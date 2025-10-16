Airbnb 目前實時價格為 128.28 USD。跟蹤 ABNBON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ABNBON 價格趨勢。Airbnb 目前實時價格為 128.28 USD。跟蹤 ABNBON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ABNBON 價格趨勢。

Airbnb 圖標

Airbnb實時價格 (ABNBON)

1 ABNBON 兌換為 USD 的實時價格：

$128.28
$128.28$128.28
-0.03%1D
USD
Airbnb (ABNBON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:26:28 (UTC+8)

Airbnb（ABNBON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 127.13
$ 127.13$ 127.13
24H最低價
$ 131.4
$ 131.4$ 131.4
24H最高價

$ 127.13
$ 127.13$ 127.13

$ 131.4
$ 131.4$ 131.4

$ 130.0544056025219
$ 130.0544056025219$ 130.0544056025219

$ 116.3795118425523
$ 116.3795118425523$ 116.3795118425523

+0.28%

-0.03%

+1.39%

+1.39%

Airbnb（ABNBON）目前實時價格為 $ 128.28。過去 24 小時內，ABNBON 的交易價格在 $ 127.13$ 131.4 之間波動，市場活躍度顯著。ABNBON 的歷史最高價為 $ 130.0544056025219，歷史最低價為 $ 116.3795118425523

從短期表現來看，ABNBON 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.28%，過去 24 小時內變動為 -0.03%，過去 7 天內累計變動為 +1.39%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Airbnb（ABNBON）市場資訊

No.2145

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

$ 55.57K
$ 55.57K$ 55.57K

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

8.81K
8.81K 8.81K

8,806.98441118
8,806.98441118 8,806.98441118

ETH

Airbnb 的目前市值為 $ 1.13M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 55.57K。ABNBON 的流通量為 8.81K，總供應量是 8806.98441118，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.13M

Airbnb（ABNBON）價格歷史 USD

跟蹤 Airbnb 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0385-0.03%
30天$ +5.27+4.28%
60天$ +28.28+28.28%
90天$ +28.28+28.28%
Airbnb 今日價格變化

今天，ABNBON 記錄了 $ -0.0385 (-0.03%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Airbnb 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +5.27 (+4.28%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Airbnb 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ABNBON 的變化為 $ +28.28 (+28.28%)，從而更廣泛地了解其表現。

Airbnb 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +28.28 (+28.28%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Airbnb（ABNBON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Airbnb 價格歷史頁面

什麼是Airbnb (ABNBON)

Ondo 是一家區塊鏈技術公司。其使命是透過建構將金融市場鏈上的平台、資產和基礎設施，加速向開放經濟的轉型。

Airbnb在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Airbnb 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 ABNBON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Airbnb 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Airbnb 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Airbnb 價格預測 (USD)

Airbnb（ABNBON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Airbnb（ABNBON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Airbnb 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Airbnb 價格預測

Airbnb（ABNBON）代幣經濟

了解 Airbnb（ABNBON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 ABNBON 代幣的完整經濟學

如何購買Airbnb (ABNBON)

正在尋找如何購買 Airbnb？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Airbnb。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

ABNBON 兌換為當地貨幣

1 Airbnb（ABNBON）至 VND
3,375,688.2
1 Airbnb（ABNBON）至 AUD
A$194.9856
1 Airbnb（ABNBON）至 GBP
94.9272
1 Airbnb（ABNBON）至 EUR
109.038
1 Airbnb（ABNBON）至 USD
$128.28
1 Airbnb（ABNBON）至 MYR
RM538.776
1 Airbnb（ABNBON）至 TRY
5,376.2148
1 Airbnb（ABNBON）至 JPY
¥19,498.56
1 Airbnb（ABNBON）至 ARS
ARS$191,461.7484
1 Airbnb（ABNBON）至 RUB
10,166.19
1 Airbnb（ABNBON）至 INR
11,316.8616
1 Airbnb（ABNBON）至 IDR
Rp2,137,999.1448
1 Airbnb（ABNBON）至 PHP
7,546.7124
1 Airbnb（ABNBON）至 EGP
￡E.6,085.6032
1 Airbnb（ABNBON）至 BRL
R$687.5808
1 Airbnb（ABNBON）至 CAD
C$178.3092
1 Airbnb（ABNBON）至 BDT
15,695.058
1 Airbnb（ABNBON）至 NGN
186,996.3216
1 Airbnb（ABNBON）至 COP
$497,208.1488
1 Airbnb（ABNBON）至 ZAR
R.2,206.416
1 Airbnb（ABNBON）至 UAH
5,386.4772
1 Airbnb（ABNBON）至 TZS
T.Sh.316,739.9964
1 Airbnb（ABNBON）至 VES
Bs27,195.36
1 Airbnb（ABNBON）至 CLP
$120,454.92
1 Airbnb（ABNBON）至 PKR
Rs36,287.8464
1 Airbnb（ABNBON）至 KZT
68,967.1764
1 Airbnb（ABNBON）至 THB
฿4,190.9076
1 Airbnb（ABNBON）至 TWD
NT$3,935.6304
1 Airbnb（ABNBON）至 AED
د.إ470.7876
1 Airbnb（ABNBON）至 CHF
Fr101.3412
1 Airbnb（ABNBON）至 HKD
HK$995.4528
1 Airbnb（ABNBON）至 AMD
֏48,999.1116
1 Airbnb（ABNBON）至 MAD
.د.م1,181.4588
1 Airbnb（ABNBON）至 MXN
$2,359.0692
1 Airbnb（ABNBON）至 SAR
ريال481.05
1 Airbnb（ABNBON）至 ETB
Br19,607.598
1 Airbnb（ABNBON）至 KES
KSh16,572.4932
1 Airbnb（ABNBON）至 JOD
د.أ90.95052
1 Airbnb（ABNBON）至 PLN
465.6564
1 Airbnb（ABNBON）至 RON
лв559.3008
1 Airbnb（ABNBON）至 SEK
kr1,200.7008
1 Airbnb（ABNBON）至 BGN
лв215.5104
1 Airbnb（ABNBON）至 HUF
Ft42,873.7416
1 Airbnb（ABNBON）至 CZK
2,677.2036
1 Airbnb（ABNBON）至 KWD
د.ك39.25368
1 Airbnb（ABNBON）至 ILS
418.1928
1 Airbnb（ABNBON）至 BOB
Bs883.8492
1 Airbnb（ABNBON）至 AZN
218.076
1 Airbnb（ABNBON）至 TJS
SM1,194.2868
1 Airbnb（ABNBON）至 GEL
347.6388
1 Airbnb（ABNBON）至 AOA
Kz116,936.1996
1 Airbnb（ABNBON）至 BHD
.د.ب48.36156
1 Airbnb（ABNBON）至 BMD
$128.28
1 Airbnb（ABNBON）至 DKK
kr822.2748
1 Airbnb（ABNBON）至 HNL
L3,364.7844
1 Airbnb（ABNBON）至 MUR
5,834.1744
1 Airbnb（ABNBON）至 NAD
$2,221.8096
1 Airbnb（ABNBON）至 NOK
kr1,281.5172
1 Airbnb（ABNBON）至 NZD
$221.9244
1 Airbnb（ABNBON）至 PAB
B/.128.28
1 Airbnb（ABNBON）至 PGK
K546.4728
1 Airbnb（ABNBON）至 QAR
ر.ق466.9392
1 Airbnb（ABNBON）至 RSD
дин.12,908.8164
1 Airbnb（ABNBON）至 UZS
soʻm1,545,541.8132
1 Airbnb（ABNBON）至 ALL
L10,658.7852
1 Airbnb（ABNBON）至 ANG
ƒ229.6212
1 Airbnb（ABNBON）至 AWG
ƒ229.6212
1 Airbnb（ABNBON）至 BBD
$256.56
1 Airbnb（ABNBON）至 BAM
KM215.5104
1 Airbnb（ABNBON）至 BIF
Fr377,271.48
1 Airbnb（ABNBON）至 BND
$165.4812
1 Airbnb（ABNBON）至 BSD
$128.28
1 Airbnb（ABNBON）至 JMD
$20,540.1936
1 Airbnb（ABNBON）至 KHR
515,180.1768
1 Airbnb（ABNBON）至 KMF
Fr54,390.72
1 Airbnb（ABNBON）至 LAK
2,788,695.5964
1 Airbnb（ABNBON）至 LKR
රු38,895.7788
1 Airbnb（ABNBON）至 MDL
L2,185.8912
1 Airbnb（ABNBON）至 MGA
Ar577,837.26
1 Airbnb（ABNBON）至 MOP
P1,024.9572
1 Airbnb（ABNBON）至 MVR
1,962.684
1 Airbnb（ABNBON）至 MWK
MK221,937.228
1 Airbnb（ABNBON）至 MZN
MT8,197.092
1 Airbnb（ABNBON）至 NPR
रु17,983.5732
1 Airbnb（ABNBON）至 PYG
903,347.76
1 Airbnb（ABNBON）至 RWF
Fr185,877.72
1 Airbnb（ABNBON）至 SBD
$1,057.0272
1 Airbnb（ABNBON）至 SCR
1,777.9608
1 Airbnb（ABNBON）至 SRD
$5,096.5644
1 Airbnb（ABNBON）至 SVC
$1,119.8844
1 Airbnb（ABNBON）至 SZL
L2,221.8096
1 Airbnb（ABNBON）至 TMT
m450.2628
1 Airbnb（ABNBON）至 TND
د.ت376.37352
1 Airbnb（ABNBON）至 TTD
$868.4556
1 Airbnb（ABNBON）至 UGX
Sh445,388.16
1 Airbnb（ABNBON）至 XAF
Fr72,221.64
1 Airbnb（ABNBON）至 XCD
$346.356
1 Airbnb（ABNBON）至 XOF
Fr72,221.64
1 Airbnb（ABNBON）至 XPF
Fr13,084.56
1 Airbnb（ABNBON）至 BWP
P1,827.99
1 Airbnb（ABNBON）至 BZD
$256.56
1 Airbnb（ABNBON）至 CVE
$12,162.2268
1 Airbnb（ABNBON）至 DJF
Fr22,705.56
1 Airbnb（ABNBON）至 DOP
$8,206.0716
1 Airbnb（ABNBON）至 DZD
د.ج16,673.8344
1 Airbnb（ABNBON）至 FJD
$293.7612
1 Airbnb（ABNBON）至 GNF
Fr1,115,394.6
1 Airbnb（ABNBON）至 GTQ
Q980.0592
1 Airbnb（ABNBON）至 GYD
$26,796.4092
1 Airbnb（ABNBON）至 ISK
kr15,650.16

要更深入地瞭解 Airbnb，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Airbnb網站
區塊查詢

人們還問：關於Airbnb的其他問題

Airbnb（ABNBON）今日價格是多少？
ABNBON 實時價格為 128.28 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 ABNBON 兌 USD 的價格是多少？
目前 ABNBON 兌 USD 的價格為 $ 128.28。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Airbnb 的市值是多少？
ABNBON 的市值為 $ 1.13M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
ABNBON 的流通供應量是多少？
ABNBON 的流通供應量為 8.81K USD
ABNBON 的歷史最高價（ATH）是多少？
ABNBON 的歷史最高價是 130.0544056025219 USD
ABNBON 的歷史最低價（ATL）是多少？
ABNBON 的歷史最低價是 116.3795118425523 USD
ABNBON 的交易量是多少？
ABNBON 的 24 小時實時交易量為 $ 55.57K USD
ABNBON 今年會漲嗎？
ABNBON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 ABNBON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:26:28 (UTC+8)

Airbnb（ABNBON）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

