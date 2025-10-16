Abbott 目前實時價格為 127.12 USD。跟蹤 ABTON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ABTON 價格趨勢。Abbott 目前實時價格為 127.12 USD。跟蹤 ABTON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ABTON 價格趨勢。

更多關於 ABTON

ABTON 價格資訊

ABTON 幣種官網

ABTON 代幣經濟

ABTON 價格預測

ABTON 價格歷史

ABTON 購買指南

ABTON 兌換法幣計算

ABTON 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Abbott 圖標

Abbott實時價格 (ABTON)

1 ABTON 兌換為 USD 的實時價格：

$127.12
$127.12$127.12
-0.48%1D
USD
Abbott (ABTON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:52:30 (UTC+8)

Abbott（ABTON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 126.5
$ 126.5$ 126.5
24H最低價
$ 128.55
$ 128.55$ 128.55
24H最高價

$ 126.5
$ 126.5$ 126.5

$ 128.55
$ 128.55$ 128.55

$ 235.31115975890665
$ 235.31115975890665$ 235.31115975890665

$ 126.36865484533693
$ 126.36865484533693$ 126.36865484533693

+0.12%

-0.48%

-1.32%

-1.32%

Abbott（ABTON）目前實時價格為 $ 127.12。過去 24 小時內，ABTON 的交易價格在 $ 126.5$ 128.55 之間波動，市場活躍度顯著。ABTON 的歷史最高價為 $ 235.31115975890665，歷史最低價為 $ 126.36865484533693

從短期表現來看，ABTON 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.12%，過去 24 小時內變動為 -0.48%，過去 7 天內累計變動為 -1.32%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Abbott（ABTON）市場資訊

No.1935

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

$ 56.23K
$ 56.23K$ 56.23K

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

13.25K
13.25K 13.25K

13,250.81375373
13,250.81375373 13,250.81375373

ETH

Abbott 的目前市值為 $ 1.68M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 56.23K。ABTON 的流通量為 13.25K，總供應量是 13250.81375373，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.68M

Abbott（ABTON）價格歷史 USD

跟蹤 Abbott 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.6131-0.48%
30天$ -5.92-4.45%
60天$ +27.12+27.12%
90天$ +27.12+27.12%
Abbott 今日價格變化

今天，ABTON 記錄了 $ -0.6131 (-0.48%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Abbott 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -5.92 (-4.45%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Abbott 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ABTON 的變化為 $ +27.12 (+27.12%)，從而更廣泛地了解其表現。

Abbott 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +27.12 (+27.12%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Abbott（ABTON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Abbott 價格歷史頁面

什麼是Abbott (ABTON)

Ondo 是一家區塊鏈技術公司。其使命是透過建構將金融市場鏈上的平台、資產和基礎設施，加速向開放經濟的轉型。

Abbott在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Abbott 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 ABTON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Abbott 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Abbott 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Abbott 價格預測 (USD)

Abbott（ABTON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Abbott（ABTON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Abbott 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Abbott 價格預測

Abbott（ABTON）代幣經濟

了解 Abbott（ABTON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 ABTON 代幣的完整經濟學

如何購買Abbott (ABTON)

正在尋找如何購買 Abbott？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Abbott。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

ABTON 兌換為當地貨幣

1 Abbott（ABTON）至 VND
3,345,162.8
1 Abbott（ABTON）至 AUD
A$193.2224
1 Abbott（ABTON）至 GBP
94.0688
1 Abbott（ABTON）至 EUR
108.052
1 Abbott（ABTON）至 USD
$127.12
1 Abbott（ABTON）至 MYR
RM533.904
1 Abbott（ABTON）至 TRY
5,327.5992
1 Abbott（ABTON）至 JPY
¥19,322.24
1 Abbott（ABTON）至 ARS
ARS$189,730.4136
1 Abbott（ABTON）至 RUB
10,074.26
1 Abbott（ABTON）至 INR
11,215.7976
1 Abbott（ABTON）至 IDR
Rp2,118,665.8192
1 Abbott（ABTON）至 PHP
7,481.012
1 Abbott（ABTON）至 EGP
￡E.6,025.488
1 Abbott（ABTON）至 BRL
R$682.6344
1 Abbott（ABTON）至 CAD
C$176.6968
1 Abbott（ABTON）至 BDT
15,546.776
1 Abbott（ABTON）至 NGN
185,576.132
1 Abbott（ABTON）至 COP
$490,810.32
1 Abbott（ABTON）至 ZAR
R.2,189.0064
1 Abbott（ABTON）至 UAH
5,350.4808
1 Abbott（ABTON）至 TZS
T.Sh.313,875.8056
1 Abbott（ABTON）至 VES
Bs26,949.44
1 Abbott（ABTON）至 CLP
$119,492.8
1 Abbott（ABTON）至 PKR
Rs36,000.384
1 Abbott（ABTON）至 KZT
68,343.5256
1 Abbott（ABTON）至 THB
฿4,151.7392
1 Abbott（ABTON）至 TWD
NT$3,898.7704
1 Abbott（ABTON）至 AED
د.إ466.5304
1 Abbott（ABTON）至 CHF
Fr100.4248
1 Abbott（ABTON）至 HKD
HK$986.4512
1 Abbott（ABTON）至 AMD
֏48,816.6224
1 Abbott（ABTON）至 MAD
.د.م1,172.0464
1 Abbott（ABTON）至 MXN
$2,340.2792
1 Abbott（ABTON）至 SAR
ريال476.7
1 Abbott（ABTON）至 ETB
Br19,430.292
1 Abbott（ABTON）至 KES
KSh16,425.1752
1 Abbott（ABTON）至 JOD
د.أ90.12808
1 Abbott（ABTON）至 PLN
461.4456
1 Abbott（ABTON）至 RON
лв554.2432
1 Abbott（ABTON）至 SEK
kr1,191.1144
1 Abbott（ABTON）至 BGN
лв213.5616
1 Abbott（ABTON）至 HUF
Ft42,514.0128
1 Abbott（ABTON）至 CZK
2,654.2656
1 Abbott（ABTON）至 KWD
د.ك38.89872
1 Abbott（ABTON）至 ILS
413.14
1 Abbott（ABTON）至 BOB
Bs879.6704
1 Abbott（ABTON）至 AZN
216.104
1 Abbott（ABTON）至 TJS
SM1,175.86
1 Abbott（ABTON）至 GEL
344.4952
1 Abbott（ABTON）至 AOA
Kz115,878.7784
1 Abbott（ABTON）至 BHD
.د.ب47.92424
1 Abbott（ABTON）至 BMD
$127.12
1 Abbott（ABTON）至 DKK
kr814.8392
1 Abbott（ABTON）至 HNL
L3,344.5272
1 Abbott（ABTON）至 MUR
5,781.4176
1 Abbott（ABTON）至 NAD
$2,187.7352
1 Abbott（ABTON）至 NOK
kr1,269.9288
1 Abbott（ABTON）至 NZD
$219.9176
1 Abbott（ABTON）至 PAB
B/.127.12
1 Abbott（ABTON）至 PGK
K535.1752
1 Abbott（ABTON）至 QAR
ر.ق463.988
1 Abbott（ABTON）至 RSD
дин.12,799.7128
1 Abbott（ABTON）至 UZS
soʻm1,531,565.9128
1 Abbott（ABTON）至 ALL
L10,571.2992
1 Abbott（ABTON）至 ANG
ƒ227.5448
1 Abbott（ABTON）至 AWG
ƒ227.5448
1 Abbott（ABTON）至 BBD
$254.24
1 Abbott（ABTON）至 BAM
KM212.2904
1 Abbott（ABTON）至 BIF
Fr373,859.92
1 Abbott（ABTON）至 BND
$163.9848
1 Abbott（ABTON）至 BSD
$127.12
1 Abbott（ABTON）至 JMD
$20,370.98
1 Abbott（ABTON）至 KHR
510,521.5472
1 Abbott（ABTON）至 KMF
Fr53,898.88
1 Abbott（ABTON）至 LAK
2,763,478.2056
1 Abbott（ABTON）至 LKR
රු38,661.0056
1 Abbott（ABTON）至 MDL
L2,166.1248
1 Abbott（ABTON）至 MGA
Ar572,612.04
1 Abbott（ABTON）至 MOP
P1,016.96
1 Abbott（ABTON）至 MVR
1,944.936
1 Abbott（ABTON）至 MWK
MK220,311.672
1 Abbott（ABTON）至 MZN
MT8,122.968
1 Abbott（ABTON）至 NPR
रु17,936.632
1 Abbott（ABTON）至 PYG
901,535.04
1 Abbott（ABTON）至 RWF
Fr184,705.36
1 Abbott（ABTON）至 SBD
$1,047.4688
1 Abbott（ABTON）至 SCR
1,895.3592
1 Abbott（ABTON）至 SRD
$5,050.4776
1 Abbott（ABTON）至 SVC
$1,112.3
1 Abbott（ABTON）至 SZL
L2,187.7352
1 Abbott（ABTON）至 TMT
m446.1912
1 Abbott（ABTON）至 TND
د.ت373.7328
1 Abbott（ABTON）至 TTD
$861.8736
1 Abbott（ABTON）至 UGX
Sh441,360.64
1 Abbott（ABTON）至 XAF
Fr71,568.56
1 Abbott（ABTON）至 XCD
$343.224
1 Abbott（ABTON）至 XOF
Fr71,568.56
1 Abbott（ABTON）至 XPF
Fr12,966.24
1 Abbott（ABTON）至 BWP
P1,695.7808
1 Abbott（ABTON）至 BZD
$255.5112
1 Abbott（ABTON）至 CVE
$12,035.7216
1 Abbott（ABTON）至 DJF
Fr22,627.36
1 Abbott（ABTON）至 DOP
$8,138.2224
1 Abbott（ABTON）至 DZD
د.ج16,523.0576
1 Abbott（ABTON）至 FJD
$291.1048
1 Abbott（ABTON）至 GNF
Fr1,105,308.4
1 Abbott（ABTON）至 GTQ
Q973.7392
1 Abbott（ABTON）至 GYD
$26,593.504
1 Abbott（ABTON）至 ISK
kr15,508.64

Abbott資源

要更深入地瞭解 Abbott，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Abbott網站
區塊查詢

人們還問：關於Abbott的其他問題

Abbott（ABTON）今日價格是多少？
ABTON 實時價格為 127.12 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 ABTON 兌 USD 的價格是多少？
目前 ABTON 兌 USD 的價格為 $ 127.12。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Abbott 的市值是多少？
ABTON 的市值為 $ 1.68M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
ABTON 的流通供應量是多少？
ABTON 的流通供應量為 13.25K USD
ABTON 的歷史最高價（ATH）是多少？
ABTON 的歷史最高價是 235.31115975890665 USD
ABTON 的歷史最低價（ATL）是多少？
ABTON 的歷史最低價是 126.36865484533693 USD
ABTON 的交易量是多少？
ABTON 的 24 小時實時交易量為 $ 56.23K USD
ABTON 今年會漲嗎？
ABTON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 ABTON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:52:30 (UTC+8)

Abbott（ABTON）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ABTON 兌 USD 計算器

數量

ABTON
ABTON
USD
USD

1 ABTON = 127.12 USD

交易 ABTON

ABTON/USDT
$127.12
$127.12$127.12
-0.51%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,096.98
$115,096.98$115,096.98

+1.23%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,147.72
$4,147.72$4,147.72

+1.77%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04921
$0.04921$0.04921

+55.67%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.72
$199.72$199.72

+0.08%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5911
$5.5911$5.5911

-10.40%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,147.72
$4,147.72$4,147.72

+1.77%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,096.98
$115,096.98$115,096.98

+1.23%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.72
$199.72$199.72

+0.08%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6309
$2.6309$2.6309

-0.36%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20261
$0.20261$0.20261

-0.21%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Novastro 圖標

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2439
$0.2439$0.2439

+387.80%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000005000
$0.000000000000000000005000$0.000000000000000000005000

+565.77%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2439
$0.2439$0.2439

+387.80%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000001120
$0.0000001120$0.0000001120

+180.00%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04200
$0.04200$0.04200

+110.00%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003612
$0.0003612$0.0003612

+81.23%