AIHI 目前實時價格為 0.0014 USD。跟蹤 AIHI 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 AIHI 價格趨勢。

AIHI實時價格 (AIHI)

1 AIHI 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0014
$0.0014$0.0014
0.00%1D
USD
AIHI (AIHI) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:12:11 (UTC+8)

AIHI（AIHI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0014
$ 0.0014$ 0.0014
24H最低價
$ 0.0021
$ 0.0021$ 0.0021
24H最高價

$ 0.0014
$ 0.0014$ 0.0014

$ 0.0021
$ 0.0021$ 0.0021

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-67.45%

-67.45%

AIHI（AIHI）目前實時價格為 $ 0.0014。過去 24 小時內，AIHI 的交易價格在 $ 0.0014$ 0.0021 之間波動，市場活躍度顯著。AIHI 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，AIHI 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 0.00%，過去 7 天內累計變動為 -67.45%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

AIHI（AIHI）市場資訊

--
----

$ 3.73K
$ 3.73K$ 3.73K

$ 613.20K
$ 613.20K$ 613.20K

--
----

438,000,000
438,000,000 438,000,000

AIHI

AIHI 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.73K。AIHI 的流通量為 --，總供應量是 438000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 613.20K

AIHI（AIHI）價格歷史 USD

跟蹤 AIHI 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 00.00%
30天$ -0.1693-99.18%
60天$ -0.7163-99.81%
90天$ -0.7561-99.82%
AIHI 今日價格變化

今天，AIHI 記錄了 $ 0 (0.00%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

AIHI 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.1693 (-99.18%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

AIHI 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，AIHI 的變化為 $ -0.7163 (-99.81%)，從而更廣泛地了解其表現。

AIHI 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.7561 (-99.82%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 AIHI（AIHI）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 AIHI 價格歷史頁面

什麼是AIHI (AIHI)

AIHI 網路是一個由人工智慧驅動的第 2 層，用於標記現實世界的資產並擴展 Web3 基礎架構。

AIHI在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 AIHI 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 AIHI 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 AIHI 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 AIHI 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

AIHI 價格預測 (USD)

AIHI（AIHI）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 AIHI（AIHI）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 AIHI 的長期和短期價格預測。

現在就查看 AIHI 價格預測

AIHI（AIHI）代幣經濟

了解 AIHI（AIHI）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 AIHI 代幣的完整經濟學

如何購買AIHI (AIHI)

正在尋找如何購買 AIHI？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買AIHI。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

AIHI 兌換為當地貨幣

1 AIHI（AIHI）至 VND
36.841
1 AIHI（AIHI）至 AUD
A$0.002128
1 AIHI（AIHI）至 GBP
0.001036
1 AIHI（AIHI）至 EUR
0.00119
1 AIHI（AIHI）至 USD
$0.0014
1 AIHI（AIHI）至 MYR
RM0.00588
1 AIHI（AIHI）至 TRY
0.058674
1 AIHI（AIHI）至 JPY
¥0.2128
1 AIHI（AIHI）至 ARS
ARS$2.089542
1 AIHI（AIHI）至 RUB
0.110936
1 AIHI（AIHI）至 INR
0.123536
1 AIHI（AIHI）至 IDR
Rp23.333324
1 AIHI（AIHI）至 PHP
0.082376
1 AIHI（AIHI）至 EGP
￡E.0.06636
1 AIHI（AIHI）至 BRL
R$0.007532
1 AIHI（AIHI）至 CAD
C$0.001946
1 AIHI（AIHI）至 BDT
0.17129
1 AIHI（AIHI）至 NGN
2.04379
1 AIHI（AIHI）至 COP
$5.426344
1 AIHI（AIHI）至 ZAR
R.0.024094
1 AIHI（AIHI）至 UAH
0.058786
1 AIHI（AIHI）至 TZS
T.Sh.3.456782
1 AIHI（AIHI）至 VES
Bs0.2968
1 AIHI（AIHI）至 CLP
$1.3174
1 AIHI（AIHI）至 PKR
Rs0.396032
1 AIHI（AIHI）至 KZT
0.752682
1 AIHI（AIHI）至 THB
฿0.045738
1 AIHI（AIHI）至 TWD
NT$0.042952
1 AIHI（AIHI）至 AED
د.إ0.005138
1 AIHI（AIHI）至 CHF
Fr0.001106
1 AIHI（AIHI）至 HKD
HK$0.010864
1 AIHI（AIHI）至 AMD
֏0.534758
1 AIHI（AIHI）至 MAD
.د.م0.012894
1 AIHI（AIHI）至 MXN
$0.02576
1 AIHI（AIHI）至 SAR
ريال0.00525
1 AIHI（AIHI）至 ETB
Br0.21399
1 AIHI（AIHI）至 KES
KSh0.180866
1 AIHI（AIHI）至 JOD
د.أ0.0009926
1 AIHI（AIHI）至 PLN
0.005082
1 AIHI（AIHI）至 RON
лв0.006104
1 AIHI（AIHI）至 SEK
kr0.013118
1 AIHI（AIHI）至 BGN
лв0.002352
1 AIHI（AIHI）至 HUF
Ft0.468062
1 AIHI（AIHI）至 CZK
0.029232
1 AIHI（AIHI）至 KWD
د.ك0.0004284
1 AIHI（AIHI）至 ILS
0.004564
1 AIHI（AIHI）至 BOB
Bs0.009646
1 AIHI（AIHI）至 AZN
0.00238
1 AIHI（AIHI）至 TJS
SM0.013034
1 AIHI（AIHI）至 GEL
0.003794
1 AIHI（AIHI）至 AOA
Kz1.276198
1 AIHI（AIHI）至 BHD
.د.ب0.0005278
1 AIHI（AIHI）至 BMD
$0.0014
1 AIHI（AIHI）至 DKK
kr0.008974
1 AIHI（AIHI）至 HNL
L0.036722
1 AIHI（AIHI）至 MUR
0.063672
1 AIHI（AIHI）至 NAD
$0.024248
1 AIHI（AIHI）至 NOK
kr0.013986
1 AIHI（AIHI）至 NZD
$0.002422
1 AIHI（AIHI）至 PAB
B/.0.0014
1 AIHI（AIHI）至 PGK
K0.005964
1 AIHI（AIHI）至 QAR
ر.ق0.005096
1 AIHI（AIHI）至 RSD
дин.0.140952
1 AIHI（AIHI）至 UZS
soʻm16.867466
1 AIHI（AIHI）至 ALL
L0.116326
1 AIHI（AIHI）至 ANG
ƒ0.002506
1 AIHI（AIHI）至 AWG
ƒ0.002506
1 AIHI（AIHI）至 BBD
$0.0028
1 AIHI（AIHI）至 BAM
KM0.002352
1 AIHI（AIHI）至 BIF
Fr4.1174
1 AIHI（AIHI）至 BND
$0.001806
1 AIHI（AIHI）至 BSD
$0.0014
1 AIHI（AIHI）至 JMD
$0.224168
1 AIHI（AIHI）至 KHR
5.622484
1 AIHI（AIHI）至 KMF
Fr0.5936
1 AIHI（AIHI）至 LAK
30.434782
1 AIHI（AIHI）至 LKR
රු0.424494
1 AIHI（AIHI）至 MDL
L0.023856
1 AIHI（AIHI）至 MGA
Ar6.3063
1 AIHI（AIHI）至 MOP
P0.011186
1 AIHI（AIHI）至 MVR
0.02142
1 AIHI（AIHI）至 MWK
MK2.42214
1 AIHI（AIHI）至 MZN
MT0.08946
1 AIHI（AIHI）至 NPR
रु0.196266
1 AIHI（AIHI）至 PYG
9.8588
1 AIHI（AIHI）至 RWF
Fr2.0286
1 AIHI（AIHI）至 SBD
$0.011536
1 AIHI（AIHI）至 SCR
0.019404
1 AIHI（AIHI）至 SRD
$0.055622
1 AIHI（AIHI）至 SVC
$0.012222
1 AIHI（AIHI）至 SZL
L0.024248
1 AIHI（AIHI）至 TMT
m0.004914
1 AIHI（AIHI）至 TND
د.ت0.0041076
1 AIHI（AIHI）至 TTD
$0.009478
1 AIHI（AIHI）至 UGX
Sh4.8608
1 AIHI（AIHI）至 XAF
Fr0.7882
1 AIHI（AIHI）至 XCD
$0.00378
1 AIHI（AIHI）至 XOF
Fr0.7882
1 AIHI（AIHI）至 XPF
Fr0.1428
1 AIHI（AIHI）至 BWP
P0.01995
1 AIHI（AIHI）至 BZD
$0.0028
1 AIHI（AIHI）至 CVE
$0.132734
1 AIHI（AIHI）至 DJF
Fr0.2478
1 AIHI（AIHI）至 DOP
$0.089558
1 AIHI（AIHI）至 DZD
د.ج0.181972
1 AIHI（AIHI）至 FJD
$0.003206
1 AIHI（AIHI）至 GNF
Fr12.173
1 AIHI（AIHI）至 GTQ
Q0.010696
1 AIHI（AIHI）至 GYD
$0.292446
1 AIHI（AIHI）至 ISK
kr0.1708

要更深入地瞭解 AIHI，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方AIHI網站
區塊查詢

人們還問：關於AIHI的其他問題

AIHI（AIHI）今日價格是多少？
AIHI 實時價格為 0.0014 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 AIHI 兌 USD 的價格是多少？
目前 AIHI 兌 USD 的價格為 $ 0.0014。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
AIHI 的市值是多少？
AIHI 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
AIHI 的流通供應量是多少？
AIHI 的流通供應量為 -- USD
AIHI 的歷史最高價（ATH）是多少？
AIHI 的歷史最高價是 -- USD
AIHI 的歷史最低價（ATL）是多少？
AIHI 的歷史最低價是 -- USD
AIHI 的交易量是多少？
AIHI 的 24 小時實時交易量為 $ 3.73K USD
AIHI 今年會漲嗎？
AIHI 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 AIHI 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:12:11 (UTC+8)

AIHI（AIHI）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

