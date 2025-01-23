9to5 圖標

9to5 價格 (9-5)

USD

9to5 (9-5) 實時價格圖表

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-22.40%(1D)

今天 9to5 (9-5) 的價格

今天 9to5 (9-5) 的實時價格爲 0.00002388 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。9-5 兌換 USD 的價格爲實時更新。
9to5 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 999.72 USD
- 9to5 當天價格變化爲 -22.37%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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9to5 (9-5) 價格表現 USD

今天內，9to5 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，9to5 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000094759
在過去60天內，9to5 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000102562
在過去90天內，9to5 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000014254080500634734

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-22.37%
30天$ -0.0000094759-39.68%
60天$ +0.0000102562+42.95%
90天$ +0.000014254080500634734+148.08%

9to5 (9-5) 價格分析

9to5 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00002389
$ 0.00002389$ 0.00002389

$ 0.0000308
$ 0.0000308$ 0.0000308

$ 0.00092865
$ 0.00092865$ 0.00092865

-6.14%

-22.37%

-30.78%

9to5 (9-5) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 999.72
$ 999.72$ 999.72

0.00
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什麼是9to5 (9-5)

The "9-5" token is designed to encapsulate the essence of breaking free from the conventional 9-to-5 work paradigm. Launched with a visionary approach, 9-5 represents more than just a cryptocurrency; it symbolizes a movement towards financial independence and personal freedom, challenging the traditional notion of working a standard job to make a living. Not only does it represent financial freedom but also a ticket to a community that believes in living life on their own terms.

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9to5 (9-5) 資源

官網

大家還在問：關於 9to5 (9-5) 的其他問題

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9-5 兌換爲當地貨幣

1 9-5 兌換 AUD
A$0.0000379692
1 9-5 兌換 GBP
0.0000193428
1 9-5 兌換 EUR
0.0000229248
1 9-5 兌換 USD
$0.00002388
1 9-5 兌換 MYR
RM0.0001060272
1 9-5 兌換 TRY
0.000851322
1 9-5 兌換 JPY
¥0.0037369812
1 9-5 兌換 RUB
0.00237009
1 9-5 兌換 INR
0.0020651424
1 9-5 兌換 IDR
Rp0.3914753472
1 9-5 兌換 PHP
0.0013998456
1 9-5 兌換 EGP
￡E.0.0012014028
1 9-5 兌換 BRL
R$0.0001418472
1 9-5 兌換 CAD
C$0.0000341484
1 9-5 兌換 BDT
0.0029124048
1 9-5 兌換 NGN
0.0371962044
1 9-5 兌換 UAH
0.00100296
1 9-5 兌換 VES
Bs0.0013134
1 9-5 兌換 PKR
Rs0.0066572664
1 9-5 兌換 KZT
0.012443868
1 9-5 兌換 THB
฿0.0008104872
1 9-5 兌換 TWD
NT$0.0007823088
1 9-5 兌換 CHF
Fr0.000021492
1 9-5 兌換 HKD
HK$0.0001857864
1 9-5 兌換 MAD
.د.م0.0002383224