Cherry AI 是一個多平台 AI 驅動的交易和社群管理生態系統。它包含 Telegram 和網頁端工具，包括 AI 增強的狙擊、跟單交易、KOL 追蹤、趨勢代幣分析和社群自動化。該平台支援多個區塊鏈，整合鏈上/預言機數據，並為散戶交易者、開發者和社群提供交易情報。