Apple 目前實時價格為 265.63 USD。跟蹤 AAPLON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 AAPLON 價格趨勢。Apple 目前實時價格為 265.63 USD。跟蹤 AAPLON 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 AAPLON 價格趨勢。

更多關於 AAPLON

AAPLON 價格資訊

AAPLON 幣種官網

AAPLON 代幣經濟

AAPLON 價格預測

AAPLON 價格歷史

AAPLON 購買指南

AAPLON 兌換法幣計算

AAPLON 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Apple 圖標

Apple實時價格 (AAPLON)

1 AAPLON 兌換為 USD 的實時價格：

$265.62
$265.62$265.62
+1.42%1D
USD
Apple (AAPLON) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:26:21 (UTC+8)

Apple（AAPLON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 259.07
$ 259.07$ 259.07
24H最低價
$ 267.46
$ 267.46$ 267.46
24H最高價

$ 259.07
$ 259.07$ 259.07

$ 267.46
$ 267.46$ 267.46

$ 265.5194370474092
$ 265.5194370474092$ 265.5194370474092

$ 226.40537622338067
$ 226.40537622338067$ 226.40537622338067

+0.13%

+1.42%

+3.53%

+3.53%

Apple（AAPLON）目前實時價格為 $ 265.63。過去 24 小時內，AAPLON 的交易價格在 $ 259.07$ 267.46 之間波動，市場活躍度顯著。AAPLON 的歷史最高價為 $ 265.5194370474092，歷史最低價為 $ 226.40537622338067

從短期表現來看，AAPLON 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.13%，過去 24 小時內變動為 +1.42%，過去 7 天內累計變動為 +3.53%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Apple（AAPLON）市場資訊

No.1703

$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M

$ 55.30K
$ 55.30K$ 55.30K

$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M

10.34K
10.34K 10.34K

10,335.17026873
10,335.17026873 10,335.17026873

ETH

Apple 的目前市值為 $ 2.75M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 55.30K。AAPLON 的流通量為 10.34K，總供應量是 10335.17026873，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.75M

Apple（AAPLON）價格歷史 USD

跟蹤 Apple 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +3.719+1.42%
30天$ +12.13+4.78%
60天$ +85.63+47.57%
90天$ +85.63+47.57%
Apple 今日價格變化

今天，AAPLON 記錄了 $ +3.719 (+1.42%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Apple 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +12.13 (+4.78%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Apple 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，AAPLON 的變化為 $ +85.63 (+47.57%)，從而更廣泛地了解其表現。

Apple 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +85.63 (+47.57%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Apple（AAPLON）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Apple 價格歷史頁面

什麼是Apple (AAPLON)

Ondo 是一家區塊鏈技術公司。其使命是透過建構將金融市場鏈上的平台、資產和基礎設施，加速向開放經濟的轉型。

Apple在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Apple 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 AAPLON 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Apple 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Apple 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Apple 價格預測 (USD)

Apple（AAPLON）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Apple（AAPLON）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Apple 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Apple 價格預測

Apple（AAPLON）代幣經濟

了解 Apple（AAPLON）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 AAPLON 代幣的完整經濟學

如何購買Apple (AAPLON)

正在尋找如何購買 Apple？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Apple。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

AAPLON 兌換為當地貨幣

1 Apple（AAPLON）至 VND
6,990,053.45
1 Apple（AAPLON）至 AUD
A$403.7576
1 Apple（AAPLON）至 GBP
196.5662
1 Apple（AAPLON）至 EUR
225.7855
1 Apple（AAPLON）至 USD
$265.63
1 Apple（AAPLON）至 MYR
RM1,115.646
1 Apple（AAPLON）至 TRY
11,132.5533
1 Apple（AAPLON）至 JPY
¥40,375.76
1 Apple（AAPLON）至 ARS
ARS$396,460.7439
1 Apple（AAPLON）至 RUB
21,051.1775
1 Apple（AAPLON）至 INR
23,433.8786
1 Apple（AAPLON）至 IDR
Rp4,427,164.8958
1 Apple（AAPLON）至 PHP
15,627.0129
1 Apple（AAPLON）至 EGP
￡E.12,601.4872
1 Apple（AAPLON）至 BRL
R$1,423.7768
1 Apple（AAPLON）至 CAD
C$369.2257
1 Apple（AAPLON）至 BDT
32,499.8305
1 Apple（AAPLON）至 NGN
387,214.1636
1 Apple（AAPLON）至 COP
$1,029,571.2548
1 Apple（AAPLON）至 ZAR
R.4,568.836
1 Apple（AAPLON）至 UAH
11,153.8037
1 Apple（AAPLON）至 TZS
T.Sh.655,875.0019
1 Apple（AAPLON）至 VES
Bs56,313.56
1 Apple（AAPLON）至 CLP
$249,426.57
1 Apple（AAPLON）至 PKR
Rs75,141.4144
1 Apple（AAPLON）至 KZT
142,810.6569
1 Apple（AAPLON）至 THB
฿8,678.1321
1 Apple（AAPLON）至 TWD
NT$8,149.5284
1 Apple（AAPLON）至 AED
د.إ974.8621
1 Apple（AAPLON）至 CHF
Fr209.8477
1 Apple（AAPLON）至 HKD
HK$2,061.2888
1 Apple（AAPLON）至 AMD
֏101,462.6911
1 Apple（AAPLON）至 MAD
.د.م2,446.4523
1 Apple（AAPLON）至 MXN
$4,884.9357
1 Apple（AAPLON）至 SAR
ريال996.1125
1 Apple（AAPLON）至 ETB
Br40,601.5455
1 Apple（AAPLON）至 KES
KSh34,316.7397
1 Apple（AAPLON）至 JOD
د.أ188.33167
1 Apple（AAPLON）至 PLN
964.2369
1 Apple（AAPLON）至 RON
лв1,158.1468
1 Apple（AAPLON）至 SEK
kr2,486.2968
1 Apple（AAPLON）至 BGN
лв446.2584
1 Apple（AAPLON）至 HUF
Ft88,778.8586
1 Apple（AAPLON）至 CZK
5,543.6981
1 Apple（AAPLON）至 KWD
د.ك81.28278
1 Apple（AAPLON）至 ILS
865.9538
1 Apple（AAPLON）至 BOB
Bs1,830.1907
1 Apple（AAPLON）至 AZN
451.571
1 Apple（AAPLON）至 TJS
SM2,473.0153
1 Apple（AAPLON）至 GEL
719.8573
1 Apple（AAPLON）至 AOA
Kz242,140.3391
1 Apple（AAPLON）至 BHD
.د.ب100.14251
1 Apple（AAPLON）至 BMD
$265.63
1 Apple（AAPLON）至 DKK
kr1,702.6883
1 Apple（AAPLON）至 HNL
L6,967.4749
1 Apple（AAPLON）至 MUR
12,080.8524
1 Apple（AAPLON）至 NAD
$4,600.7116
1 Apple（AAPLON）至 NOK
kr2,653.6437
1 Apple（AAPLON）至 NZD
$459.5399
1 Apple（AAPLON）至 PAB
B/.265.63
1 Apple（AAPLON）至 PGK
K1,131.5838
1 Apple（AAPLON）至 QAR
ر.ق966.8932
1 Apple（AAPLON）至 RSD
дин.26,730.3469
1 Apple（AAPLON）至 UZS
soʻm3,200,360.7097
1 Apple（AAPLON）至 ALL
L22,071.1967
1 Apple（AAPLON）至 ANG
ƒ475.4777
1 Apple（AAPLON）至 AWG
ƒ475.4777
1 Apple（AAPLON）至 BBD
$531.26
1 Apple（AAPLON）至 BAM
KM446.2584
1 Apple（AAPLON）至 BIF
Fr781,217.83
1 Apple（AAPLON）至 BND
$342.6627
1 Apple（AAPLON）至 BSD
$265.63
1 Apple（AAPLON）至 JMD
$42,532.6756
1 Apple（AAPLON）至 KHR
1,066,786.0178
1 Apple（AAPLON）至 KMF
Fr112,627.12
1 Apple（AAPLON）至 LAK
5,774,565.1019
1 Apple（AAPLON）至 LKR
රු80,541.6723
1 Apple（AAPLON）至 MDL
L4,526.3352
1 Apple（AAPLON）至 MGA
Ar1,196,530.335
1 Apple（AAPLON）至 MOP
P2,122.3837
1 Apple（AAPLON）至 MVR
4,064.139
1 Apple（AAPLON）至 MWK
MK459,566.463
1 Apple（AAPLON）至 MZN
MT16,973.757
1 Apple（AAPLON）至 NPR
रु37,238.6697
1 Apple（AAPLON）至 PYG
1,870,566.46
1 Apple（AAPLON）至 RWF
Fr384,897.87
1 Apple（AAPLON）至 SBD
$2,188.7912
1 Apple（AAPLON）至 SCR
3,681.6318
1 Apple（AAPLON）至 SRD
$10,553.4799
1 Apple（AAPLON）至 SVC
$2,318.9499
1 Apple（AAPLON）至 SZL
L4,600.7116
1 Apple（AAPLON）至 TMT
m932.3613
1 Apple（AAPLON）至 TND
د.ت779.35842
1 Apple（AAPLON）至 TTD
$1,798.3151
1 Apple（AAPLON）至 UGX
Sh922,267.36
1 Apple（AAPLON）至 XAF
Fr149,549.69
1 Apple（AAPLON）至 XCD
$717.201
1 Apple（AAPLON）至 XOF
Fr149,549.69
1 Apple（AAPLON）至 XPF
Fr27,094.26
1 Apple（AAPLON）至 BWP
P3,785.2275
1 Apple（AAPLON）至 BZD
$531.26
1 Apple（AAPLON）至 CVE
$25,184.3803
1 Apple（AAPLON）至 DJF
Fr47,016.51
1 Apple（AAPLON）至 DOP
$16,992.3511
1 Apple（AAPLON）至 DZD
د.ج34,526.5874
1 Apple（AAPLON）至 FJD
$608.2927
1 Apple（AAPLON）至 GNF
Fr2,309,652.85
1 Apple（AAPLON）至 GTQ
Q2,029.4132
1 Apple（AAPLON）至 GYD
$55,487.4507
1 Apple（AAPLON）至 ISK
kr32,406.86

Apple資源

要更深入地瞭解 Apple，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Apple網站
區塊查詢

人們還問：關於Apple的其他問題

Apple（AAPLON）今日價格是多少？
AAPLON 實時價格為 265.63 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 AAPLON 兌 USD 的價格是多少？
目前 AAPLON 兌 USD 的價格為 $ 265.63。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Apple 的市值是多少？
AAPLON 的市值為 $ 2.75M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
AAPLON 的流通供應量是多少？
AAPLON 的流通供應量為 10.34K USD
AAPLON 的歷史最高價（ATH）是多少？
AAPLON 的歷史最高價是 265.5194370474092 USD
AAPLON 的歷史最低價（ATL）是多少？
AAPLON 的歷史最低價是 226.40537622338067 USD
AAPLON 的交易量是多少？
AAPLON 的 24 小時實時交易量為 $ 55.30K USD
AAPLON 今年會漲嗎？
AAPLON 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 AAPLON 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:26:21 (UTC+8)

Apple（AAPLON）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

AAPLON 兌 USD 計算器

數量

AAPLON
AAPLON
USD
USD

1 AAPLON = 265.63 USD

交易 AAPLON

AAPLON/USDT
$265.62
$265.62$265.62
+1.09%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,295.71
$115,295.71$115,295.71

+1.40%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,154.58
$4,154.58$4,154.58

+1.94%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.05070
$0.05070$0.05070

+60.39%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.65
$199.65$199.65

+0.04%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5303
$5.5303$5.5303

-11.38%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,154.58
$4,154.58$4,154.58

+1.94%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,295.71
$115,295.71$115,295.71

+1.40%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.65
$199.65$199.65

+0.04%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6238
$2.6238$2.6238

-0.63%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20280
$0.20280$0.20280

-0.12%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2213
$0.2213$0.2213

+342.60%

CHONKY 圖標

CHONKY

CHONKY

$0.002111
$0.002111$0.002111

+111.10%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000005001
$0.000000000000000000005001$0.000000000000000000005001

+565.91%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2213
$0.2213$0.2213

+342.60%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000941
$0.0000000941$0.0000000941

+135.25%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04633
$0.04633$0.04633

+131.65%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003589
$0.0003589$0.0003589

+80.08%