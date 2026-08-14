Akita 今日價格

Akita (AKITA) 今日實時價格為 NT$ 0.009225，過去 24 小時內變化了 0.07%。目前 AKITA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.009225 每 AKITA。

Akita 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #4724，流通供應量為 0.00 AKITA。過去 24 小時內，AKITA 的交易價格在 NT$ 0.009225（低點）和 NT$ 0.009361（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.57271523342594702936，而歷史最低價為 NT$ 0.1399632483137566198。

短期表現方面，AKITA 在過去一小時內波動了 -0.06%，過去7 天內波動了 -1.31%。過去一天，總交易量達到 NT$ 4.05K。

Akita（AKITA）市場資訊

排名 No.4724 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 4.05KNT$ 4.05K NT$ 4.05K 完全稀釋市值 NT$ 922.50KNT$ 922.50K NT$ 922.50K 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供應量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 總供應量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 流通率 0.00% 所屬公鏈 ETH

Akita 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 4.05K。AKITA 的流通量為 0.00，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 922.50K。