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A (A) 價格變動

目前價格24 小時7 天30 天90 天
$0.06138---4.89%-19.05%-27.37%
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A 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 A 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

強烈賣出賣出中立買入強烈買入
中立
賣出 12
中立 4
買入 10
移動平均線:賣出賣出 9中立 0買入 5
技術指標:買入賣出 3中立 4買入 5
名稱
經典
斐波那契
R3
0.0612
0.06119
R2
0.06119
0.06118
R1
0.06118
0.06118
PP
0.06117
0.06117
S1
0.06116
0.06116
S2
0.06115
0.06116
S3
0.06114
0.06115

A 市場信號

目前淨掛單量
0.23M
$1.61 M
$1.38 M
待買入（USDT）
待賣出（USDT）
3 日主動買賣差額
0.07M
3 日主動買入
$2.21 M
3 日主動賣出
$2.14 M
7 日主動買賣差額
0.07M
7 日主動買入
$2.92 M
7 日主動賣出
$2.85 M

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

A資金流向

淨流入AUSDT價格
時間淨流入價格
2026-08-14-$0.02 M0.06
2026-08-13$0.03 M0.06
2026-08-12$0.04 M0.06
2026-08-11-$0.03 M0.06
2026-08-10$0.00 M0.06

以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

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交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
A/USDT
$0.06138
$0.06138$0.06138
-2.01%
948.05K (USDT)
A/BTC
$0.0000009777
$0.0000009777$0.0000009777
-1.11%
131.81K (USDT)

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本資料所提供的資訊不構成任何投資、稅務、法律、財務、會計或其他相關服務的建議，也不構成任何購買、出售或持有資產的推薦。MEXC Learn 僅提供此資訊供參考，不提供任何投資建議。請務必充分了解相關風險，並在投資時謹慎行事。MEXC 對用戶的投資決策不承擔任何責任。

A 兌 USD 計算器

數量

A
A
USD
USD

1 A = 0.06138 USD

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