於Amazon.com xStock的其他問題

Amazon.com xStock（AMZNX）今日價格是多少？
AMZNX 實時價格為 228.71 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 AMZNX 兌 USD 的價格是多少？
目前 AMZNX 兌 USD 的價格為 $ 228.71。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Amazon.com xStock 的市值是多少？
AMZNX 的市值為 $ 1.62M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
AMZNX 的流通供應量是多少？
AMZNX 的流通供應量為 7.07K USD
AMZNX 的歷史最高價（ATH）是多少？
AMZNX 的歷史最高價是 2,493.957869472173 USD
AMZNX 的歷史最低價（ATL）是多少？
AMZNX 的歷史最低價是 212.00066285848231 USD
AMZNX 的交易量是多少？
AMZNX 的 24 小時實時交易量為 $ 60.96K USD
AMZNX 今年會漲嗎？
AMZNX 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 AMZNX 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:12:39 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

