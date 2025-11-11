Autonomys Network 是 AI3.0 的基礎層，為一個超高擴展性的去中心化 AI（deAI）基礎設施堆疊，涵蓋高吞吐量的永久分散式儲存、資料可用性與存取，以及模組化執行環境。我們的 deAI 生態系統提供建構與部署安全的超級 dApp（AI 驅動的去中心化應用程式）與鏈上代理所需的所有關鍵組件，並賦予其先進的 AI 能力，以實現動態與自主的功能。