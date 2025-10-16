Accenture 目前實時價格為 250.56 USD。跟蹤 ACNON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ACNON 價格趨勢。Accenture 目前實時價格為 250.56 USD。跟蹤 ACNON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ACNON 價格趨勢。

Accenture實時價格 (ACNON)

1 ACNON 兌換為 USD 的實時價格：

$250.44
$250.44$250.44
-0.02%1D
USD
Accenture (ACNON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:26:35 (UTC+8)

Accenture（ACNON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 247.67
$ 247.67$ 247.67
24H最低價
$ 252.65
$ 252.65$ 252.65
24H最高價

$ 247.67
$ 247.67$ 247.67

$ 252.65
$ 252.65$ 252.65

$ 258.3135196333471
$ 258.3135196333471$ 258.3135196333471

$ 229.27778200768591
$ 229.27778200768591$ 229.27778200768591

-0.16%

-0.02%

+3.75%

+3.75%

Accenture（ACNON）目前實時價格為 $ 250.56。過去 24 小時內，ACNON 的交易價格在 $ 247.67$ 252.65 之間波動，市場活躍度顯著。ACNON 的歷史最高價為 $ 258.3135196333471，歷史最低價為 $ 229.27778200768591

從短期表現來看，ACNON 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.16%，過去 24 小時內變動為 -0.02%，過去 7 天內累計變動為 +3.75%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Accenture（ACNON）市場資訊

No.2047

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

$ 56.81K
$ 56.81K$ 56.81K

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

5.32K
5.32K 5.32K

5,323.00766397
5,323.00766397 5,323.00766397

ETH

Accenture 的目前市值為 $ 1.33M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 56.81K。ACNON 的流通量為 5.32K，總供應量是 5323.00766397，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.33M

Accenture（ACNON）價格歷史 USD

跟蹤 Accenture 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0501-0.02%
30天$ +11.68+4.88%
60天$ +50.56+25.28%
90天$ +50.56+25.28%
Accenture 今日價格變化

今天，ACNON 記錄了 $ -0.0501 (-0.02%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Accenture 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +11.68 (+4.88%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Accenture 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ACNON 的變化為 $ +50.56 (+25.28%)，從而更廣泛地了解其表現。

Accenture 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +50.56 (+25.28%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Accenture（ACNON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Accenture 價格歷史頁面

什麼是Accenture (ACNON)

Ondo 是一家區塊鏈技術公司。其使命是透過建構將金融市場鏈上的平台、資產和基礎設施，加速向開放經濟的轉型。

Accenture在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Accenture 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 ACNON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Accenture 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Accenture 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Accenture 價格預測 (USD)

Accenture（ACNON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Accenture（ACNON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Accenture 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Accenture 價格預測

Accenture（ACNON）代幣經濟

了解 Accenture（ACNON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 ACNON 代幣的完整經濟學

如何購買Accenture (ACNON)

正在尋找如何購買 Accenture？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Accenture。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

ACNON 兌換為當地貨幣

1 Accenture（ACNON）至 VND
6,593,486.4
1 Accenture（ACNON）至 AUD
A$380.8512
1 Accenture（ACNON）至 GBP
185.4144
1 Accenture（ACNON）至 EUR
212.976
1 Accenture（ACNON）至 USD
$250.56
1 Accenture（ACNON）至 MYR
RM1,052.352
1 Accenture（ACNON）至 TRY
10,500.9696
1 Accenture（ACNON）至 JPY
¥38,085.12
1 Accenture（ACNON）至 ARS
ARS$373,968.3168
1 Accenture（ACNON）至 RUB
19,856.88
1 Accenture（ACNON）至 INR
22,104.4032
1 Accenture（ACNON）至 IDR
Rp4,175,998.3296
1 Accenture（ACNON）至 PHP
14,740.4448
1 Accenture（ACNON）至 EGP
￡E.11,886.5664
1 Accenture（ACNON）至 BRL
R$1,343.0016
1 Accenture（ACNON）至 CAD
C$348.2784
1 Accenture（ACNON）至 BDT
30,656.016
1 Accenture（ACNON）至 NGN
365,246.3232
1 Accenture（ACNON）至 COP
$971,160.5376
1 Accenture（ACNON）至 ZAR
R.4,309.632
1 Accenture（ACNON）至 UAH
10,521.0144
1 Accenture（ACNON）至 TZS
T.Sh.618,665.2128
1 Accenture（ACNON）至 VES
Bs53,118.72
1 Accenture（ACNON）至 CLP
$235,275.84
1 Accenture（ACNON）至 PKR
Rs70,878.4128
1 Accenture（ACNON）至 KZT
134,708.5728
1 Accenture（ACNON）至 THB
฿8,185.7952
1 Accenture（ACNON）至 TWD
NT$7,687.1808
1 Accenture（ACNON）至 AED
د.إ919.5552
1 Accenture（ACNON）至 CHF
Fr197.9424
1 Accenture（ACNON）至 HKD
HK$1,944.3456
1 Accenture（ACNON）至 AMD
֏95,706.4032
1 Accenture（ACNON）至 MAD
.د.م2,307.6576
1 Accenture（ACNON）至 MXN
$4,607.7984
1 Accenture（ACNON）至 SAR
ريال939.6
1 Accenture（ACNON）至 ETB
Br38,298.096
1 Accenture（ACNON）至 KES
KSh32,369.8464
1 Accenture（ACNON）至 JOD
د.أ177.64704
1 Accenture（ACNON）至 PLN
909.5328
1 Accenture（ACNON）至 RON
лв1,092.4416
1 Accenture（ACNON）至 SEK
kr2,345.2416
1 Accenture（ACNON）至 BGN
лв420.9408
1 Accenture（ACNON）至 HUF
Ft83,742.1632
1 Accenture（ACNON）至 CZK
5,229.1872
1 Accenture（ACNON）至 KWD
د.ك76.67136
1 Accenture（ACNON）至 ILS
816.8256
1 Accenture（ACNON）至 BOB
Bs1,726.3584
1 Accenture（ACNON）至 AZN
425.952
1 Accenture（ACNON）至 TJS
SM2,332.7136
1 Accenture（ACNON）至 GEL
679.0176
1 Accenture（ACNON）至 AOA
Kz228,402.9792
1 Accenture（ACNON）至 BHD
.د.ب94.46112
1 Accenture（ACNON）至 BMD
$250.56
1 Accenture（ACNON）至 DKK
kr1,606.0896
1 Accenture（ACNON）至 HNL
L6,572.1888
1 Accenture（ACNON）至 MUR
11,395.4688
1 Accenture（ACNON）至 NAD
$4,339.6992
1 Accenture（ACNON）至 NOK
kr2,503.0944
1 Accenture（ACNON）至 NZD
$433.4688
1 Accenture（ACNON）至 PAB
B/.250.56
1 Accenture（ACNON）至 PGK
K1,067.3856
1 Accenture（ACNON）至 QAR
ر.ق912.0384
1 Accenture（ACNON）至 RSD
дин.25,213.8528
1 Accenture（ACNON）至 UZS
soʻm3,018,794.4864
1 Accenture（ACNON）至 ALL
L20,819.0304
1 Accenture（ACNON）至 ANG
ƒ448.5024
1 Accenture（ACNON）至 AWG
ƒ448.5024
1 Accenture（ACNON）至 BBD
$501.12
1 Accenture（ACNON）至 BAM
KM420.9408
1 Accenture（ACNON）至 BIF
Fr736,896.96
1 Accenture（ACNON）至 BND
$323.2224
1 Accenture（ACNON）至 BSD
$250.56
1 Accenture（ACNON）至 JMD
$40,119.6672
1 Accenture（ACNON）至 KHR
1,006,263.9936
1 Accenture（ACNON）至 KMF
Fr106,237.44
1 Accenture（ACNON）至 LAK
5,446,956.4128
1 Accenture（ACNON）至 LKR
රු75,972.2976
1 Accenture（ACNON）至 MDL
L4,269.5424
1 Accenture（ACNON）至 MGA
Ar1,128,647.52
1 Accenture（ACNON）至 MOP
P2,001.9744
1 Accenture（ACNON）至 MVR
3,833.568
1 Accenture（ACNON）至 MWK
MK433,493.856
1 Accenture（ACNON）至 MZN
MT16,010.784
1 Accenture（ACNON）至 NPR
रु35,126.0064
1 Accenture（ACNON）至 PYG
1,764,443.52
1 Accenture（ACNON）至 RWF
Fr363,061.44
1 Accenture（ACNON）至 SBD
$2,064.6144
1 Accenture（ACNON）至 SCR
3,472.7616
1 Accenture（ACNON）至 SRD
$9,954.7488
1 Accenture（ACNON）至 SVC
$2,187.3888
1 Accenture（ACNON）至 SZL
L4,339.6992
1 Accenture（ACNON）至 TMT
m879.4656
1 Accenture（ACNON）至 TND
د.ت735.14304
1 Accenture（ACNON）至 TTD
$1,696.2912
1 Accenture（ACNON）至 UGX
Sh869,944.32
1 Accenture（ACNON）至 XAF
Fr141,065.28
1 Accenture（ACNON）至 XCD
$676.512
1 Accenture（ACNON）至 XOF
Fr141,065.28
1 Accenture（ACNON）至 XPF
Fr25,557.12
1 Accenture（ACNON）至 BWP
P3,570.48
1 Accenture（ACNON）至 BZD
$501.12
1 Accenture（ACNON）至 CVE
$23,755.5936
1 Accenture（ACNON）至 DJF
Fr44,349.12
1 Accenture（ACNON）至 DOP
$16,028.3232
1 Accenture（ACNON）至 DZD
د.ج32,567.7888
1 Accenture（ACNON）至 FJD
$573.7824
1 Accenture（ACNON）至 GNF
Fr2,178,619.2
1 Accenture（ACNON）至 GTQ
Q1,914.2784
1 Accenture（ACNON）至 GYD
$52,339.4784
1 Accenture（ACNON）至 ISK
kr30,568.32

Accenture資源

要更深入地瞭解 Accenture，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Accenture網站
區塊查詢

人們還問：關於Accenture的其他問題

Accenture（ACNON）今日價格是多少？
ACNON 實時價格為 250.56 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 ACNON 兌 USD 的價格是多少？
目前 ACNON 兌 USD 的價格為 $ 250.56。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Accenture 的市值是多少？
ACNON 的市值為 $ 1.33M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
ACNON 的流通供應量是多少？
ACNON 的流通供應量為 5.32K USD
ACNON 的歷史最高價（ATH）是多少？
ACNON 的歷史最高價是 258.3135196333471 USD
ACNON 的歷史最低價（ATL）是多少？
ACNON 的歷史最低價是 229.27778200768591 USD
ACNON 的交易量是多少？
ACNON 的 24 小時實時交易量為 $ 56.81K USD
ACNON 今年會漲嗎？
ACNON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 ACNON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:26:35 (UTC+8)

Accenture（ACNON）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ACNON 兌 USD 計算器

數量

ACNON
ACNON
USD
USD

1 ACNON = 250.56 USD

交易 ACNON

ACNON/USDT
$250.44
$250.44$250.44
-0.03%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

