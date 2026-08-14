Allora (ALLO) 今日技術分析 Allora 分析頁面提供由人工智慧生成的關於 ALLO 每日表現、價格趨勢和關鍵技術指標的深入分析。它重點關注潛在的市場走勢、交易機會和值得關注的技術形態。請在下方了解更多關於 Allora 分析的信息。 註 冊

Allora (ALLO) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.27005 -- -22.48% -33.58% +217.36%

Allora 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Allora 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 賣出 賣出 18 中立 1 買入 7 移動平均線 : 強烈賣出 賣出 14 中立 0 買入 0 技術指標 : 買入 賣出 4 中立 1 買入 7 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.27096 0.27081 R2 0.27081 0.27066 R1 0.27059 0.27058 PP 0.27044 0.27044 S1 0.27022 0.27029 S2 0.27007 0.27021 S3 0.26985 0.27007

Allora 市場信號 目前淨掛單量 -0.17M $1.32 M $1.49 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 -0.06M 3 日主動買入 $3.84 M 3 日主動賣出 $3.91 M 7 日主動買賣差額 -0.05M 7 日主動買入 $12.65 M 7 日主動賣出 $12.70 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Allora資金流向 淨流入 ALLOUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-14 $5.85 M 0.28 2026-08-13 $0.87 M 0.29 2026-08-12 $1.49 M 0.31 2026-08-11 $0.00 M 0.30 2026-08-10 -$0.12 M 0.32 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 Allora (ALLO) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 Allora 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 ALLO / USDT $0.27005 $0.27005 $0.27005 -6.10% 489.93K (USDT) 去交易 ALLO / USDC $0.2708 $0.2708 $0.2708 -5.65% 195.81K (USDT) 去交易