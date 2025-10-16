Amazon 目前實時價格為 228.03 USD。跟蹤 AMZNON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 AMZNON 價格趨勢。Amazon 目前實時價格為 228.03 USD。跟蹤 AMZNON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 AMZNON 價格趨勢。

更多關於 AMZNON

AMZNON 價格資訊

AMZNON 幣種官網

AMZNON 代幣經濟

AMZNON 價格預測

AMZNON 價格歷史

AMZNON 購買指南

AMZNON 兌換法幣計算

AMZNON 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Amazon 圖標

Amazon實時價格 (AMZNON)

1 AMZNON 兌換為 USD 的實時價格：

$228.08
$228.08$228.08
+0.59%1D
USD
Amazon (AMZNON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:27:34 (UTC+8)

Amazon（AMZNON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 223.69
$ 223.69$ 223.69
24H最低價
$ 228.95
$ 228.95$ 228.95
24H最高價

$ 223.69
$ 223.69$ 223.69

$ 228.95
$ 228.95$ 228.95

$ 238.6579963260999
$ 238.6579963260999$ 238.6579963260999

$ 211.30485215454203
$ 211.30485215454203$ 211.30485215454203

-0.32%

+0.59%

+6.98%

+6.98%

Amazon（AMZNON）目前實時價格為 $ 228.03。過去 24 小時內，AMZNON 的交易價格在 $ 223.69$ 228.95 之間波動，市場活躍度顯著。AMZNON 的歷史最高價為 $ 238.6579963260999，歷史最低價為 $ 211.30485215454203

從短期表現來看，AMZNON 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.32%，過去 24 小時內變動為 +0.59%，過去 7 天內累計變動為 +6.98%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Amazon（AMZNON）市場資訊

No.1960

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

$ 55.23K
$ 55.23K$ 55.23K

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

7.07K
7.07K 7.07K

7,069.05327232
7,069.05327232 7,069.05327232

ETH

Amazon 的目前市值為 $ 1.61M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 55.23K。AMZNON 的流通量為 7.07K，總供應量是 7069.05327232，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.61M

Amazon（AMZNON）價格歷史 USD

跟蹤 Amazon 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +1.3378+0.59%
30天$ +8.83+4.02%
60天$ +48.03+26.68%
90天$ +48.03+26.68%
Amazon 今日價格變化

今天，AMZNON 記錄了 $ +1.3378 (+0.59%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Amazon 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +8.83 (+4.02%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Amazon 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，AMZNON 的變化為 $ +48.03 (+26.68%)，從而更廣泛地了解其表現。

Amazon 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +48.03 (+26.68%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Amazon（AMZNON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Amazon 價格歷史頁面

什麼是Amazon (AMZNON)

Ondo 是一家區塊鏈技術公司。其使命是透過建構將金融市場鏈上的平台、資產和基礎設施，加速向開放經濟的轉型。

Amazon在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Amazon 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 AMZNON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Amazon 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Amazon 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Amazon 價格預測 (USD)

Amazon（AMZNON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Amazon（AMZNON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Amazon 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Amazon 價格預測

Amazon（AMZNON）代幣經濟

了解 Amazon（AMZNON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 AMZNON 代幣的完整經濟學

如何購買Amazon (AMZNON)

正在尋找如何購買 Amazon？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Amazon。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

AMZNON 兌換為當地貨幣

1 Amazon（AMZNON）至 VND
6,000,609.45
1 Amazon（AMZNON）至 AUD
A$346.6056
1 Amazon（AMZNON）至 GBP
168.7422
1 Amazon（AMZNON）至 EUR
193.8255
1 Amazon（AMZNON）至 USD
$228.03
1 Amazon（AMZNON）至 MYR
RM957.726
1 Amazon（AMZNON）至 TRY
9,556.7373
1 Amazon（AMZNON）至 JPY
¥34,660.56
1 Amazon（AMZNON）至 ARS
ARS$340,341.6159
1 Amazon（AMZNON）至 RUB
18,071.3775
1 Amazon（AMZNON）至 INR
20,116.8066
1 Amazon（AMZNON）至 IDR
Rp3,800,498.4798
1 Amazon（AMZNON）至 PHP
13,415.0049
1 Amazon（AMZNON）至 EGP
￡E.10,817.7432
1 Amazon（AMZNON）至 BRL
R$1,222.2408
1 Amazon（AMZNON）至 CAD
C$316.9617
1 Amazon（AMZNON）至 BDT
27,899.4705
1 Amazon（AMZNON）至 NGN
332,403.8916
1 Amazon（AMZNON）至 COP
$883,835.1588
1 Amazon（AMZNON）至 ZAR
R.3,922.116
1 Amazon（AMZNON）至 UAH
9,574.9797
1 Amazon（AMZNON）至 TZS
T.Sh.563,035.7139
1 Amazon（AMZNON）至 VES
Bs48,342.36
1 Amazon（AMZNON）至 CLP
$214,120.17
1 Amazon（AMZNON）至 PKR
Rs64,505.1264
1 Amazon（AMZNON）至 KZT
122,595.7689
1 Amazon（AMZNON）至 THB
฿7,449.7401
1 Amazon（AMZNON）至 TWD
NT$6,995.9604
1 Amazon（AMZNON）至 AED
د.إ836.8701
1 Amazon（AMZNON）至 CHF
Fr180.1437
1 Amazon（AMZNON）至 HKD
HK$1,769.5128
1 Amazon（AMZNON）至 AMD
֏87,100.6191
1 Amazon（AMZNON）至 MAD
.د.م2,100.1563
1 Amazon（AMZNON）至 MXN
$4,193.4717
1 Amazon（AMZNON）至 SAR
ريال855.1125
1 Amazon（AMZNON）至 ETB
Br34,854.3855
1 Amazon（AMZNON）至 KES
KSh29,459.1957
1 Amazon（AMZNON）至 JOD
د.أ161.67327
1 Amazon（AMZNON）至 PLN
827.7489
1 Amazon（AMZNON）至 RON
лв994.2108
1 Amazon（AMZNON）至 SEK
kr2,134.3608
1 Amazon（AMZNON）至 BGN
лв383.0904
1 Amazon（AMZNON）至 HUF
Ft76,212.1866
1 Amazon（AMZNON）至 CZK
4,758.9861
1 Amazon（AMZNON）至 KWD
د.ك69.77718
1 Amazon（AMZNON）至 ILS
743.3778
1 Amazon（AMZNON）至 BOB
Bs1,571.1267
1 Amazon（AMZNON）至 AZN
387.651
1 Amazon（AMZNON）至 TJS
SM2,122.9593
1 Amazon（AMZNON）至 GEL
617.9613
1 Amazon（AMZNON）至 AOA
Kz207,865.3071
1 Amazon（AMZNON）至 BHD
.د.ب85.96731
1 Amazon（AMZNON）至 BMD
$228.03
1 Amazon（AMZNON）至 DKK
kr1,461.6723
1 Amazon（AMZNON）至 HNL
L5,981.2269
1 Amazon（AMZNON）至 MUR
10,370.8044
1 Amazon（AMZNON）至 NAD
$3,949.4796
1 Amazon（AMZNON）至 NOK
kr2,278.0197
1 Amazon（AMZNON）至 NZD
$394.4919
1 Amazon（AMZNON）至 PAB
B/.228.03
1 Amazon（AMZNON）至 PGK
K971.4078
1 Amazon（AMZNON）至 QAR
ر.ق830.0292
1 Amazon（AMZNON）至 RSD
дин.22,946.6589
1 Amazon（AMZNON）至 UZS
soʻm2,747,348.7657
1 Amazon（AMZNON）至 ALL
L18,947.0127
1 Amazon（AMZNON）至 ANG
ƒ408.1737
1 Amazon（AMZNON）至 AWG
ƒ408.1737
1 Amazon（AMZNON）至 BBD
$456.06
1 Amazon（AMZNON）至 BAM
KM383.0904
1 Amazon（AMZNON）至 BIF
Fr670,636.23
1 Amazon（AMZNON）至 BND
$294.1587
1 Amazon（AMZNON）至 BSD
$228.03
1 Amazon（AMZNON）至 JMD
$36,512.1636
1 Amazon（AMZNON）至 KHR
915,782.1618
1 Amazon（AMZNON）至 KMF
Fr96,684.72
1 Amazon（AMZNON）至 LAK
4,957,173.8139
1 Amazon（AMZNON）至 LKR
රු69,140.9763
1 Amazon（AMZNON）至 MDL
L3,885.6312
1 Amazon（AMZNON）至 MGA
Ar1,027,161.135
1 Amazon（AMZNON）至 MOP
P1,821.9597
1 Amazon（AMZNON）至 MVR
3,488.859
1 Amazon（AMZNON）至 MWK
MK394,514.703
1 Amazon（AMZNON）至 MZN
MT14,571.117
1 Amazon（AMZNON）至 NPR
रु31,967.5257
1 Amazon（AMZNON）至 PYG
1,605,787.26
1 Amazon（AMZNON）至 RWF
Fr330,415.47
1 Amazon（AMZNON）至 SBD
$1,878.9672
1 Amazon（AMZNON）至 SCR
3,160.4958
1 Amazon（AMZNON）至 SRD
$9,059.6319
1 Amazon（AMZNON）至 SVC
$1,990.7019
1 Amazon（AMZNON）至 SZL
L3,949.4796
1 Amazon（AMZNON）至 TMT
m800.3853
1 Amazon（AMZNON）至 TND
د.ت669.04002
1 Amazon（AMZNON）至 TTD
$1,543.7631
1 Amazon（AMZNON）至 UGX
Sh791,720.16
1 Amazon（AMZNON）至 XAF
Fr128,380.89
1 Amazon（AMZNON）至 XCD
$615.681
1 Amazon（AMZNON）至 XOF
Fr128,380.89
1 Amazon（AMZNON）至 XPF
Fr23,259.06
1 Amazon（AMZNON）至 BWP
P3,249.4275
1 Amazon（AMZNON）至 BZD
$456.06
1 Amazon（AMZNON）至 CVE
$21,619.5243
1 Amazon（AMZNON）至 DJF
Fr40,361.31
1 Amazon（AMZNON）至 DOP
$14,587.0791
1 Amazon（AMZNON）至 DZD
د.ج29,639.3394
1 Amazon（AMZNON）至 FJD
$522.1887
1 Amazon（AMZNON）至 GNF
Fr1,982,720.85
1 Amazon（AMZNON）至 GTQ
Q1,742.1492
1 Amazon（AMZNON）至 GYD
$47,633.1867
1 Amazon（AMZNON）至 ISK
kr27,819.66

Amazon資源

要更深入地瞭解 Amazon，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Amazon網站
區塊查詢

人們還問：關於Amazon的其他問題

Amazon（AMZNON）今日價格是多少？
AMZNON 實時價格為 228.03 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 AMZNON 兌 USD 的價格是多少？
目前 AMZNON 兌 USD 的價格為 $ 228.03。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Amazon 的市值是多少？
AMZNON 的市值為 $ 1.61M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
AMZNON 的流通供應量是多少？
AMZNON 的流通供應量為 7.07K USD
AMZNON 的歷史最高價（ATH）是多少？
AMZNON 的歷史最高價是 238.6579963260999 USD
AMZNON 的歷史最低價（ATL）是多少？
AMZNON 的歷史最低價是 211.30485215454203 USD
AMZNON 的交易量是多少？
AMZNON 的 24 小時實時交易量為 $ 55.23K USD
AMZNON 今年會漲嗎？
AMZNON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 AMZNON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:27:34 (UTC+8)

Amazon（AMZNON）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

AMZNON 兌 USD 計算器

數量

AMZNON
AMZNON
USD
USD

1 AMZNON = 228.03 USD

交易 AMZNON

AMZNON/USDT
$228.08
$228.08$228.08
+0.55%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,242.97
$115,242.97$115,242.97

+1.36%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,152.22
$4,152.22$4,152.22

+1.88%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.05065
$0.05065$0.05065

+60.23%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.64
$199.64$199.64

+0.04%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5302
$5.5302$5.5302

-11.38%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,152.22
$4,152.22$4,152.22

+1.88%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,242.97
$115,242.97$115,242.97

+1.36%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.64
$199.64$199.64

+0.04%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6227
$2.6227$2.6227

-0.67%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20271
$0.20271$0.20271

-0.16%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2259
$0.2259$0.2259

+351.80%

CHONKY 圖標

CHONKY

CHONKY

$0.002111
$0.002111$0.002111

+111.10%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000005800
$0.000000000000000000005800$0.000000000000000000005800

+672.30%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2259
$0.2259$0.2259

+351.80%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000945
$0.0000000945$0.0000000945

+136.25%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04225
$0.04225$0.04225

+111.25%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003572
$0.0003572$0.0003572

+79.22%