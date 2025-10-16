AI3 目前實時價格為 0.03277 USD。跟蹤 AI3 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 AI3 價格趨勢。AI3 目前實時價格為 0.03277 USD。跟蹤 AI3 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 AI3 價格趨勢。

$0.03277
-1.76%1D
AI3 (AI3) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:52:43 (UTC+8)

AI3（AI3）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.03264
24H最低價
$ 0.03402
24H最高價

$ 0.03264
$ 0.03402
--
--
-0.79%

-1.76%

-9.33%

-9.33%

AI3（AI3）目前實時價格為 $ 0.03277。過去 24 小時內，AI3 的交易價格在 $ 0.03264$ 0.03402 之間波動，市場活躍度顯著。AI3 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，AI3 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.79%，過去 24 小時內變動為 -1.76%，過去 7 天內累計變動為 -9.33%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

AI3（AI3）市場資訊

--
$ 1.73K
$ 32.77M
--
1,000,000,000
AI3

AI3 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.73K。AI3 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 32.77M

AI3（AI3）價格歷史 USD

跟蹤 AI3 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0005871-1.76%
30天$ -0.01299-28.39%
60天$ -0.02186-40.02%
90天$ -0.04223-56.31%
AI3 今日價格變化

今天，AI3 記錄了 $ -0.0005871 (-1.76%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

AI3 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.01299 (-28.39%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

AI3 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，AI3 的變化為 $ -0.02186 (-40.02%)，從而更廣泛地了解其表現。

AI3 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.04223 (-56.31%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 AI3（AI3）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 AI3 價格歷史頁面

什麼是AI3 (AI3)

Autonomys Network 是 AI3.0 的基礎層，為一個超高擴展性的去中心化 AI（deAI）基礎設施堆疊，涵蓋高吞吐量的永久分散式儲存、資料可用性與存取，以及模組化執行環境。我們的 deAI 生態系統提供建構與部署安全的超級 dApp（AI 驅動的去中心化應用程式）與鏈上代理所需的所有關鍵組件，並賦予其先進的 AI 能力，以實現動態與自主的功能。

AI3在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 AI3 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 AI3 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 AI3 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 AI3 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

AI3 價格預測 (USD)

AI3（AI3）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 AI3（AI3）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 AI3 的長期和短期價格預測。

現在就查看 AI3 價格預測

AI3（AI3）代幣經濟

了解 AI3（AI3）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 AI3 代幣的完整經濟學

如何購買AI3 (AI3)

正在尋找如何購買 AI3？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買AI3。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

AI3 兌換為當地貨幣

1 AI3（AI3）至 VND
862.34255
1 AI3（AI3）至 AUD
A$0.0498104
1 AI3（AI3）至 GBP
0.0242498
1 AI3（AI3）至 EUR
0.0278545
1 AI3（AI3）至 USD
$0.03277
1 AI3（AI3）至 MYR
RM0.137634
1 AI3（AI3）至 TRY
1.3733907
1 AI3（AI3）至 JPY
¥4.98104
1 AI3（AI3）至 ARS
ARS$48.9102081
1 AI3（AI3）至 RUB
2.5970225
1 AI3（AI3）至 INR
2.8912971
1 AI3（AI3）至 IDR
Rp546.1664482
1 AI3（AI3）至 PHP
1.9285145
1 AI3（AI3）至 EGP
￡E.1.553298
1 AI3（AI3）至 BRL
R$0.1759749
1 AI3（AI3）至 CAD
C$0.0455503
1 AI3（AI3）至 BDT
4.007771
1 AI3（AI3）至 NGN
47.8392845
1 AI3（AI3）至 COP
$126.52497
1 AI3（AI3）至 ZAR
R.0.5642994
1 AI3（AI3）至 UAH
1.3792893
1 AI3（AI3）至 TZS
T.Sh.80.9133901
1 AI3（AI3）至 VES
Bs6.94724
1 AI3（AI3）至 CLP
$30.8038
1 AI3（AI3）至 PKR
Rs9.280464
1 AI3（AI3）至 KZT
17.6181351
1 AI3（AI3）至 THB
฿1.0702682
1 AI3（AI3）至 TWD
NT$1.0050559
1 AI3（AI3）至 AED
د.إ0.1202659
1 AI3（AI3）至 CHF
Fr0.0258883
1 AI3（AI3）至 HKD
HK$0.2542952
1 AI3（AI3）至 AMD
֏12.5843354
1 AI3（AI3）至 MAD
.د.م0.3021394
1 AI3（AI3）至 MXN
$0.6032957
1 AI3（AI3）至 SAR
ريال0.1228875
1 AI3（AI3）至 ETB
Br5.0088945
1 AI3（AI3）至 KES
KSh4.2342117
1 AI3（AI3）至 JOD
د.أ0.02323393
1 AI3（AI3）至 PLN
0.1189551
1 AI3（AI3）至 RON
лв0.1428772
1 AI3（AI3）至 SEK
kr0.3070549
1 AI3（AI3）至 BGN
лв0.0550536
1 AI3（AI3）至 HUF
Ft10.9595988
1 AI3（AI3）至 CZK
0.6842376
1 AI3（AI3）至 KWD
د.ك0.01002762
1 AI3（AI3）至 ILS
0.1065025
1 AI3（AI3）至 BOB
Bs0.2267684
1 AI3（AI3）至 AZN
0.055709
1 AI3（AI3）至 TJS
SM0.3031225
1 AI3（AI3）至 GEL
0.0888067
1 AI3（AI3）至 AOA
Kz29.8721489
1 AI3（AI3）至 BHD
.د.ب0.01235429
1 AI3（AI3）至 BMD
$0.03277
1 AI3（AI3）至 DKK
kr0.2100557
1 AI3（AI3）至 HNL
L0.8621787
1 AI3（AI3）至 MUR
1.4903796
1 AI3（AI3）至 NAD
$0.5639717
1 AI3（AI3）至 NOK
kr0.3273723
1 AI3（AI3）至 NZD
$0.0566921
1 AI3（AI3）至 PAB
B/.0.03277
1 AI3（AI3）至 PGK
K0.1379617
1 AI3（AI3）至 QAR
ر.ق0.1196105
1 AI3（AI3）至 RSD
дин.3.2996113
1 AI3（AI3）至 UZS
soʻm394.8191863
1 AI3（AI3）至 ALL
L2.7251532
1 AI3（AI3）至 ANG
ƒ0.0586583
1 AI3（AI3）至 AWG
ƒ0.0586583
1 AI3（AI3）至 BBD
$0.06554
1 AI3（AI3）至 BAM
KM0.0547259
1 AI3（AI3）至 BIF
Fr96.37657
1 AI3（AI3）至 BND
$0.0422733
1 AI3（AI3）至 BSD
$0.03277
1 AI3（AI3）至 JMD
$5.2513925
1 AI3（AI3）至 KHR
131.6062862
1 AI3（AI3）至 KMF
Fr13.89448
1 AI3（AI3）至 LAK
712.3912901
1 AI3（AI3）至 LKR
රු9.9663401
1 AI3（AI3）至 MDL
L0.5584008
1 AI3（AI3）至 MGA
Ar147.612465
1 AI3（AI3）至 MOP
P0.26216
1 AI3（AI3）至 MVR
0.501381
1 AI3（AI3）至 MWK
MK56.793687
1 AI3（AI3）至 MZN
MT2.094003
1 AI3（AI3）至 NPR
रु4.623847
1 AI3（AI3）至 PYG
232.40484
1 AI3（AI3）至 RWF
Fr47.61481
1 AI3（AI3）至 SBD
$0.2700248
1 AI3（AI3）至 SCR
0.4886007
1 AI3（AI3）至 SRD
$1.3019521
1 AI3（AI3）至 SVC
$0.2867375
1 AI3（AI3）至 SZL
L0.5639717
1 AI3（AI3）至 TMT
m0.1150227
1 AI3（AI3）至 TND
د.ت0.0963438
1 AI3（AI3）至 TTD
$0.2221806
1 AI3（AI3）至 UGX
Sh113.77744
1 AI3（AI3）至 XAF
Fr18.44951
1 AI3（AI3）至 XCD
$0.088479
1 AI3（AI3）至 XOF
Fr18.44951
1 AI3（AI3）至 XPF
Fr3.34254
1 AI3（AI3）至 BWP
P0.4371518
1 AI3（AI3）至 BZD
$0.0658677
1 AI3（AI3）至 CVE
$3.1026636
1 AI3（AI3）至 DJF
Fr5.83306
1 AI3（AI3）至 DOP
$2.0979354
1 AI3（AI3）至 DZD
د.ج4.2594446
1 AI3（AI3）至 FJD
$0.0750433
1 AI3（AI3）至 GNF
Fr284.93515
1 AI3（AI3）至 GTQ
Q0.2510182
1 AI3（AI3）至 GYD
$6.855484
1 AI3（AI3）至 ISK
kr3.99794

要更深入地瞭解 AI3，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方AI3網站
區塊查詢

白皮書
官方AI3網站
區塊查詢

人們還問：關於AI3的其他問題

AI3（AI3）今日價格是多少？
AI3 實時價格為 0.03277 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 AI3 兌 USD 的價格是多少？
目前 AI3 兌 USD 的價格為 $ 0.03277。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
AI3 的市值是多少？
AI3 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
AI3 的流通供應量是多少？
AI3 的流通供應量為 -- USD
AI3 的歷史最高價（ATH）是多少？
AI3 的歷史最高價是 -- USD
AI3 的歷史最低價（ATL）是多少？
AI3 的歷史最低價是 -- USD
AI3 的交易量是多少？
AI3 的 24 小時實時交易量為 $ 1.73K USD
AI3 今年會漲嗎？
AI3 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 AI3 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:52:43 (UTC+8)

AI3（AI3）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

AI3/USDT
$0.03277
-1.76%

