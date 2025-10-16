Adobe 目前實時價格為 355.82 USD。跟蹤 ADBEON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ADBEON 價格趨勢。Adobe 目前實時價格為 355.82 USD。跟蹤 ADBEON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ADBEON 價格趨勢。

Adobe 圖標

Adobe實時價格 (ADBEON)

1 ADBEON 兌換為 USD 的實時價格：

$355.9
$355.9$355.9
-0.73%1D
USD
Adobe (ADBEON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:26:42 (UTC+8)

Adobe（ADBEON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 352.7
$ 352.7$ 352.7
24H最低價
$ 364.75
$ 364.75$ 364.75
24H最高價

$ 352.7
$ 352.7$ 352.7

$ 364.75
$ 364.75$ 364.75

$ 371.1141984128537
$ 371.1141984128537$ 371.1141984128537

$ 318.17256046762486
$ 318.17256046762486$ 318.17256046762486

-0.25%

-0.73%

+6.39%

+6.39%

Adobe（ADBEON）目前實時價格為 $ 355.82。過去 24 小時內，ADBEON 的交易價格在 $ 352.7$ 364.75 之間波動，市場活躍度顯著。ADBEON 的歷史最高價為 $ 371.1141984128537，歷史最低價為 $ 318.17256046762486

從短期表現來看，ADBEON 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.25%，過去 24 小時內變動為 -0.73%，過去 7 天內累計變動為 +6.39%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Adobe（ADBEON）市場資訊

No.2214

$ 979.31K
$ 979.31K$ 979.31K

$ 55.63K
$ 55.63K$ 55.63K

$ 979.31K
$ 979.31K$ 979.31K

2.75K
2.75K 2.75K

2,752.27474252
2,752.27474252 2,752.27474252

ETH

Adobe 的目前市值為 $ 979.31K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 55.63K。ADBEON 的流通量為 2.75K，總供應量是 2752.27474252，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 979.31K

Adobe（ADBEON）價格歷史 USD

跟蹤 Adobe 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -2.6172-0.73%
30天$ -4.51-1.26%
60天$ +55.82+18.60%
90天$ +55.82+18.60%
Adobe 今日價格變化

今天，ADBEON 記錄了 $ -2.6172 (-0.73%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Adobe 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -4.51 (-1.26%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Adobe 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ADBEON 的變化為 $ +55.82 (+18.60%)，從而更廣泛地了解其表現。

Adobe 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +55.82 (+18.60%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Adobe（ADBEON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Adobe 價格歷史頁面

什麼是Adobe (ADBEON)

Ondo 是一家區塊鏈技術公司。其使命是透過建構將金融市場鏈上的平台、資產和基礎設施，加速向開放經濟的轉型。

Adobe在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Adobe 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 ADBEON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Adobe 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Adobe 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Adobe 價格預測 (USD)

Adobe（ADBEON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Adobe（ADBEON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Adobe 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Adobe 價格預測

Adobe（ADBEON）代幣經濟

了解 Adobe（ADBEON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 ADBEON 代幣的完整經濟學

如何購買Adobe (ADBEON)

正在尋找如何購買 Adobe？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Adobe。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

ADBEON 兌換為當地貨幣

1 Adobe（ADBEON）至 VND
9,363,403.3
1 Adobe（ADBEON）至 AUD
A$540.8464
1 Adobe（ADBEON）至 GBP
263.3068
1 Adobe（ADBEON）至 EUR
302.447
1 Adobe（ADBEON）至 USD
$355.82
1 Adobe（ADBEON）至 MYR
RM1,494.444
1 Adobe（ADBEON）至 TRY
14,912.4162
1 Adobe（ADBEON）至 JPY
¥54,084.64
1 Adobe（ADBEON）至 ARS
ARS$531,072.0246
1 Adobe（ADBEON）至 RUB
28,198.735
1 Adobe（ADBEON）至 INR
31,390.4404
1 Adobe（ADBEON）至 IDR
Rp5,930,330.9612
1 Adobe（ADBEON）至 PHP
20,932.8906
1 Adobe（ADBEON）至 EGP
￡E.16,880.1008
1 Adobe（ADBEON）至 BRL
R$1,907.1952
1 Adobe（ADBEON）至 CAD
C$494.5898
1 Adobe（ADBEON）至 BDT
43,534.577
1 Adobe（ADBEON）至 NGN
518,685.9304
1 Adobe（ADBEON）至 COP
$1,379,144.0872
1 Adobe（ADBEON）至 ZAR
R.6,120.104
1 Adobe（ADBEON）至 UAH
14,940.8818
1 Adobe（ADBEON）至 TZS
T.Sh.878,565.8366
1 Adobe（ADBEON）至 VES
Bs75,433.84
1 Adobe（ADBEON）至 CLP
$334,114.98
1 Adobe（ADBEON）至 PKR
Rs100,654.3616
1 Adobe（ADBEON）至 KZT
191,299.5066
1 Adobe（ADBEON）至 THB
฿11,624.6394
1 Adobe（ADBEON）至 TWD
NT$10,916.5576
1 Adobe（ADBEON）至 AED
د.إ1,305.8594
1 Adobe（ADBEON）至 CHF
Fr281.0978
1 Adobe（ADBEON）至 HKD
HK$2,761.1632
1 Adobe（ADBEON）至 AMD
֏135,912.5654
1 Adobe（ADBEON）至 MAD
.د.م3,277.1022
1 Adobe（ADBEON）至 MXN
$6,543.5298
1 Adobe（ADBEON）至 SAR
ريال1,334.325
1 Adobe（ADBEON）至 ETB
Br54,387.087
1 Adobe（ADBEON）至 KES
KSh45,968.3858
1 Adobe（ADBEON）至 JOD
د.أ252.27638
1 Adobe（ADBEON）至 PLN
1,291.6266
1 Adobe（ADBEON）至 RON
лв1,551.3752
1 Adobe（ADBEON）至 SEK
kr3,330.4752
1 Adobe（ADBEON）至 BGN
лв597.7776
1 Adobe（ADBEON）至 HUF
Ft118,922.1604
1 Adobe（ADBEON）至 CZK
7,425.9634
1 Adobe（ADBEON）至 KWD
د.ك108.88092
1 Adobe（ADBEON）至 ILS
1,159.9732
1 Adobe（ADBEON）至 BOB
Bs2,451.5998
1 Adobe（ADBEON）至 AZN
604.894
1 Adobe（ADBEON）至 TJS
SM3,312.6842
1 Adobe（ADBEON）至 GEL
964.2722
1 Adobe（ADBEON）至 AOA
Kz324,354.8374
1 Adobe（ADBEON）至 BHD
.د.ب134.14414
1 Adobe（ADBEON）至 BMD
$355.82
1 Adobe（ADBEON）至 DKK
kr2,280.8062
1 Adobe（ADBEON）至 HNL
L9,333.1586
1 Adobe（ADBEON）至 MUR
16,182.6936
1 Adobe（ADBEON）至 NAD
$6,162.8024
1 Adobe（ADBEON）至 NOK
kr3,554.6418
1 Adobe（ADBEON）至 NZD
$615.5686
1 Adobe（ADBEON）至 PAB
B/.355.82
1 Adobe（ADBEON）至 PGK
K1,515.7932
1 Adobe（ADBEON）至 QAR
ر.ق1,295.1848
1 Adobe（ADBEON）至 RSD
дин.35,806.1666
1 Adobe（ADBEON）至 UZS
soʻm4,286,986.9658
1 Adobe（ADBEON）至 ALL
L29,565.0838
1 Adobe（ADBEON）至 ANG
ƒ636.9178
1 Adobe（ADBEON）至 AWG
ƒ636.9178
1 Adobe（ADBEON）至 BBD
$711.64
1 Adobe（ADBEON）至 BAM
KM597.7776
1 Adobe（ADBEON）至 BIF
Fr1,046,466.62
1 Adobe（ADBEON）至 BND
$459.0078
1 Adobe（ADBEON）至 BSD
$355.82
1 Adobe（ADBEON）至 JMD
$56,973.8984
1 Adobe（ADBEON）至 KHR
1,428,994.4692
1 Adobe（ADBEON）至 KMF
Fr150,867.68
1 Adobe（ADBEON）至 LAK
7,735,217.2366
1 Adobe（ADBEON）至 LKR
රු107,888.1822
1 Adobe（ADBEON）至 MDL
L6,063.1728
1 Adobe（ADBEON）至 MGA
Ar1,602,791.19
1 Adobe（ADBEON）至 MOP
P2,843.0018
1 Adobe（ADBEON）至 MVR
5,444.046
1 Adobe（ADBEON）至 MWK
MK615,604.182
1 Adobe（ADBEON）至 MZN
MT22,736.898
1 Adobe（ADBEON）至 NPR
रु49,882.4058
1 Adobe（ADBEON）至 PYG
2,505,684.44
1 Adobe（ADBEON）至 RWF
Fr515,583.18
1 Adobe（ADBEON）至 SBD
$2,931.9568
1 Adobe（ADBEON）至 SCR
4,931.6652
1 Adobe（ADBEON）至 SRD
$14,136.7286
1 Adobe（ADBEON）至 SVC
$3,106.3086
1 Adobe（ADBEON）至 SZL
L6,162.8024
1 Adobe（ADBEON）至 TMT
m1,248.9282
1 Adobe（ADBEON）至 TND
د.ت1,043.97588
1 Adobe（ADBEON）至 TTD
$2,408.9014
1 Adobe（ADBEON）至 UGX
Sh1,235,407.04
1 Adobe（ADBEON）至 XAF
Fr200,326.66
1 Adobe（ADBEON）至 XCD
$960.714
1 Adobe（ADBEON）至 XOF
Fr200,326.66
1 Adobe（ADBEON）至 XPF
Fr36,293.64
1 Adobe（ADBEON）至 BWP
P5,070.435
1 Adobe（ADBEON）至 BZD
$711.64
1 Adobe（ADBEON）至 CVE
$33,735.2942
1 Adobe（ADBEON）至 DJF
Fr62,980.14
1 Adobe（ADBEON）至 DOP
$22,761.8054
1 Adobe（ADBEON）至 DZD
د.ج46,249.4836
1 Adobe（ADBEON）至 FJD
$814.8278
1 Adobe（ADBEON）至 GNF
Fr3,093,854.9
1 Adobe（ADBEON）至 GTQ
Q2,718.4648
1 Adobe（ADBEON）至 GYD
$74,327.2398
1 Adobe（ADBEON）至 ISK
kr43,410.04

Adobe資源

要更深入地瞭解 Adobe，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Adobe網站
區塊查詢

人們還問：關於Adobe的其他問題

Adobe（ADBEON）今日價格是多少？
ADBEON 實時價格為 355.82 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 ADBEON 兌 USD 的價格是多少？
目前 ADBEON 兌 USD 的價格為 $ 355.82。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Adobe 的市值是多少？
ADBEON 的市值為 $ 979.31K USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
ADBEON 的流通供應量是多少？
ADBEON 的流通供應量為 2.75K USD
ADBEON 的歷史最高價（ATH）是多少？
ADBEON 的歷史最高價是 371.1141984128537 USD
ADBEON 的歷史最低價（ATL）是多少？
ADBEON 的歷史最低價是 318.17256046762486 USD
ADBEON 的交易量是多少？
ADBEON 的 24 小時實時交易量為 $ 55.63K USD
ADBEON 今年會漲嗎？
ADBEON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 ADBEON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:26:42 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ADBEON 兌 USD 計算器

數量

ADBEON
ADBEON
USD
USD

1 ADBEON = 355.82 USD

交易 ADBEON

ADBEON/USDT
$355.9
$355.9$355.9
-0.71%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

